Come avere Canva Pro con TIM: l’offerta di luglio 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

TIM lancia una nuova promozione che permette di avere Canva Pro gratis per tutti i clienti per mobile e rete fissa. Se avete scelto l'operatore per entrambi, poi, l'offerta è ancora più conveniente. Scopri come attivarla

In 30 secondi
Canva Pro gratis con TIM: tutti i dettagli a luglio 2026
  1. 6 mesi gratis per i clienti TIM per mobile e rete fissa
  2. 12 mesi gratis con TIM Unica Power
  3. Riceverete il codice sconto su TIM Star
Come avere Canva Pro con TIM: l’offerta di luglio 2026

TIM ha reso disponibile una nuova offerta perfetta per chi vuole scatenare la propria creatività. L’operatore infatti consente di avere fino a un anno di abbonamento gratuito alla versione Pro di Canva, uno degli strumenti più popolari di progettazione grafica e pubblicazione online.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori e poi attivare comodamente online la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Canva Pro con TIM: l’offerta di luglio 2026

Canva Pro gratis con TIM I dettagli
Cosa prevede
  • Canva Pro gratis per 6 mesi per tutti i clienti TIM mobile e fisso
  • Canva Pro gratis per 12 mesi con TIM Unica Power (gratis per 12 mesi, poi 2,90 €/mese)
  • nessun costo di attivazione o rinnovo automatico
  • non serve carta di credito
  • disponibile fino al 31/8/26
Come attivarla
  • riscattare il codice su www.canva.com/it_it/redeem (entro il 31/3/27)
  • effettuare il login
  • creare un account
  • inserire il codice ricevuto su TIM Star

Canva Pro vi permette di dare forma alle vostre idee in modo semplice e veloce. Con l’app potete creare progetti di grafica pronti da condividere, anche se non siete esperti nell’editing. Potete scegliere tra tantissimi modelli per post social, presentazioni, inviti, curriculum vitae, volantini e tanto altro ancora, personalizzandoli poi con testi, immagini, colori ed elementi aggiuntivi.

Canva Pro grazie ai propri strumenti smart e l’integrazione dell’intelligenza artificiale consente di rimuovere sfondi, adattare i formati per canali diversi e di creare contenuti molto più velocemente. Vi bastano pochi clic per trascinare elementi, cambiare font e colori, aggiungere foto e testi, etc. Potrete poi condividere i vostri progetti nel formato corretto anche per le Storie di Instagram e i post sui social.

Con TIM potete risparmiare 12 euro al mese sull’abbonamento a Canva Pro.

Canva Pro è gratis per 6 mesi per tutti i clienti dell’operatore per il mobile e la rete fissa. Non c’è rinnovo automatico né costo per l’attivazione. Canva Pro è gratis per 12 mesi, invece, per chi ha attivato TIM Unica Power. Alla fine del periodo gratuito, l’account passerà automaticamente alla versione gratuita di Canva. Per continuare a utilizzare Canva Pro dovrete abbonarvi a 12 euro al mese inserendo un metodo di pagamento. La promozione di TIM è disponibile fino al 31/8/26.

Per ottenere il premio dovrete prima collegarvi a www.canva.com/it_it/redeem per riscattare il codice (avete tempo fino al 31/3/27), poi effettuare il login e creare un account. Per il riscatto non serve la carta di credito. Fatto questo, dovrete inserire il codice che trovate nel vostro profilo TIM Star e confermare l’attivazione.

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Le migliori offerte per mobile e fisso di TIM di luglio 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include
TIM Power Special VPro 5G
  • primo mese gratis, poi 9,99 €/mese
  • Attivazione gratis solo online
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G Ultra per 3 mesi a 9,99 € entro il 30/8/26
  • Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power
TIM WiFi Casa
  • 29,90 €/mese con Promo Limited
  • 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • 31,90 €/mese con TIMVISION S
  • Attivazione gratis entro il 29/8/26
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro

TIM dispone di una serie di offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Al costo di 10 euro potete poi acquistare un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità è possibile identificarsi anche tramite SPID per una maggiore comodità. Chi arriva da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

TIM Power Special VPro 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete 
  • 15 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 9,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

Una volta consumati tutti i Giga disponibili per il roaming in UE, potete continuare a navigare al costo di 0,154 cent al MB (IVA inclusa).

Entro il 30 agosto 2026, in fase di attivazione dell’offerta, potete aggiungere l’opzione per avere Giga illimitati in 5G Ultra per 3 mesi al costo di 9,99 euro una tantum nei negozi TIM, chiamando il numero 40916 o il Servizio Clienti 119, rispondendo “SI” all’SMS inviato contestualmente all’attivazione della tariffa principale o successivamente dall’area MyTIM sul sito.

Confronta le offerte TIM »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Oltre a Canva Pro gratis per 12 mesi sono poi inclusi anche altri vantaggi come:

  • sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi
  • 3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)
  • TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Le offerte di TIM per la fibra ottica

Se invece state cercando un’offerta fibra ottica al giusto prezzo, TIM attualmente vi propone un piano per la rete fissa con inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità in promozione.

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo grazie alla Promo Limited è scontato a 29,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, acquistandola online entro il 29/8/26. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Per i già clienti di TIM per il mobile il prezzo per la rete fissa è invece di 24,90 euro al mese senza limiti di tempo. Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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