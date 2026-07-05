Vodafone , a partire dal 30 giugno, ha disattivato alcune SIM prepagate associate ai suoi vecchi sistemi informatici. Scopri cosa cambia per i clienti coinvolti e come non perdere il numero di telefono

Vodafone da quest’anno è diventata un marchio gestito direttamente da Fastweb S.p.A., a seguito dell’acquisizione da parte di Swisscom formalizzata il 31 gennaio 2026, che ha portato alla nascita del nuovo brand Fastweb + Vodafone. A breve dovrebbe concludersi il processo di integrazione tra i due operatori che, oltre all’allineamento di offerte e servizi, prevede anche l’aggiornamento dei sistemi per realizzare un’infrastruttura più efficiente e performante.

All’interno della stessa operazione di integrazione rientra la disattivazione, a partire dal 30 giugno 2026, di alcune SIM prepagate di Vodafone ancora legate ai vecchi sistemi informatici.

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Vodafone disattiva alcune SIM prepagate: cosa cambia per gli utenti a luglio 2026

Vodafone ha avviato la dismissione dei vecchi sistemi informatici a partire dall’anno scorso, informando gli utenti tramite un’apposita campagna informativa. Il cambio di tecnologia comporta quindi la disattivazione di alcune SIM prepagate ancora associate alla vecchia infrastruttura e per le quali non è stato ancora effettuato l’aggiornamento. Secondo le stime di Mondomobileweb.it, la procedura riguarderà comunque circa 3.000 clienti, che sono già stati informati tramite SMS.

“Dismissione servizi Vodafone mobile: – si legge nel messaggio inviato dall’operatore – come già anticipato con le comunicazioni inviate nei mesi precedenti, non sarà più possibile garantire l’utilizzo del servizio di rete mobile prepagato da te attivato e, pertanto, entro il 30/06/2026 la tua numerazione mobile sarà cessata”.

Cosa possono fare i clienti a cui è stata disattivata la SIM

Se siete tra coloro la cui SIM è stata disattivata a partire dal 30 giugno, avete tre opzioni:

Non fare nulla: in questo caso la SIM viene disattivata in automatico e non potrà più essere utilizzata. Con la cessazione della linea perderete anche il numero di telefono.

in questo caso la SIM viene disattivata in automatico e non potrà più essere utilizzata. Con la cessazione della linea perderete anche il numero di telefono. Cambiare operatore: per non perdere il numero di telefono potete passare a un altro gestore con richiesta di portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi.

per non perdere il numero di telefono potete passare a un altro gestore con richiesta di o (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi. Cambiare offerta e SIM: la terza alternativa prevede di attivare una nuova offerta di Vodafone con contestuale richiesta di cambio SIM. Potete farlo sia online sul sito, sia in uno dei Vodafone Store o rivenditori autorizzati dell’operatore.

Le offerte mobile di Vodafone di luglio 2026

Offerte Vodafone mobile Costi Servizi inclusi Vodafone Mobile Start 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Vodafone Mobile Pro 11,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G invitando un amico in Vodafone Vodafone Mobile Power 14,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G invitando un amico in Vodafone Vodafone Mobile Ultra 19,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Rete Sicura

Vodafone Club

Assistenza Cane e Gatto

Vodafone propone una serie di offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Per tutte le tariffe il contributo per l’attivazione della SIM/eSIM è di 10 euro, mentre la spedizione è gratis. Per effettuare la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID per una maggiore comodità. Potete quindi sceglie e tra:

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Vodafone Mobile Pro

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 20 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. Invitando un amico a passare a Vodafone avrete entrambi Giga illimitati in 5G.

Attiva Vodafone Mobile Pro »

Vodafone Mobile Power

minuti illimitati e 200 SMS

400 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 40 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 25 GB extra

per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 14,95 euro al mese senza vincoli. Invitando un amico a passare a Vodafone avrete entrambi Giga illimitati in 5G.

Attiva Vodafone Mobile Power »

Vodafone Mobile Ultra

minuti illimitati e 200 SMS

Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera

fino a 2 Gbps in download utilizzabili anche in roaming in Ue, Uk e Svizzera 5 GB e fino a 1000 minuti dall’Italia versione alcuni Paesi extra Ue

Assistenza Cane e Gatto con Quixa

Rete Sicura

Vodafone Club

Wi-Fi Calling

Il prezzo è di 19,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Ultra »

Il WiFi Calling consente di ricevere telefonate e chiamare anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Vodafone Club è il programma fedeltà che vi permette di ottenere promozioni e sconti su cinema, shopping, esperienze esclusive, fitness, viaggi e molto altro ancora. Potete visualizzare i vantaggi a voi dedicata dall’app MyVodafone. Il programma prevede anche un consorso per vincere una Fiat 500 Berlina Pop Hybrid 1.0 e ogni settimana buoni carburante Q8 da 10 euro. Vodafone Club normalmente costa 3 euro al mese.

Rete Sicura è il servizio con incluso il monitoraggio email per verificare che i dati personali di tutta la famiglia non sono stati violati, blocco automatico verso siti malevoli o link potenzialmente pericolosi e Parental Control per impedire l’accesso di contenuti non adatti ai minori, mettere in pausa l’accesso a Internet durante precise fasce orarie e impostare l’ora della buonanotte.

L’Assicurazione Cane e Gatto con Quixa include il servizio di telemedicina con veterinario a disposizione h24, consegna farmaci e un rimborso per le spese di ricerca in caso di smarrimento fino a 1.000 euro e per il dog sitter fino a 50 euro al giorno. Potete attivarla per un solo animale (cane o gatto) che deve avere un’età compresa tra i 3 mesi e i 10 anni non compiuti.

Vi ricordiamo che la rete 5G di Vodafone consente di navigare fino a 2 Gbps in download a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Verona e tante altre città italiane.

Chi è già cliente di Vodafone per il mobile può attivare la sua offerta fibra a prezzo scontato. In questo caso Vodafone Casa Start costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e avete inclusi:

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home)

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

Il contributo per l’attivazione è gratis.

Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico