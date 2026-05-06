- Dal 6/6/26 il costo di alcune offerte mobile aumenta da 1,99 a 2 €/mese
- Entro il 6/7/26 potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
- Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte mobile
TIM aumenta i prezzi di alcune offerte mobile fino a 2,99 euro al mese per clienti Ricaricabile a partire dal primo rinnovo successivo al 6/6/26. Scopri come recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali e le offerte alternative proposte dall'operatore
TIM aumenta i prezzi di alcune offerte di telefonia mobile per clienti Ricaricabili a partire dal primo rinnovo successivo al 6/6/26. I rincari, motivati ancora una volta da “esigenze economiche connesse alle mutate condizioni di mercato“, saranno nell’ordine di 1,99 a 2,99 euro al mese (IVA inclusa).
I clienti colpiti dalla modifica contrattuale possono scegliere se attivare gratuitamente una delle offerte alternative proposte da TIM oppure esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dall’annuncio della rimodulazione, come previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03).
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per trovare il piano perfetto per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarlo comodamente online.
|Rimodulazione TIM mobile
|I dettagli
|Cosa succede dal 6/6/26?
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|Le opzioni gratuite tra cui scegliere
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|Come richiedere il recesso
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Avete tempo fino al 6/7/26 per richiedere il recesso o cambio di operatore senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
I clienti sottoposti alla rimodulazione del canone mensile sono stati informati del fatto che TIM aumenta i prezzi tramite una campagna di SMS personalizzati inviati a partire da 4/5/26. Ulteriori informazioni sulla modifica unilaterale del contratto per i clienti mobile sono disponibili nella pagina “Per i Consumatori – Comunicazioni importanti” nella sezione “News e modifiche contrattuali sul sito” o chiamando il numero gratuito 409164. In ogni caso è possibile verificare la composizione della vostra offerta accedendo alla sezione MyTIM sul sito o app o chiamando il Servizio Clienti 119.
Se siete tra coloro che subiranno la rimodulazione, potete scegliere di attivare fin da subito e gratuitamente una tra le seguenti offerte:
TIM permette di attivare solamente l’opzione gratuita che vi è stata proposta nel messaggio informativo a voi inviato dall’operatore per informarvi dei rincari. Va precisato che per aderire all’iniziativa occorre comporre un nuovo SMS da inviare al 40196, in quanto non è possibile rispondere direttamente al messaggio informativo ricevuto.
Entro il 6/7/26, invece, è possibile richiedere il cambio di operatore o recesso senza costi aggiuntivi o penali nelle seguenti modalità:
Cessando la linea mobile si perderà definitivamente il numero di telefono.
In alternativa è possibile anche disattivare l’offerta rimodulata ma mantenere attiva la linea mobile con TIM. In questo caso verrà applicata la tariffa prevista dal piano base o quella prevista da eventuali altre offerte già attive sulla linea.
Se al vostro contratto con TIM è associato un prodotto con pagamento a rate come uno smartphone o un tablet, oppure è attiva un’offerta legata a una promozione con vincolo minimo di permanenza, prima di effettuare la richiesta di disattivazione o cessazione della linea o cambio di operatore, dovrete compilare il “Modulo di richiesta di esercizio diritto di recesso” oppure chiamare il 119 per evitare che vi vengano “addebitati eventuali penali e costi di disattivazione contrattualmente previsti in caso di cessazione anticipata dell’offerta”. Potete quindi scegliere se pagare le rate continuando con la rateizzazione e lo stesso medoto di pagamento oppure in un’unica soluzione.
|Offerte a basso prezzo
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Super Mobile Smart di Optima Mobile
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|ho. 4,95 di ho. Mobile
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|4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile
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Oggi bastano anche meno di 5 euro al mese per attivare un’offerta 5G. In alternativa sono molti gli operatori virtuali a permettere di aggiungere alla propria tariffa 4G un’apposita opzione per includere la navigazione in 5G a fronte di un piccolo contributo mensile aggiuntivo.
Per non perdere il numero di telefono dovrete richiedere al nuovo operatore la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Per accedere a tutti i vantaggi delle reti di ultima generazione al prezzo più basso potete scegliere tra le seguenti offerte:
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.
Con l’apposita opzione 5G potete navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di ho. Mobile costa 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 5 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 1,99 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID.
Questa promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro il 27/5/26.
Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro con portabilità del numero da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali e altri operatori.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, verrete re-indirizzati in automatico sulla rete 4G fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,24 euro al mese.
Attiva ho. 4,95 di ho. Mobile »
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
La tariffa è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.
La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questo piano mobile è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.
I clienti di Kena Mobile entro il 3/6/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.