Internet senza linea fissa e telefono: le offerte di luglio 2026

Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o da altre tipologie di reti terrestri, esistono sostanzialmente due soluzioni per avere Internet senza linea fissa e telefono. La prima è attivare una offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio. La seconda è acquistare una SIM solo dati.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte Internet senza linea fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la più conveniente per le vostre esigenze direttamente online.

Internet senza linea fissa e telefono: le migliori offerte FWA di luglio 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

19,99 €/mese per un anno , poi 24,99 €/mese

, poi 24,99 €/mese Attivazione gratis solo online navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem e installazione antenna

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Fastweb Casa Light FWA 25,95 €/mese navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem incluso

attivazione Casa Wireless 5G di Vodafone 25,95 €/mese

Attivazione gratis solo online navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo

modem incluso TIM WiFi Casa FWA 29,90 €/mese

24,90 €/mese con offerta mobile

con offerta mobile Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

Con meno di 20 euro al mese potete quindi attivare un’offerta FWA per navigare alla massima velocità sulla rete 5G. Tra le migliori abbiamo:

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling

L’offerta di WindTre costa 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. Acquistandola online il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 120 euro.

Confronta le offerte WindTre fisso »

Fastweb Casa Light FWA

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA su Rete 5G

modem Internet Box NeXXt One con Wi‑Fi 6

installazione di una piccola antenna inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. La SIM/eSIM costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 35,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere un Wi-Fi Booster con Alexa integrato per ampliare la portata del segnale a 3 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Casa Wireless 5G di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

chiamate a consumo

modem FWA

L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Outdoor o 39,95 euro per il FWA Indoor.

I clienti di Vodafone per il mobile possono aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Wireless »

TIM WiFi Casa FWA

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor

chiamate illimitate

modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)

modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)

Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese abbinando al rete fissa ad una offerta di telefonia mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 25/7/26.

Scopri le offerte TIM fisso »

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Internet senza linea fissa e telefono: le offerte mobile solo dati di luglio 2026

Offerte con tanti Giga Costi Minuti, SMS e Gigabyte Turbo 400 di CoopVoce 9,90 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps Spusu 500 XL di Spusu 9,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 500 SMS + 5000 minuti verso l’estero + 500 GB in 4G fino a 300 Mbps + 500 GB di riserva Vodafone Mobile Power 14,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps + 65 GB in Ue Fastweb Mobile Power 14,95 €/mese per sempre

Attivazione a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps + 65 GB in Ue Dati 350 di Iliad 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € chiamate a consumo + 350 GB in 5G fino a 2 Gbps

L’alternativa è quella di acquistare una SIM dati e inserirla poi un modem Wi-Fi portatile o chiavetta Internet. In questo modo è possibile avere una connessione sempre disponibile, anche fuori casa, e navigare su più dispositivi contemporaneamente.

Le prestazioni non sono propriamente comparabili a quelle della fibra ottica, ma sono comunque sufficienti per svolgere attività quotidiane come leggere le email, utilizzare le app di messaggistica, guardare video in streaming e lavorare da remoto con una spesa in molti casi molto ridotta rispetto alla rete fissa.

Tra le migliori offerte solo dati o con tanti Giga inclusi al giusto prezzo potete scegliere tra:

Turbo 400 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

L’offerta di CoopVoce costa 9,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si puà richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 400 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Spusu 500 XL di Spusu

minuti illimitati e 500 SMS (più 5000 minuti dall’Italia all’estero)

500 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre

fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre 500 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 14,87 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

L’offerta di Spusu costa 9,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Vodafone Mobile Power

minuti illimitati e 200 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + Wi-Fi Calling per chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

L’offerta di Vodafone costa 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva Vodafone Mobile Power »

Fastweb Mobile Power

minuti illimitati e 200 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + Wi-Fi Calling per chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

per chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva Fastweb Mobile Power »

Dati 350 di Iliad

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 5G fino 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni

fino 2 Gbps in oltre 7.000 Comuni 23 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 14,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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