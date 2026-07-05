Vodafone, stop ad alcune SIM prepagate: cosa devono fare i clienti interessati

Telefonia Mobile
di Matteo Testa

Vodafone, a partire dal 30 giugno, ha disattivato alcune SIM prepagate associate ai suoi vecchi sistemi informatici. Scopri cosa cambia per i clienti coinvolti e come non perdere il numero di telefono

In 30 secondi
Vodafone dismette alcune SIM prepagate: le novità di luglio 2026
  1. Dal 30/6/25 sono state disattivate alcune SIM prepagate associate ai vecchi sistemi informatici
  2. Per non perdere il numero di telefono potete cambiare operatore o attivare una nuova offerta di Vodafone
Vodafone, stop ad alcune SIM prepagate: cosa devono fare i clienti interessati

Vodafone da quest’anno è diventata un marchio gestito direttamente da Fastweb S.p.A., a seguito dell’acquisizione da parte di Swisscom formalizzata il 31 gennaio 2026, che ha portato alla nascita del nuovo brand Fastweb + Vodafone. A breve dovrebbe concludersi il processo di integrazione tra i due operatori che, oltre all’allineamento di offerte e servizi, prevede anche l’aggiornamento dei sistemi per realizzare un’infrastruttura più efficiente e performante.

All’interno della stessa operazione di integrazione rientra la disattivazione, a partire dal 30 giugno 2026, di alcune SIM prepagate di Vodafone ancora legate ai vecchi sistemi informatici.

Se state cercando un’offerta di telefonia mobile conveniente, cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per selezionare la tariffa migliore in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo, per poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

Vodafone disattiva alcune SIM prepagate: cosa cambia per gli utenti a luglio 2026

Vodafone ha avviato la dismissione dei vecchi sistemi informatici a partire dall’anno scorso, informando gli utenti tramite un’apposita campagna informativa. Il cambio di tecnologia comporta quindi la disattivazione di alcune SIM prepagate ancora associate alla vecchia infrastruttura e per le quali non è stato ancora effettuato l’aggiornamento. Secondo le stime di Mondomobileweb.it, la procedura riguarderà comunque circa 3.000 clienti, che sono già stati informati tramite SMS.

Dismissione servizi Vodafone mobile: – si legge nel messaggio inviato dall’operatore – come già anticipato con le comunicazioni inviate nei mesi precedenti, non sarà più possibile garantire l’utilizzo del servizio di rete mobile prepagato da te attivato e, pertanto, entro il 30/06/2026 la tua numerazione mobile sarà cessata”.

Cosa possono fare i clienti a cui è stata disattivata la SIM

Se siete tra coloro la cui SIM è stata disattivata a partire dal 30 giugno, avete tre opzioni:

  • Non fare nulla: in questo caso la SIM viene disattivata in automatico e non potrà più essere utilizzata. Con la cessazione della linea perderete anche il numero di telefono.
  • Cambiare operatore: per non perdere il numero di telefono potete passare a un altro gestore con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.
  • Cambiare offerta e SIM: la terza alternativa prevede di attivare una nuova offerta di Vodafone con contestuale richiesta di cambio SIM. Potete farlo sia online sul sito, sia in uno dei Vodafone Store o rivenditori autorizzati dell’operatore.

Le offerte mobile di Vodafone di luglio 2026

Offerte Vodafone mobile Costi Servizi inclusi
Vodafone Mobile Start
  • 9,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps
Vodafone Mobile Pro
  • 11,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G invitando un amico in Vodafone
Vodafone Mobile Power
  • 14,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps
  • Giga illimitati in 5G invitando un amico in Vodafone
Vodafone Mobile Ultra
  • 19,95 €/mese
  • SIM/eSIM a 10 €
  • minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps
  • Rete Sicura
  • Vodafone Club
  • Assistenza Cane e Gatto

Vodafone propone una serie di offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Per tutte le tariffe il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità. Potete quindi sceglie e tra:

Vodafone Mobile Start

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download
  • 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra
  • Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Vodafone Mobile Pro

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download
  • 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra
  • Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. Invitando un amico a passare a Vodafone avrete entrambi Giga illimitati in 5G.

Attiva Vodafone Mobile Pro »

Vodafone Mobile Power

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download
  • 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra
  • Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 14,95 euro al mese senza vincoli. Invitando un amico a passare a Vodafone avrete entrambi Giga illimitati in 5G.

Attiva Vodafone Mobile Power »

Vodafone Mobile Ultra

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera
  • 5 GB e fino a 1000 minuti dall’Italia versione alcuni Paesi extra Ue
  • Assistenza Cane e Gatto con Quixa
  • Rete Sicura
  • Vodafone Club
  • Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Ultra »

Il WiFi Calling consente di ricevere telefonate e chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Vodafone Club è il programma fedeltà che vi permette di ottenere promozioni e sconti su cinema, shopping, esperienze esclusive, fitness, viaggi e molto altro ancora. Potete visualizzare i vantaggi a voi dedicata dall’app MyVodafone. Il programma prevede anche un consorso per vincere una Fiat 500 Berlina Pop Hybrid 1.0 e ogni settimana buoni carburante Q8 da 10 euro. Vodafone Club normalmente costa 3 euro al mese.

Rete Sicura è il servizio con incluso il monitoraggio email per verificare che i dati personali di tutta la famiglia non sono stati violati, blocco automatico verso siti malevoli o link potenzialmente pericolosi e Parental Control per impedire l’accesso di contenuti non adatti ai minori, mettere in pausa l’accesso a Internet durante precise fasce orarie e impostare l’ora della buonanotte.

L’Assicurazione Cane e Gatto con Quixa include il servizio di telemedicina con veterinario a disposizione h24, consegna farmaci e un rimborso per le spese di ricerca in caso di smarrimento fino a 1.000 euro e per il dog sitter fino a 50 euro al giorno. Potete attivarla per un solo animale (cane o gatto) che deve avere un’età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti.

Vi ricordiamo che la rete 5G di Vodafone consente di navigare fino a 2 Gbps in download a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona e tante altre città italiane.

Chi è già cliente di Vodafone per il mobile può attivare la sua offerta fibra a prezzo scontato. In questo caso Vodafone Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e avete inclusi:

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi ottimizzato

Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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