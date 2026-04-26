Starlink Mobile avrebbe aggiunto Fastweb tra i suoi operatori partner. Il servizio per Internet satellitare di SpaceX punta a rivoluzionare il settore della telefonia mobile tradizionale, fornendo ai gestori la disponibilità di una costellazione di 650 satelliti LEO (Low Earth Orbit) posizionata nell’orbita terrestre bassa (tra 160 e 2.000 km di quota) per estendere la propria copertura e raggiungere potenzialmente ogni luogo sul pianeta. Ciò avviene tramite la tecnologia Direct To Cell, che permette ai satelliti di collegarsi direttamente agli smartphone senza la necessità di modifiche a livello hardware o antenne dedicate.

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Starlink Mobile e Fastweb: cosa cambia per gli utenti ad aprile 2026

La presenza di Fastweb nella lista degli operatori partner di Starlink lascia intendere che sia effettivamente in atto una collaborazione tra le due aziende. Al momento, tuttavia, poiché non è stato ancora dato un annuncio ufficiale, non conosciamo né i dettagli dell’accordo né quando il servizio di connettività satellitare sarà disponibile in Italia.

Tra i partner ufficiali di Starlink figurano: T-Mobile (Stati Uniti), Optus (Australia), Telstra (Australia), Rogers (Canada), One NZ (Nuova Zelanda), KDDI (Giappone), Globe (Filippine), Salt (Svizzera), Entel (Cile), Entel (Perù), Kyivstar (Ucraina), VMO2 (Regno Unito), Airtel Africa (14 Paesi), MasOrange (Spagna), Beeline (Kazakistan), Deutsche Telekom (10 paesi) e MTN Group (Zambia).

Uno dei punti di forza del servizio di Starlink è la compatibilità con gli attuali smartphone che supportano lo standard 4G LTE (Long Term Evolution). Quando la visuale del cielo è libera, gli utenti hanno la possibilità di connettersi direttamente ai satelliti, che funzionano come dei ripetitori posti nello spazio. Il servizio si basa su tecnologie all’avanguardia, come le antenne phased array e i collegamenti laser, che garantiscono una connessione ad alte prestazioni, stabile e diffusa a livello globale.

Nel caso in cui non sia disponibile una copertura terrestre, lo smartphone si collega in automatico al satellite, che poi reindirizza i dati attraverso i gateway di Starlink a terra. Il segnale viene quindi integrato nella rete tradizionale dell’operatore partner. L’intero processo avviene senza soluzione di continuità, evitando ritardi o interruzioni durante il passaggio tra l’infrastruttura terrestre e i satelliti.

Inoltre, con l’introduzione dei nuovi satelliti Starlink v2.0 (o v2 Mini) di ultima generazione, è diventato disponibile anche il supporto completo al 5G, con un sensibile miglioramento in termini di prestazioni e nuovi casi d’uso. Per i clienti di Fastweb, quindi tutto questo potrebbe tradursi nel prossimo futuro del non doversi più preoccupare dell’assenza di segnale, anche se si trovano in zone non direttamente coperte dalla rete dell’operatore. La tecnologia satellitare infatti gli garantirebbe la possibilità di chiamare e navigare su Internet anche nelle aree più remote, montuose o marittime dove non arrivano le antenne tradizionali.

Starlink Mobile offre una connessione dati su oltre 40 app e più di 100 dispositivi. In futuro, permetterà di effettuare videochiamate, guardare contenuti in streaming, utilizzare la posta elettronica e molti altri servizi online. Sebbene le chiamate siano già disponibili tramite app, si sta lavorando per consentire di telefonare in modo nativo. Il servizio di SpaceX, inoltre, permette già oggi di trasmettere milioni di messaggi di testo. Il prossimo passo sarà abilitare l’invio di file e video di grandi dimensioni.

Per Fastweb, la partnership con Starlink potrebbe rivelarsi un vantaggio competitivo non da poco. D’altronde, a seguito dell’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom — che ha portato alla nascita del nuovo marchio Fastweb + Vodafone — l’azienda guidata da Walter Renna sta lavorando per rivestire un ruolo di primo piano nel panorama delle telecomunicazioni in Italia.

Le migliori offerte mobile di Fastweb + Vodafone di aprile 2026

Offerte Vodafone e Fastweb Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Fastweb Mobile Start

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fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G per i già clienti fisso

Vodafone e Fastweb Mobile nonostante la fusione continuano ad operare sul mercato separamente, mentre il processo di integrazione tra i due marchi continua progressivamente. Entrambi propongono offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane. La SIM costa 10 euro con spedizione gratuita, altrimenti potrete acquistare un’eSIM allo stesso prezzo anche online. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte dei due operatori:

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minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

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Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

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Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

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Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

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Con FastwebUP Plus Mobile al costo di 3 euro al mese potete scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:

Viaggi & Mobilità : 2 fast track al mese e 1 ingresso alla lounge aeroportuale all’anno

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Vodafone e Fastweb Mobile permettono ai loro clienti di attivare la fibra ottica con uno sconto di 4 euro al mese.

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Fastweb Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere Giga illimitati in 5G alla massima velocità per il vostro smartphone. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico