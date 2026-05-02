Chi oggi passa a CoopVoce può scegliere la nuova promozione con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G alla massima velocità sulla rete di Vodafone a meno di 8 euro al mese . I primi 2 mesi sono gratis . Scopri come attivarla

CoopVoce alla fine di aprile ha aggiornato il suo listino di offerte di telefonia mobile. Una promozione in particolare, che fino a poco tempo prevedeva l’attivazione gratis, a partire dal primo maggio prevede invece i primi 2 mesi gratis. Chi passa a CoopVoce può avere inclusi minuti illimitati e fino a 400 GB in 5G alla massima velocità a partire da 4,90 euro al mese.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte più interessanti dei principali operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Passa a CoopVoce: le nuove offerte di maggio 2026

Offerte CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte EVO 30 4,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Turbo 200 7,90 €/mese per sempre

primi 2 mesi gratis

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni Turbo 400 9,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in Ue e Uk per 30 giorni

Per chi passa a CoopVoce tutte le offerte sono senza in vincoli né costi nascosti. L’operatore low cost poi afferma che non applicherà rimodulazioni alle tariffe e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre.

La SIM è spedizione sono gratis. La riceverete quindi direttamente a casa nella cassetta delle lettere. Altrimenti potete anche ritirarla personalmente in uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. Se avete uno smartphone compatibile, è possibile anche richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

Chi passa a CoopVoce e vuole mantenere il proprio numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

EVO 30

minuti illimitati e 1000 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 150 Mbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva EVO 30 »

Turbo 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma i primi 2 mesi sono gratis. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, ma per i già clienti è gratis. L’offerta è disponibile, salvo prororghe, solo fino al 27/5/26.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

minuti illimitati e 1000 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 200 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

CoopVoce con le sue offerte 5G permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche. Nelle offerte sono inclusi anche altri servizi utili come il blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.

Chi passa a CoopVoce può facilmente gestire la propria offerta tramite l’app, che con un tap sullo schermo dello smartphone vi consente di attivare la ricarica automatica e ripristinare la connessione Internet quando si esaurisce il traffico dati.

Offerte 5G alternative a basso di prezzo a maggio 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte 4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Supreme GPro 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power Spusu 200 XL 5G 7,89 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 400 GB di riserva

Con meno di 8 euro al mese oggi è possibile trovare facilmente un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB alla massima velocità. Tra le promozioni più convenienti che posseggono tali caratteristiche abbiamo:

4,99 100GB Limited Ed.5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad, CoopVoce, China Mobile, Enegan Mobile, Daily Telecom e Spusu.

Attiva Kena 4,99 »

La velocità in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload prevista da questa promozione è la stessa delle offerte 5G “di base” di TIM.

I clienti di Kena Mobile entro il 4/5/26 possono attivare un abbonamento a Telepass Sempre gratis per un anno (poi 3,90 euro al mese) con inclusi Assistenza Stradale in Italia e in Europa (gratis per un anno, poi 3,60 euro al mese) e fino a 50 euro di cashback sul carburante Enilive.

TIM Supreme GPRO

include minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito residuo. In alternativa si può acquistare un’eSIM anche online allo stesso prezzo. Per la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID.

Questa offerta è disponibile solo con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile, Spusu e altri.

Confronta le offerte mobile di TIM »

Se siete clienti di TIM anche per la rete fissa potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete dell’operatore in tutte le principali città e località turistiche in Italia. Sono previsti anche altri vantaggi come sconti sui migliori modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION XS con inclusi TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 3 euro al mese, invece di 7,99 euro al mese). Con TIM Voce WiFi potete poi chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se si abbinano almeno 3 SIM entro il 19/5/26.

Spusu 200 XL 5G

minuti illimitati e 500 SMS

1000 minuti verso l’Ue e Uk

200 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload sulla rete di WindTre 400 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 11,76 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 7,89 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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