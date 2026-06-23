Offerte mobile fino a 500 Giga: le 5 tariffe di giugno 2026

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Se avete bisogno di tanti Giga, a partire da 5,99 euro al mese potete avere inclusi fino a 500 GB anche con navigazione in 5G. Scopri le migliori offerte per non doverti preoccupare di quanto traffico dati consumi

In 30 secondi
Le migliori offerte con tanti Giga di giugno 2026
  1. L'offerta al prezzo più basso include a fino a 300 GB in 5G a 5,99 €/mese
  2. L'offerta con più Giga include 500 GB a 9,98 €/mese
Offerte mobile fino a 500 Giga: le 5 tariffe di giugno 2026

Se siete tra coloro che hanno il timore di restare senza Giga prima dei rinnovo della vostra propria offerta di telefonia mobile, a partire da 5,99 euro al mese potete avere inclusi fino a 500 GB per navigare alla massima velocità anche in 5G.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori tariffe dei principali operatori con tanti Giga. Cliccando sul tasto di seguito avrete in pochi secondi le informazioni necessarie per selezionare la promozione adatta alle vostre necessità e consumi e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Le migliori offerte con tanti Giga inclusi di giugno 2026

Offerte con tanti Giga Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G  di Kena Mobile
  • 5,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica
Turbo 400 di CoopVoce
  • 9,90 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10 €
  • minuti illimitati e 1000 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps
Spusu 500 XL di Spusu
  • 9,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • minuti illimitati e 500 SMS + 5000 minuti verso l’estero + 500 GB in 4G fino a 300 Mbps + 500 GB di riserva
Vodafone Mobile Power
  • 14,95 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps + 65 GB in Ue
  • Giga illimitati in 5G con offerta fisso
Fastweb Mobile Power
  • 14,95 €/mese per sempre
  • Attivazione a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps + 65 GB in Ue
  • Giga illimitati in 5G con offerta fisso

Le offerte di seguito descritte sono perfette non solo per chi consuma ogni mese tanti Giga ma anche per coloro che cercano un’alternativa alla rete fissa. Basta inserire la SIM in un modem Wi-Fi portatile per avere sempre con sé un hotspot personale anche fuori casa. Non mancano poi le offerte 5G per navigare alla massima velocità sulle reti di ultima generazione.

Chi non vuole perdere il proprio numero di telefono con il cambio di operatore deve fare richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente dal nuovo gestore entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Ecco quindi le migliori offerte con tanti Giga da attivare direttamente dal comparatore di SOStariffe.it:

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G  di Kena Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM (+ 100 GB con autoricarica)
  • 9 GB per navigare in roaming in UE

Per l’offerta di Kena Mobile il prezzo è di 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica). La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali come PosteMobile, CoopVoce e altri.

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

Turbo 400 di CoopVoce

  • minuti illimitati e 1000 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in Ue e Uk per 30 giorni
  • 15 GB per navigare in roaming in Ue e Uk dopo 30 giorni

Per l’offerta di CoopVoce il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro, mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si puà richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH), che nel caso di Turbo 400 è pari a 15 GB. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Spusu 500 XL di Spusu

  • minuti illimitati e 500 SMS (più 5000 minuti dall’Italia all’estero)
  • 500 GB in 4G fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload sulla rete di WindTre
  • 500 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 14,87 GB per navigare in roaming in Ue e Uk

Per l’offerta di Spusu il prezzo è di 9,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e si possono utilizzare nel momento in cui finiscono quelli inclusi nell’offerta. Potete accumulare traffico dati aggiuntivo fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Vodafone Mobile Power

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download
  • 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra
  • Wi-Fi Calling per chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

Per l’offerta di Vodafone il prezzo è di 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva Vodafone Mobile Power »

I clienti di Vodafone per il mobile possono attivare Casa Start al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese. L’offerta fisso include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem con Wi-Fi ottimizzato. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Vodafone Casa Start per clienti mobile »

Potete poi attivare un’offerta di Fastweb Energia con uno sconto di 22 euro al mese.

Fastweb Mobile Power

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download sulla rete di Vodafone
  • 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra
  • Wi-Fi Calling per chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Per l’offerta di Fastweb Mobile il prezzo è di 14,95 euro al mese senza vincoli. Il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Attiva Fastweb Mobile Power »

I clienti di Fastweb Mobile possono attivare Fastweb Casa Start al prezzo scontato di 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere Giga illimitati in 5G. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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