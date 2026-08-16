Contatore da 3 kW: quali elettrodomestici si possono usare insieme?

Energia
di Davide Raia

La maggior parte delle forniture di energia elettrica prevede un contatore da 3 kW, valore che fa riferimento alla potenza impegnata. Ecco quali elettrodomestici si possono usare insieme, avendo una potenza impegnata di questo tipo, e come fare a richiedere un incremento, ad esempio portando il contatore a 4,5 kW.

In 30 secondi
  • Limiti reali del contatore: Un contratto standard da 3 kW consente un prelievo continuo fino a 3,3 kW e tollera picchi fino a 4 kW per un massimo di 3 ore consecutive.
  • Gestione intelligente dei carichi: Per non far saltare la corrente, bisogna evitare l'uso simultaneo di elettrodomestici che scaldano (come forno, lavatrice e phon), abbinandone sempre uno "energivoro" a dispositivi a basso consumo.
  • Aumento della potenza: Passare a 4,5 o 6 kW è una pratica rapida gestibile tramite app; prevede un costo iniziale di 62,30 € per kW aggiuntivo (più 23 € di gestione) e un piccolo adeguamento dei costi fissi in bolletta.
Contatore da 3 kW: quali elettrodomestici si possono usare insieme?

Una delle principali caratteristiche di una fornitura di energia elettrica è la potenza impegnata, che può essere verificata consultando le informazioni riportate in bolletta.

La potenza “standard” è di 3 kW. Tale valore può essere incrementato su richiesta del titolare della fornitura. Si tratta di un’operazione semplice e accessibile a tutti.

In linea di massima, chi usa tanti elettrodomestici in contemporanea può richiedere un incremento della potenza impegnata, arrivando, ad esempio, a 4,5 kW.

Ricordiamo che è sempre possibile scegliere una nuova tariffa luce (con potenza impegnata più alta rispetto al contatore standard da 3 kW). Per individuare l’opzione giusta basta consultare il comparatore di SOStariffe.it.

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Come funziona una fornitura da 3 kW

Per chi ha una potenza impegnata da 3 kW non è possibile utilizzare più elettrodomestici in contemporanea, soprattutto considerando apparecchiature con un assorbimento elevato.

Ci sono alcuni aspetti da chiarire. Innanzitutto bisogna tener conto di una tolleranza del 10% che permette un prelievo continuativo fino a 3,3 kW.

In aggiunta, è possibile assorbire fino a 4 kW per un massimo di 3 ore consecutive. Superato questo limite, il contatore salta per superamento della potenza disponibile.

Superando il muro dei 4 kW, invece, il distacco sarà immediato, senza margini di tolleranza di alcun tipo.

Quali elettrodomestici utilizzare con 3 kW

Non c’è una regola precisa per quanto riguarda il numero di elettrodomestici utilizzabili con una fornitura dotata di una potenza impegnata di 3 kW.

Bisogna tener conto, infatti, dell’assorbimento massimo dei vari elettrodomestici che si hanno in casa. Ecco alcuni esempi:

  • Asciugacapelli: 1.800 – 2.200 W
  • Condizionatore con Inverter: 1.000 W (all’accensione) / 300 W (a regime)
  • Ferro da stiro: 1.500 – 2.000 W
  • Forno elettrico: 2.000 – 2.500 W
  • Frigorifero: 300 W
  • Lavatrice / Lavastoviglie: 2.000 – 2.500 W
  • Microonde: 800 – 1.200 W

I valori indicati servono solo a titolo di esempio, ma possono aiutare a capire quali sono i margini di utilizzo degli elettrodomestici in casa. Ad esempio, utilizzando il forno elettrico e la lavatrice insieme c’è il rischio di vedere il contatore “saltare” a causa del superamento del margine di tolleranza previsto dalla normativa.

Il consiglio per chi ha un contatore da 3 kW è di utilizzare un solo elettrodomestico ad alto assorbimento per volta (forno, lavatrice, lavastoviglie etc.) oltre ad altri elettrodomestici ad assorbimento ridotto (come il frigorifero). Per chi ha esigenze particolari, invece, è possibile passare a una potenza impegnata da 4,5 kW oppure 6 kW.

Come aumentare la potenza impegnata?

Per incrementare la potenza impegnata della propria fornitura è possibile:

  • richiedere l’incremento al proprio fornitore; nella maggior parte dei casi, si tratta di una pratica che può essere gestita in autonomia, tramite l’area clienti o l’app del proprio fornitore
  • cambiare fornitore richiedendo l’attivazione di una fornitura di energia elettrica con la potenza impegnata desiderata

Per scegliere l’offerta giusta basta affidarsi al comparatore di SOStariffe.it, qui di sotto.

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Quanto costa aumentare la potenza rispetto a quella standard di 3 kW?

L’aumento della potenza impegnata prevede un costo una tantum che si divide in due voci:

  • una quota potenza da riconoscere al distributore, pari a 62,30 euro per ogni kW aggiuntivo, fino a 6 kW
  • una quota fissa da riconoscere al fornitore pari a 23 euro

Come cambia la bolletta

L’aumento della potenza impegnata comporta un aumento dei costi fissi in bolletta. Il passaggio da 3 a 4,5 kW si traduce in una spesa di circa 35 euro in più all’anno mentre da 3 a 6 kW è prevista una spesa extra di circa 70 euro ogni anno.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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