Bollette per clienti vulnerabili in aumento per luce e gas, come risparmiare

Gas
di Davide Raia

Nei giorni scorsi, ARERA ha annunciato le nuove condizioni di fornitura per i clienti vulnerabili, sia per quanto riguarda l'energia elettrica (per i consumi del terzo trimestre del 2026) che per il gas naturale (per i consumi registrati a giugno 2026). In entrambi i casi, si registra un leggero incremento della spesa. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In 30 secondi
  • ARERA aggiorna le tariffe: +4,6% per l'energia elettrica e +0,3% per il gas per i clienti vulnerabili.
  • Aumenti nel servizio di Tutela della vulnerabilità: le nuove condizioni riguardano oltre 5 milioni di clienti.
  • Possibile il passaggio al mercato libero: i clienti vulnerabili possono cambiare fornitore gratuitamente in qualsiasi momento.
Bollette per clienti vulnerabili in aumento per luce e gas, come risparmiare

Le nuove condizioni di fornitura per i clienti vulnerabili, appena annunciate da ARERA, confermano un aumento della spesa rispetto alle condizioni definite in precedenza. L’annuncio in questione si riferisce ai clienti vulnerabili che si trovano nel servizio di Tutela della vulnerabilità. Per chi è passato al mercato libero o passerà nel prossimo futuro, invece, le condizioni di fornitura sono definite dalla tariffa scelta.

Ricordiamo che è possibile trovare le migliori offerte luce e gas, tra le proposte disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, per tagliare la spesa per le bollette e anche per proteggersi dai rincari futuri, scegliendo soluzioni a prezzo fisso. Per scegliere l’offerta giusta basta premere sul box qui di sotto oppure richiedere una consulenza telefonica al numero 02 5005 111.

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Energia elettrica: +4,6% nel 3° trimestre del 2026

Il costo dell’energia per i clienti vulnerabili in Tutela viene aggiornato su base trimestrale. Per il cliente tipo (consumo annuo di 2.000 kWh), nel corso del terzo trimestre del 2026 si registrerà un incremento del 4,6% della spesa.

La componente a copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia è pari a 16,92 centesimi di euro al kWh, con un rincaro del 7% rispetto al secondo trimestre del 2026. Il prezzo di riferimento dell’energia elettrica, che comprende la componente precedente, è pari a 31,63 centesimi di euro al kWh,  tasse incluse.

Per effetto di quest’aggiornamento, la spesa annuale dell’utente vulnerabile in Tutela, per il periodo 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2026, è ora pari a 591,86 euro, in calo dello 0,9% rispetto ai 12 mesi precedenti

Gas naturale: +0,3% per i consumi di giugno 2026

Per il gas naturale, invece, le condizioni tariffarie vengono aggiornate ogni mese con il prezzo del mese che viene stabilito nei primi giorni del mese successivo, seguendo l’andamento della media mensile del prezzo del mercato all’ingrosso (il PSV day ahead). ARERA ha confermato che la spesa totale per il cliente tipo (consumo annuo di 1.100 metri cubi) crescerà dello 0,3% rispetto al mese precedente (maggio 2026) con il prezzo della sola materia prima gas (CMEM,m) che sarà pari a 47,18 €/MWh ovvero 0,504871  €/Smc. Il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo, nel corso del mese di giugno 2026, sarà pari a 122,52 centesimi di euro.

I clienti coinvolti

Il servizio tutelato per vulnerabili riguarda oggi un gran numero di clienti. Gli ultimi dati forniti da ARERA, infatti, confermano che attualmente nel servizio tutelato ci sono circa:

  • 3 milioni di clienti vulnerabili per l’energia elettrica
  • 2,3 milioni di clienti vulnerabili per il gas naturale

Ricordiamo che questi clienti possono passare al mercato libero in qualsiasi momento e senza costi. Scegliere un fornitore del mercato libero permette di:

  • accedere a un prezzo più basso rispetto a quello definito dalle condizioni del mercato tutelato
  • bloccare il prezzo, per almeno 12 mesi, con le offerte a prezzo fisso che garantiscono una protezione dai rincari nel lungo periodo

Le offerte sono disponibili qui di sotto.

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Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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