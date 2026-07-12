Internet senza linea fissa e telefono: le offerte di luglio 2026

- L'offerta FWA più economica costa 19,99 €/mese
- Le offerte mobile con tanti Giga con inclusi fino 500 GB a costano a partire da 9,90 €/mese
Scopri le migliori offerte per una connessione Internet senza linea fissa e telefono. Anche con meno di 10 euro al mese potete navigare su più dispositivi contemporaneamente a una velocità quasi paragonabile alla fibra ottica. Tutti i dettagli
Se non siete raggiunti dalla fibra ottica o da altre tipologie di reti terrestri, esistono sostanzialmente due soluzioni per avere Internet senza linea fissa e telefono. La prima è attivare una offerta FWA (Fixed Wireless Access) per navigare sulla fibra misto radio. La seconda è acquistare una SIM solo dati.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte Internet senza linea fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare la più conveniente per le vostre esigenze direttamente online.
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Internet Casa FWA 5G di WindTre
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|Fastweb Casa Light FWA
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|Casa Wireless 5G di Vodafone
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|TIM WiFi Casa FWA
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Con meno di 20 euro al mese potete quindi attivare un’offerta FWA per navigare alla massima velocità sulla rete 5G. Tra le migliori abbiamo:
L’offerta di WindTre costa 19,99 euro al mese per un anno, poi 24,99 euro al mese. Acquistandola online il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 120 euro.
Confronta le offerte WindTre fisso »
L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.
Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 9,95 euro al mese senza vincoli. La SIM/eSIM costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 35,90 euro al mese.
Potete anche aggiungere un Wi-Fi Booster con Alexa integrato per ampliare la portata del segnale a 3 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa Light FWA»
L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese in esclusiva online. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per il FWA Outdoor o 39,95 euro per il FWA Indoor.
I clienti di Vodafone per il mobile possono aggiungere l’opzione Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa Wireless »
L’offerta di TIM costa 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese abbinando al rete fissa ad una offerta di telefonia mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) per navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis, invece di 1,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 25/7/26.
|Offerte con tanti Giga
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Turbo 400 di CoopVoce
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|Spusu 500 XL di Spusu
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|Vodafone Mobile Power
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|Fastweb Mobile Power
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|Dati 350 di Iliad
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L’alternativa è quella di acquistare una SIM dati e inserirla poi un modem Wi-Fi portatile o chiavetta Internet. In questo modo è possibile avere una connessione sempre disponibile, anche fuori casa, e navigare su più dispositivi contemporaneamente.
Le prestazioni non sono propriamente comparabili a quelle della fibra ottica, ma sono comunque sufficienti per svolgere attività quotidiane come leggere le email, utilizzare le app di messaggistica, guardare video in streaming e lavorare da remoto con una spesa in molti casi molto ridotta rispetto alla rete fissa.
Tra le migliori offerte solo dati o con tanti Giga inclusi al giusto prezzo potete scegliere tra:
L’offerta di CoopVoce costa 9,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si puà richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
Attiva Turbo 400 di CoopVoce »
I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 400 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.
L’offerta di Spusu costa 9,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di Vodafone costa 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.
Attiva Vodafone Mobile Power »
L’offerta di Fastweb Mobile costa 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.
L’offerta di Iliad costa 14,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.