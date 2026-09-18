- Giga raddoppiati ogni mese senza costi aggiuntivi in negozio
- L'opzione è attivabile con la maggior parte delle offerte operator attack
- Avete inclusi fino a 400 GB in 5G a partire da 4,99 €/mese
TIM ha reso nuovamente disponibile in negozio l'opzione per raddoppiare i Giga disponibili ogni mese per la maggior parte delle sue offerte operator attack. Scopri come attivarla e le tariffe che rientrano nella promozione
TIM ha reintrodotto la possibilità di attivare l’opzione che senza costi aggiuntivi permette di raddoppiare i Giga disponibili ogni mese. La promozione è disponibile per i nuovi clienti di telefonia mobile che attivano TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, ma anche in abbinamento alle principali offerte operator attack dell’operatore.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per trovare l’offerta più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.
|Offerte con possibilità di Giga raddoppiati
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|TIM Power Famiglia Iron
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|TIM Supreme GPRO
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|TIM Power Iron New
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|TIM Power Supreme Easy
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|TIM One GO
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|TIM Titanium Orange
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L’opzione per raddoppiare i Giga inclusi, salvo nuove comunicazioni, continuerà anche dopo la chiusura della promozione. Potete quindi abbinarla alle seguenti offerte:
Confronta le offerte TIM mobile »
Dalla scorsa settimana potete attivare l’opzione anche online dopo aver selezionato l’offerta desiderata e il proprio operatore di provenienza tramite il menu a tendina alla pagina tim.it/fisso-e-mobile/mobile/passa-a-tim.
TIM Power Famiglia Iron, TIM Supreme GPRO, TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy sono disponibili solo con portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando dai seguenti operatori:
Sono esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, NoiTel e Lyca Mobile.
TIM One Go, invece, è disponibile con portabilità da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile. TIM Titanium Orange è riservata ai clienti di WINDTRE e Very Mobile.
Per tutte le offerte operator attack di TIM acquistate in negozio è previsto un contributo per l’attivazione di 6,99 euro. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro, salvo eventuali promozioni previste dal punto vendita. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.
Potete poi attivare anche l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition per ottenere la massima velocità in 5G di 2 Gbps al costo di 1,99 euro una tantum fino al 31/12/26, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.
Gli Under 25 possono anche attivare l’opzione Young con inclusi 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi.
I clienti di TIM per mobile e rete fissa con TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
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Offerte a basso prezzo
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Smart 30 di CoopVoce
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|Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile
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|Spusu 10
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|Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile
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Se state cercando un’offerta di telefonia mobile a basso prezzo, direttamente dal comparatore di SOStariffe.it potete attivare una delle seguenti offerte:
L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, acquistandola online entro il 30/9/26. In alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.
Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio. L’offerta è disponibile solo online entro il 21/9/26.
Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
L’offerta è disponibile solo entro il 22/9/26, salvo proroghe, per chi richiede la portabilità da:
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »