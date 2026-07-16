- Inclusi una connessione fino a 1 Gbps in fibra FTTH, chiamate illimitate e modem
- Il prezzo è di 20,90 €/mese per 12 mesi
- Buono Amazon da 100 € in regalo
I già clienti Sky TV non solo possono attivare un'offerta fibra di Sky WiFi con inclusa una connessione senza limiti in fibra FTTH a prezzo scontato ma ricevono anche un buono Amazon da 100 euro in regalo. Scopri come accedere alla promozione
Se siete già clienti Sky TV e state cercando un’offerta Internet casa ad alte prestazioni a prezzo contenuto, siete ancora in tempo per avere Sky WiFi a prezzo scontato e ottenere anche un ulteriore vantaggio. Sky, infatti, ai suoi abbonati per la pay TV che attivano anche la linea fissa regala un buono Amazon per i propri acquisti online.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra. Vi basta cliccare sul tasto di seguito per avviare la comparazione e trovare in pochi secondi la soluzione più conveniente per le vostre esigenze di connettività, che potrete poi attivare comodamente online.
|Sky WiFi
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa 20,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro. L’offerta fibra prevede:
Entro il 19/7/26 avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.
Se invece non siete ancora già clienti Sky TV, potete attivare l’offerta fibra al prezzo di 20,90 euro al mese per 18 mesi aggiungendo uno dei seguenti pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e The Walking Dead – Dead City, insieme a produzioni originali come Rosa elettrica – In fuga con il nemico.
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour (Wimbledon in esclusiva), il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Infine, se siete interessati solo alla rete fissa, Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Casa Smart di Optima
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|Plenitude fibra
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|IliadBox
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Non serve spendere cifre folli per avere una connessione Internet stabile e veloce per tutta la famiglia. A volte bastano anche meno di 20 euro al mese per navigare senza problemi né ritardi su più dispositivi sulla rete in fibra FTTH. Di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle offerte fibra al prezzo più basso attualmente disponibili:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 19/7/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.
Abbinando alla fibra un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per la linea fissa diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi. La promozione, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/8/26.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Iliad costa 26,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di39,99 euro.
Il prezzo per la linea fissa scende a 22,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito/debito. Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 32,98 euro al mese per sempre.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in 5G al mese e 25 GB extra in roaming in UE.
In fase di acquisto online potete abbinare alla linea fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.
Attiva IliadBox per clienti mobile »