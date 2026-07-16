Se siete già clienti Sky TV e state cercando un’offerta Internet casa ad alte prestazioni a prezzo contenuto, siete ancora in tempo per avere Sky WiFi a prezzo scontato e ottenere anche un ulteriore vantaggio. Sky, infatti, ai suoi abbonati per la pay TV che attivano anche la linea fissa regala un buono Amazon per i propri acquisti online.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.

Confronta le offerte fibra »

Già clienti Sky TV: offerta Sky WiFi a prezzo scontato e buono Amazon in regalo a luglio 2026

Sky WiFi Dettagli Costi 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 22,90 €/mese per 12 mesi per nuovi clienti solo fisso con copertura FTTH di Open Fiber

per nuovi clienti solo fisso con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sky Sport a partire da 7 €/mese

a partire da 7 €/mese buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV entro il 19/7/26

Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. L’offerta fibra prevede:

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

Entro il 19/7/26 avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Se invece non siete ancora già clienti Sky TV, potete attivare l’offerta fibra al prezzo di 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo uno dei seguenti pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e The Walking Dead – Dead City, insieme a produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour (Wimbledon in esclusiva), il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Infine, se siete interessati solo alla rete fissa, Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

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Altre offerte fiba convenienti a luglio 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero

con minuti illimitati e a con portabilità del numero sconto di benvenuto di 50 € per i primi 6 mesi Plenitude fibra 25,90 €/mese

21,90 €/mese per 36 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 39 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio entro il 26/8/26 IliadBox 26,99 €/mese per sempre

22,99 €/mese per sempre con offerta mobile (voce + dati) da 9,99 €/mese e pagamento automatico

con offerta mobile (voce + dati) da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione a 39,99 € navigazione illimitata fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Non serve spendere cifre folli per avere una connessione Internet stabile e veloce per tutta la famiglia. A volte bastano anche meno di 20 euro al mese per navigare senza problemi né ritardi su più dispositivi sulla rete in fibra FTTH. Di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle offerte fibra al prezzo più basso attualmente disponibili:

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di 50 euro in bolletta per i primi 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem di ultima generazione

smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio (valore di 169,90 euro)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/8/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

IliadBox di Iliad

connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di39,99 euro.

Il prezzo per la linea fissa scende a 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in 5G al mese e 25 GB extra in roaming in UE.

In fase di acquisto online potete abbinare alla linea fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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