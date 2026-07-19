Arrivano le carte di debito di Satispay: ecco come funzioneranno

Carte di Credito
di Davide Raia

Satispay è, da anni, una delle protagoniste del mercato finanziario italiano, con una gamma di servizi in costante crescita. Da questo mese di luglio 2026, l'azienda ha arricchito la sua offerta con le carte di pagamento. Andiamo a scoprire come funzionano e se convengono davvero.

In 30 secondi
  • Satispay lancia le sue nuove carte di debito Mastercard, sia fisiche che virtuali, compatibili con Apple Pay e Google Pay.
  • Il servizio offre tre piani di abbonamento mensili tra cui scegliere: Plus a 3,99€, Metal a 9,99€ e Velvet a 39,99€.
  • Ogni piano include prelievi gratuiti, cambio valuta agevolato, punti cashback, coperture assicurative Allianz e accesso alle lounge aeroportuali a seconda della tariffa.
Arrivano le carte di debito di Satispay: ecco come funzioneranno

Satispay punta a diventare, sempre di più, un riferimento per gli utenti italiani. Ad arricchire l’offerta della fintech sono ora disponibili le carte Satispay. L’offerta è molto semplice dal punto di vista concettuale: l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti una carta di debito Mastercard (sia virtuale che fisica) le cui caratteristiche e i vantaggi inclusi cambiano in base al piano di abbonamento scelto. Ci sono 3 piani e si parte da 3,99 euro al mese.

Ricordiamo che per scegliere un conto corrente con carta di debito abbinata è possibile consultare le opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. Le opzioni sono tante ed è possibile individuare, facilmente, anche un conto a zero spese che permette di gestire il proprio denaro e gli strumenti di pagamento senza alcun costo.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Come funzionano le carte Satispay

La carta Satispay è una carta di debito, collegata al saldo del proprio conto Satispay, disponibile sia in versione virtuale che in versione fisica. La carta può essere utilizzata per pagamenti (in negozio e online) e per prelievi, esattamente come tutte le altre carte di pagamento messe a disposizione dalle banche italiane. Si tratta di una carta Mastercard che, quindi, viene accettata praticamente ovunque. La carta può essere utilizzata anche con Google Pay e Apple Pay. 

Quanto costano le carte Satispay

Il costo dipende dal piano di abbonamento scelto. Le opzioni sono tre:

  • Plus ha un canone di 3,99 euro al mese; tra i vantaggi troviamo la possibilità di effettuare 5 prelievi gratis (con un plafond complessivo di 200 euro) e di sfruttare il cambio valuta senza commissioni extra fino a 3.200 euro al mese; sono inclusi anche altri vantaggi come 2 Punti Satispay per ogni euro speso con carta; i clienti possono sfruttare anche una serie di vantaggi legati al mondo degli investimenti come l’assenza di costi sui primi 2.000 euro investiti nel Salvadanaio Remunerato e l’acquisto di azioni ed ETF (in arrivo)
  • Metal ha un canone di 9,99 euro al mese e aggiugne vantaggi extra come il cambio valuta senza commissioni e fino a 400 euro al mese di prelievi gratuiti; il piano include anche l’accesso scontato alle lounge aerportuali; il piano include la Carta Mastercard World
  • Velvet ha un canone di 39,99 euro al mese e incrementa ulteriormente i vantaggi, con fino a 800 euro al mese di prelievi e 4 Punti Satispay per ogni euro speso con carta; tra i vantaggi troviamo anche l’accesso gratuito e illimitato alle lounge aeroportuali; il piano include la Carta Mastercard World Elite

Tutti i piani includono anche degli abbonamenti proposti da partner di Satispay. L’elenco cambia in base al piano scelto e può essere aggiornato in qualsiasi momento, in base alle promo disponibili. Sono incluse anche coperture assicurative, fornite da Allianz Partners. Ad esempio, con i piani Metal e Velvet è possibile accedere all’assistenza su spese mediche e viaggi.

Come richiedere la carta Satispay

Per richiedere la Carta Satispay è necessario attivare uno dei tre piani illustrati. La procedura è completamente digitale e viene completata tramite l’app dell’istituto, senza costi iniziali al netto del solo canone mensile del piano scelto.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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