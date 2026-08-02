WINDTRE ha prorogato la scadenza per le sue offerte di telefonia mobile e per la rete fissa lanciate in estate. Scopri tutti i dettagli sulle promozioni dell'operatore

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WINDTRE ha deciso di prolungare ulteriormente le offerte standard di telefonia mobile e per la rete fissa lanciate in occasione dell’estate e precedentemente in scadenza il 19 luglio 2026. Oltre a Super Internet Card 5G, che ora include 300 GB in 5G alla massima velocità, l’operatore ha confermato tutte le altre offerte estive fino al 20 settembre 2026, salvo eventuali proroghe.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le offerte mobile e fisso di WINDTRE prorogate fino a settembre 2026

Sono state quindi prorogate fino al 20 settembre anche tutte le offerte Internet casa di WINDTRE, come Super Fibra in FTTC (Fiber to the Cabinet) o FTTH (Fiber to the Home) e Super Internet Casa 5G con inclusa una connessione in FWA 5G (Fixed Wireless Access). L’offerta fibra ottica include:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivarla a 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della linea fissa è di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Per quanto riguarda invece Super Internet Casa 5G, dal 15 giugno 2026 è disponibile la promozione che permette di azzerare il costo di attivazione rateizzato per tutte le versioni delle offerte FWA di WINDTRE, anche nei negozi, utilizzando il coupon “FWAZERO”.

Parlando di offerte mobile, la scadenza di Giga Start&Stop 5G, con il primo mese di Giga illimitati in 5G senza costi aggiuntivi per i clienti di rete fissa, è stata prolungata fino al 20 settembre. Resta disponibile anche Boost con 25 GB extra in roaming in UE per 3 mesi, attivando le offerte voce e dati di WINDTRE con la modalità Easy Pay (che prevede il pagamento automatico su conto corrente o carta di credito), a partire da 9,99 euro al mese.

Infine, è stata prorogata anche la promozione Prezzo Bloccato 24 Mesi per avere il prezzo bloccato e garantito per due anni sulle offerte di rete fissa e mobile di WINDTRE dedicate alla convergenza con Energia, Assicurazioni o WINDTRE Protetti.

Offerte mobile e fisso al prezzo più basso di agosto 2026

Una delle offerte mobili con il miglior rapporto qualità prezzo è Smart 30 di CoopVoce con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in UE e UK per 30 giorni

Il prezzo è di 4,90 euro al mese fisso per sempre, ma il primo mese e attivazione sono gratis. Anche SIM e spedizione sono gratis, in alternativa potete richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiunti. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. La promozione è disponibile solo fino al 5/8/26.

Attiva Smart 30 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in Ue e Uk per i primi 30 giorni permanenza all’estero. Dopo un mese avrete a disposizione una quantità di Gigabyte per navigare in Europa stabilita in base alle regole del Roaming Like at Home (RLAH). Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare in Ue e Uk al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Se siete interessati a un’offerta 5G a basso prezzo, Kena Mobile al prezz di 4,99 euro al mese vi propone Kena 4,99 150 GB TOP 5G con inclusi:

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID. L’offerta è disponibile per richiedere la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Spusu e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Se invece state cercando un’offerta fisso conveniente, una delle tariffe al prezzo più basso è quella di Plenitude con inclusi:

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio (entro il 26/8/26)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

In alternativa potete scegliere Sky WiFi con inclusi:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Il prezzo è di 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online.

Attiva Sky Wi-Fi »

La fibra costa 20,90 euro al mese per 18 mesi se abbinate alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Attiva Sky WiFi + Sky TV + Netflix »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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