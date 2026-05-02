- Sono inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G fino a 2 Gbps a 7,90 €/mese per sempre
- I primi 2 mesi sono gratis
Chi oggi passa a CoopVoce può scegliere la nuova promozione con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone a meno di 8 euro al mese. I primi 2 mesi sono gratis. Scopri come attivarla
CoopVoce alla fine di aprile ha aggiornato il suo listino di offerte di telefonia mobile. Una promozione in particolare, che fino a poco tempo prevedeva l’attivazione gratis, a partire dal primo maggio prevede invece i primi 2 mesi gratis. Chi passa a CoopVoce può avere inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G alla massima velocità a partire da 4,90 euro al mese.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte più interessanti dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.
|Offerte CoopVoce
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|EVO 30
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|Turbo 200
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|Turbo 400
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Per chi passa a CoopVoce tutte le offerte sono senza in vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost poi afferma che non applicherà rimodulazioni alle tariffe e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre.
La SIM è spedizione sono gratis. La riceverete quindi direttamente a casa nella cassetta delle lettere. Altrimenti potete anche ritirarla personalmente in uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. Se avete uno smartphone compatibile, è possibile anche richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.
Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.
Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, ma per i già clienti è gratis. L’offerta è disponibile, salvo prororghe, solo fino al 27/5/26.
Attiva Turbo 200 di CoopVoce »
Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.
Attiva Turbo 400 di CoopVoce »
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
CoopVoce con le sue offerte 5G permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download.
Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche. Nelle offerte sono inclusi anche altri servizi utili come il blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.
Chi passa a CoopVoce può facilmente gestire la propria offerta tramite l’app, che con un tap sullo schermo dello smartphone vi consente di attivare la ricarica automatica e ripristinare la connessione Internet quando si esaurisce il traffico dati.
|Offerte 5G convenienti
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile
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|TIM Supreme GPro
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|Spusu 200 XL 5G
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Con meno di 8 euro al mese oggi è possibile trovare facilmente un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB alla massima velocità. Tra le promozioni più convenienti che posseggono tali caratteristiche abbiamo:
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.
La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.
I clienti di Kena Mobile entro il 4/5/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.
L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.
Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.
Confronta le offerte mobile di TIM »
Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.
L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.