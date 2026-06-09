Con ho. Mobile 100 GB a meno di 5 euro anche a giugno 2026

ho.
di Matteo Testa

Con ho. Mobile puoi avere minuti illimitati e 100 GB a meno di 5 euro al mese. L'attivazione è scontata con portabilità da alcuni operatori selezionati e con un piccolo contributo aggiuntivo avrete inclusa anche la navigazione in 5G. Scopri come attivare la promozione

In 30 secondi
L'offerta di ho. Mobile al prezzo più basso di giugno 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 100 GB a 4,95 €/mese
  2. Attivazione scontata con portabilità da alcuni operatori
  3. Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Con ho. Mobile 100 GB a meno di 5 euro anche a giugno 2026

ho. Mobile ha reinserito nel proprio listino una delle sue offerte di telefonia mobile più convenienti. Con meno di 5 euro al mese l’operatore virtuale di Vodafone vi permette di avere minuti illimitati e 100 GB. Se poi il 4G non vi basta, è disponibile un’apposita opzione per includere anche la navigazione in 5G alla massima velocità a fronte di un piccolo contributo mensile aggiuntivo. Trattandosi di un’offerta flash, però, è possibile attivarla solo entro una data limite.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

ho. Mobile: caratteristiche e prezzo dell’offerta più conveniente di giugno 2026

ho. 4,95 Dettagli
Costi
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 4,99 per i clienti di alcuni operatori
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
Chi può attivarla
  • nuovi e già clienti entro il 26/6/26

L’offerta al prezzo più basso di ho. Mobile include:

  • Minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 8,20 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 4,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere 5 euro per una ricarica da cui verrà scalato il primo rinnovo. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 26 giugno 2026.

Attiva ho. 4,95 »

Il contributo per l’attivazione è scontato a 4,99 euro una tantum, invece di 29,90 euro, per chi richiede la portabilità del numero dai seguenti operatori:

  • Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy, Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus, OpNet.

Potete pagare con carta (Visa e Mastercard), PostePay, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Altrimenti potete attivare il servizio di autoricarica, evitando così di dover acquistare ogni mese una ricarica manuale. Vi verrà addebitato esattamente l’importo necessario al rinnovo della promozione.

SIM e spedizione sono gratis. La riceverete a casa tramite posta ordinaria con consegna direttamente nella cassetta delle lettere. Per la verifica dell’identità potete utilizzare più comodamente anche lo SPID. In alternativa potete ritirare la SIM presso una delle edicole o tabaccherie convenzionate con l’operatore. In questo caso potete pagare anche in contanti o carta e per il ritiro dovrete presentare il QR Code ricevuto nell’email di conferma d’ordine e un documento d’identità valido.

Direttamente online potete poi acquistare un’eSIM al costo di 0,05 euro.

La rete di ho. Mobile

Con ho. Mobile potete navigare sulla rete di Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura di oltre il 99% della popolazione italiana.

Quando volete, però, è possibile attivare l’opzione ho. Il Turbo con inclusa la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, la velocità in 4G è comunque fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme a vantaggi come sconti e promozioni su servizi e prodotti dei partner di ho. Mobile.

L’integrazione nella rete del servizio VoLTE (Voice over LTE) vi permette di chiamare e ricevere telefonate con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e in contemporanea utilizzate le app.

Le altre offerte di ho. Mobile (anche con 5G incluso) di giugno 2026

Altre offerte di ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte
ho. 6,95
  • 6,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
ho. 8,95
  • 8,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese
ho. 9,95
  • 9,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
ho. 11,95
  • 11,95 €/mese
  • Attivazione a partire da 2,99
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

ho. Mobile dispone di tante altre promozioni interessanti, tra cui offerte 5G a partire da meno di 10 euro al mese. Tra le più convenienti nel listino dell’operatore low cost abbiamo:

ho. 6,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese
  • 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 16,4 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • 19,6 GB per navigare in roaming in Ue
  • assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte queste offerte il contributo per l’attivazione è a partire da 2,99 euro.

ho. Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

Tutte le offerte di ho. Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per trenta giorni e poi decidere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali, insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

In tutte le offerte di ho. Mobile sono inclusi anche servizi come SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata, hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

La portabilità del numero di telefono o MNP (Mobile Number Portability) verrà eseguita gratuitamente da ho. Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Se invece avete attivato un nuovo numero di ho. Mobile, potete personalizzarlo con il servizio “ho. Il numero che voglio, scegliendo se inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere o seguire i suggerimenti dell’operatore, al costo di 4,99 euro. Il servizio è disponibile nell’apposita sezione dell’app ho., cliccando su “La mia offerta” nel menu.

L’app ho. vi permette di accedere a funzioni e servizi utili a monitorare la vostra offerta con pochi tap sullo schermo dello smartphone come verificare il credito residuo e consumi, acquistare una ricarica online, etc.

ho. Mobile, quando si esaurisce tutto il traffico dati incluso nelle proprie offerte, blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese superflue. Potete però riprendere a navigare in qualsiasi momento attivando il servizio Riparti e aprendo così un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto appare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito nel momento in cui si stanno per consumare tutti i Giga inclusi e resta disponibile fino a poche ore dal rinnovo del piano. Utilizzare Riparti potrebbe modificare la scadenza dell’offerta, che potete comunque consultare quando volete nell’app ho.

Chi necessita di assistenza può contattare gratuitamente il Servizio Clienti dal suo numero ho. chiamando il 192121. Altrimenti nella sezione “Supporto” sul sito trovate guide e FAQ, mentre nella community ho.fficina potete chiedere aiuto agli esperti dell’operatore low cost oppure confrontare la vostra esperienza con quella di altri utenti.

ho. Mobile, poi, propone ai suoi clienti una serie di iniziative che permettono di ottenere premi e vantaggi. Con ho. Stickers, ad esempio, ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come Riparti e autoricarica, si ottiene una ricarica bonus da 5 euro.

Porta tutti in ho., invece, vi regala fino a 150 euro di ricariche telefoniche per ogni amico che passa a ho. Mobile acquistando online un’offerta dell’operatore low cost e utilizzando il vostro codice personale. Raggiunta la soglia dei dieci amici, riceverete un super bonus di 50 euro. Non solo, scegliendo il profilo “Ambassador”, oltre ai premi sopracitati, si ottiene un buono Amazon da 50 euro.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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