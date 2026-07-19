Satispay è, da anni, una delle protagoniste del mercato finanziario italiano, con una gamma di servizi in costante crescita. Da questo mese di luglio 2026 , l'azienda ha arricchito la sua offerta con le carte di pagamento . Andiamo a scoprire come funzionano e se convengono davvero.

Satispay punta a diventare, sempre di più, un riferimento per gli utenti italiani. Ad arricchire l’offerta della fintech sono ora disponibili le carte Satispay. L’offerta è molto semplice dal punto di vista concettuale: l’azienda mette a disposizione dei suoi clienti una carta di debito Mastercard (sia virtuale che fisica) le cui caratteristiche e i vantaggi inclusi cambiano in base al piano di abbonamento scelto. Ci sono 3 piani e si parte da 3,99 euro al mese.

Ricordiamo che per scegliere un conto corrente con carta di debito abbinata è possibile consultare le opzioni disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, accessibile qui di sotto. Le opzioni sono tante ed è possibile individuare, facilmente, anche un conto a zero spese che permette di gestire il proprio denaro e gli strumenti di pagamento senza alcun costo.

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Come funzionano le carte Satispay

La carta Satispay è una carta di debito, collegata al saldo del proprio conto Satispay, disponibile sia in versione virtuale che in versione fisica. La carta può essere utilizzata per pagamenti (in negozio e online) e per prelievi, esattamente come tutte le altre carte di pagamento messe a disposizione dalle banche italiane. Si tratta di una carta Mastercard che, quindi, viene accettata praticamente ovunque. La carta può essere utilizzata anche con Google Pay e Apple Pay.

Quanto costano le carte Satispay

Il costo dipende dal piano di abbonamento scelto. Le opzioni sono tre:

Plus ha un canone di 3,99 euro al mese ; tra i vantaggi troviamo la possibilità di effettuare 5 prelievi gratis (con un plafond complessivo di 200 euro) e di sfruttare il cambio valuta senza commissioni extra fino a 3.200 euro al mese; sono inclusi anche altri vantaggi come 2 Punti Satispay per ogni euro speso con carta; i clienti possono sfruttare anche una serie di vantaggi legati al mondo degli investimenti come l’assenza di costi sui primi 2.000 euro investiti nel Salvadanaio Remunerato e l’acquisto di azioni ed ETF (in arrivo)

ha un canone di ; tra i vantaggi troviamo la possibilità di effettuare 5 prelievi gratis (con un plafond complessivo di 200 euro) e di sfruttare il cambio valuta senza commissioni extra fino a 3.200 euro al mese; sono inclusi anche altri vantaggi come 2 Punti Satispay per ogni euro speso con carta; i clienti possono sfruttare anche una serie di vantaggi legati al mondo degli investimenti come l’assenza di costi sui primi 2.000 euro investiti nel Salvadanaio Remunerato e l’acquisto di azioni ed ETF (in arrivo) Metal ha un canone di 9,99 euro al mese e aggiugne vantaggi extra come il cambio valuta senza commissioni e fino a 400 euro al mese di prelievi gratuiti; il piano include anche l’accesso scontato alle lounge aerportuali; il piano include la Carta Mastercard World

ha un canone di e aggiugne vantaggi extra come il cambio valuta senza commissioni e fino a 400 euro al mese di prelievi gratuiti; il piano include anche l’accesso scontato alle lounge aerportuali; il piano include la Carta Mastercard World Velvet ha un canone di 39,99 euro al mese e incrementa ulteriormente i vantaggi, con fino a 800 euro al mese di prelievi e 4 Punti Satispay per ogni euro speso con carta; tra i vantaggi troviamo anche l’accesso gratuito e illimitato alle lounge aeroportuali; il piano include la Carta Mastercard World Elite

Tutti i piani includono anche degli abbonamenti proposti da partner di Satispay. L’elenco cambia in base al piano scelto e può essere aggiornato in qualsiasi momento, in base alle promo disponibili. Sono incluse anche coperture assicurative, fornite da Allianz Partners. Ad esempio, con i piani Metal e Velvet è possibile accedere all’assistenza su spese mediche e viaggi.

Come richiedere la carta Satispay

Per richiedere la Carta Satispay è necessario attivare uno dei tre piani illustrati. La procedura è completamente digitale e viene completata tramite l’app dell’istituto, senza costi iniziali al netto del solo canone mensile del piano scelto.

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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