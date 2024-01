Per chi non ha la rete fissa a casa una SIM dati con Internet illimitato è la migliore soluzione per connettersi anche su più dispositivi in contemporanea a un prezzo anche molto inferiore alla fibra ottica ma senza perdere troppo in termini di velocità. Per farlo però si deve abbinare all’offerta Internet mobile una saponetta/modem Wi-Fi 4G o una chiavetta Internet.

SIM dati con Internet illimitato: le 8 offerte di Gennaio 2024

Offerte solo dati con Giga illimitati Gigabyte Costo mensile 1 TIM Giga Power Famiglia illimitati in 5G con TIM Unica Power primo mese gratuito, poi 5,99 euro 2 TIM 5G Power Famiglia 5 GB in 5G (illimitati con TIM Unica Power) 9,99 euro 3 Bronze Plus di Vodafone illimitati in 5G 9,99 euro 4 Family+ di Vodafone illimitati in 5G 9,99 euro 5 TIM Giga Power 50 50 GB in 5G; illimitati con TIM Unica Power primo mese gratuito, poi 9,99 euro 6 TIM Giga Power 100 50 GB in 5G; illimitati con TIM Unica Power primo mese gratuito, poi 14,99 euro 7 Infinito di Vodafone illimitati con velocità massima di 10 Mbps 24,99 euro 8 Unlimited 5G di WindTre illimitati 5G 29,99 euro 9 Infinito Black Edition di Vodafone illimitati 5G 39,99 euro 10 TIM 5G Power Unlimited illimitati 5G 39,99 euro

Se volete avere Internet illimitato su mobile una delle migliori offerte in circolazione è TIM 5G Power Famiglia che permette di avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con l’attivazione di TIM Unica Power, opzione che prevede un costo di 1,90 euro al mese. Il costo dell’opzione è azzerato associando almeno 3 linee mobili alla linea fissa TIM.

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi è già cliente di TIM per la rete fissa. La promozione resta valida fino a quando si mantiene attivo l’abbonamento a TIM per la connessione di rete fissa. In caso di disattivazione, invece, il traffico dati incluso passerà a 5 GB al mese.

Se invece non siete interessati alle chiamate potete comunque avere una SIM dati con Internet illimitato attivando le offerte con solo Giga inclusi di TIM e TIM Unica Power:

TIM Giga Power Famiglia con 5 GB in 4G che diventano illimitati con TIM Unica Power ; il costo della tariffa è di 5,99 euro al mese . L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa

con 5 GB in 4G che diventano ; il costo della tariffa è di . L’offerta è riservata a chi ha già la linea fissa TIM Giga Power 50 con 50 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese con primo mese gratis per i nuovi clienti; possibilità di raddoppio Giga aggiungendo 0,99 euro al mese mentre con TIM Unica Power ci sono Giga illimitati

al costo di con primo mese gratis per i nuovi clienti; possibilità di aggiungendo mentre con ci sono TIM Giga Power 100 con 100 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese con primo mese gratis per i nuovi clienti; possibilità di raddoppio Giga aggiungendo 0,99 euro al mese mentre con TIM Unica Power ci sono Giga illimitati

al costo di con primo mese gratis per i nuovi clienti; possibilità di aggiungendo mentre con ci sono TIM 5G Power Unlimited con Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 39,99 euro al mese; primo mese gratis per i nuovi clienti

Con tutte queste offerte avete prezzi agevolati su alcuni prodotti nei negozi TIM con una TIM Cam a 3 euro o un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,90 euro.

Con Vodafone è possibile accedere a diverse offerte con Internet illimitato. Tra le opzioni troviamo:

Bronze Plus: minuti, SMS e Giga in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali

minuti, SMS e Giga in 4G e 5G al costo di ; l’offerta è attivabile solo con portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali Family +: minuti, SMS e Giga in 4G e 5G al costo di 9 ,99 euro al mese ; l’offerta è attivabile solo dai già clienti Vodafone di rete fissa

+: minuti, SMS e Giga in 4G e 5G al costo di 9 ; l’offerta è attivabile solo dai già clienti Vodafone di rete fissa Infinito: minuti, SMS e Giga fino a 10 Mbps al costo di 24,99 euro al mese

minuti, SMS e Giga fino a 10 Mbps al costo di Infinito Black Edition: minuti, SMS e Giga in 4G e 5G al costo di 39,99 euro al mese

WINDTRE, invece, propone Unlimited 5G. L’offerta in questione garantisce la possibilità di utilizzare una SIM con minuti e SMS illimitati oltre che con Giga in 4G e 5G illimitati. Questa promozione, accessibile da tutti i nuovi utenti, con o senza portabilità del numero, prevede un costo di 29,99 euro al mese.

SIM dati con Internet illimitato: le offerte alternative con tanti Giga inclusi di gennaio 2024

Offerte solo dati con tanti Giga Gigabyte Costo mensile 1 Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con Ricarica Automatica 11,99 euro 2 Cube Full di WindTre 150 GB in 4G 12,99 euro 3 ho. Solo Dati 13,99 di ho. Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 13,99 euro (per già clienti ho.) 4 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G 13,99 euro 5 Very 300 Giga di Very Mobile 500 GB in 4G 13,99 euro 6 Giga Speed Plus di Vodafone 150 GB in 4G 13,99 euro 7 ho. Solo Dati 15,99 di ho. Mobile 300 GB in 4G fino a 60 Mbps 15,99 euro

Se le offerte per una SIM dati con Internet illimitato non fanno per voi ci sono moltissime altre offerte con tanti Giga inclusi tra cui scegliere come:

Kena Dati Promo 300GB di Kena Mobile con 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download a 11,99 euro al mese; attivando il servizio di Ricarica Automatica è possibile ottenere 50 GB extra ogni mese

di con fino a 60 Mbps in download a attivando il servizio di Ricarica Automatica è possibile ottenere ho. Solo Dati 13,99 di ho. Mobile include 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download con un costo di 13,99 euro al mese; l’offerta è riservata ai già clienti dell’operatore; chi non è cliente, invece, può attivare l’offerta con un costo di 15,99 euro al mese

di include 300 GB in 4G fino a 60 Mbps in download con un costo di 13,99 euro al mese; l’offerta è riservata ai già clienti dell’operatore; chi non è cliente, invece, può attivare l’offerta con un costo di 15,99 euro al mese Cube Full di WindTre con 150 GB in 4G e modem portatile WebCube. 4G+ incluso a 12,99 euro al mese . Acquistando l’offerta online si può dividere l’attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro

di con e modem portatile WebCube. 4G+ incluso a . Acquistando l’offerta online si può dividere l’attivazione di 49,99 euro in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro Dati 300 di Iliad con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e 300 GB in 4G a 13,99 euro al mese per sempre . Il costo iniziale è di 9,99 euro una tantum

di con chiamate a 28 cent al minuto, SMS a 28 cent e a . Il costo iniziale è di 9,99 euro una tantum Very 300 Giga di Very Mobile con 500 GB in 4G Full Speed con un costo di 13,99 euro al mese

di con con un costo di Giga Speed Plus 100 di Vodafone con 150 GB in 4G a 13,99 euro al mese con addebito su conto corrente

