TIM ha reso nuovamente disponibile in negozio l'opzione per raddoppiare i Giga disponibili ogni mese per la maggior parte delle sue offerte operator attack . Scopri come attivarla e le tariffe che rientrano nella promozione

TIM ha reintrodotto la possibilità di attivare l’opzione che senza costi aggiuntivi permette di raddoppiare i Giga disponibili ogni mese. La promozione è disponibile per i nuovi clienti di telefonia mobile che attivano TIM Power Famiglia Iron a 4,99 euro al mese, ma anche in abbinamento alle principali offerte operator attack dell’operatore.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori soluzioni dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere le informazioni che vi servono per trovare l’offerta più conveniente per le vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM raddoppia i Giga con le sue offerte operator attack a settembre 2026

Offerte con possibilità di Giga raddoppiati Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Power Famiglia Iron 4,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Iron New 6,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 350 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Power Supreme Easy 7,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM One GO 9,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Titanium Orange 10,99 €/mese

Attivazione a 6,99 € + 10 € per SIM/eSIM minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps

L’opzione per raddoppiare i Giga inclusi, salvo nuove comunicazioni, continuerà anche dopo la chiusura della promozione. Potete quindi abbinarla alle seguenti offerte:

TIM Power Famiglia Iron con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 100 GB) a 4,99 euro al mese

con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più in download e 75 Mbps in upload (invece di 100 GB) a TIM Supreme GPRO con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 150 GB) a 5,99 euro al mese

con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più in download e 75 Mbps in upload (invece di 150 GB) a TIM Power Iron New con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 350 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 200 GB) a 6,99 euro al mese

con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più in download e 75 Mbps in upload (invece di 200 GB) a TIM Power Supreme Easy con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 400 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 250 GB) a 7,99 euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM Ricarica Automatica

con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più in download e 75 Mbps in upload (invece di 250 GB) a con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite TIM One GO con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 100 GB) a 9,99 euro al mese

con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più in download e 75 Mbps in upload (invece di 100 GB) a TIM Titanium Orange con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete (invece di 150 GB) a 10,99 euro al mese

Confronta le offerte TIM mobile »

Dalla scorsa settimana potete attivare l’opzione anche online dopo aver selezionato l’offerta desiderata e il proprio operatore di provenienza tramite il menu a tendina alla pagina tim.it/fisso-e-mobile/mobile/passa-a-tim.

TIM Power Famiglia Iron, TIM Supreme GPRO, TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy sono disponibili solo con portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando dai seguenti operatori:

Iliad, PosteMobile, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mobile (Elimobile), Italia P ower, Afinna One (AC Milan Connect), BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova), Dimensione, Massima Energia e Segnoverde.

Sono esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, NoiTel e Lyca Mobile.

TIM One Go, invece, è disponibile con portabilità da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile. TIM Titanium Orange è riservata ai clienti di WINDTRE e Very Mobile.

Per tutte le offerte operator attack di TIM acquistate in negozio è previsto un contributo per l’attivazione di 6,99 euro. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro, salvo eventuali promozioni previste dal punto vendita. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Potete poi attivare anche l’opzione aggiuntiva 5G Ultra Summer Edition per ottenere la massima velocità in 5G di 2 Gbps al costo di 1,99 euro una tantum fino al 31/12/26, poi si rinnova a 1,99 euro al mese.

Gli Under 25 possono anche attivare l’opzione Young con inclusi 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi.

Giga illimitati in 5G Ultra per i clienti convergenti

I clienti di TIM per mobile e rete fissa con TIM Unica Power hanno Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa). Sono inclusi anche un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile e altri vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Offerte a meno di 5 euro al mese a settembre 2026

Offerte a basso prezzo Costi Minuti, SMS e Gigabyte Smart 30 di CoopVoce 4,90 €/mese per sempre

Attivazione gratis entro il 30/9/26 minuti illimitati e 200 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese e primo mese gratis Spusu 10 4,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva Kena 4,99 150 GB TOP5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps

Se state cercando un’offerta di telefonia mobile a basso prezzo, direttamente dal comparatore di SOStariffe.it potete attivare una delle seguenti offerte:

Smart 30 di CoopVoce

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 5G fino a 150 Mbps sulla rete di Vodafone utilizzabili in UE e UK

L’offerta di CoopVoce costa 7,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione, acquistandola online entro il 30/9/26. In alternativa si può richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID.

Attiva Smart 30 di CoopVoce »

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche.

Super Mobile 150 Special Edition di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio. L’offerta è disponibile solo online entro il 21/9/26.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G fino a 300 Mbps sulla rete di WINDTRE

fino a 300 Mbps sulla rete di WINDTRE 20 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 7,42 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

L’offerta è disponibile solo entro il 22/9/26, salvo proroghe, per chi richiede la portabilità da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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