Conti correnti a zero spese: bonus e interessi delle offerte di settembre 2026

Conti Correnti
di Davide Raia

Per aprire un nuovo conto corrente è possibile valutare diverse opzioni. Per la maggior parte dei risparmiatori, la scelta giusta è rappresentata da un conto a zero spese che, scegliendo l'offerta giusta, può garantire anche bonus e interessi sulla liquidità. Andiamo a scoprire quali sono le migliori promo di settembre 2026 per questo tipo di prodotto.

In 30 secondi
Conto a zero spese a settembre 2026: le 3 offerte selezionane
  • Trade Republic: canone zero, 3% di interessi mensili sulla liquidità e Saveback dell'1% reinvestito in automatico.
  • Revolut: piano Standard gratuito, conto deposito promozionale al 3,5% per 4 mesi e bonus di benvenuto di 20 €.
  • BBVA: conto e bonifici gratis, 3% di rendimento e 3% di cashback sulle spese per i primi 6 mesi.
Conti correnti a zero spese: bonus e interessi delle offerte di settembre 2026

Un conto corrente a zero spese è un particolare tipo di conto che consente un utilizzo completo senza costi di tenuta (quindi a canone zero) e senza commissioni sulle principali operazioni bancarie (bonifici e prelievi gratis, ad esempio).

In aggiunta, molti conti possono offrire bonus di vario tipo e/o una remunerazione della liquidità, con un buon tasso di interesse garantito, a tempo indeterminato oppure per un certo periodo promozionale, definito al momento dell’apertura.

La scelta del miglior conto corrente può avvenire direttamente tramite il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal box qui di sotto. Sfruttando la comparazione è possibile individuare il conto migliore da attivare oggi.

Scegli qui il nuovo conto corrente »

Le migliori offerte di settembre 2026

Ecco i 3 prodotti selezionati per aprire un nuovo conto a zero spese:

Trade Republic

Con Trade Republic è possibile accedere a un conto a canone zero a cui è abbinata la carta di debito in versione virtuale, con possibilità di richiedere anche la carta fisica, con cui è possibile effettuare prelievi gratis (da 100 euro per transazione). Il conto garantisce bonifici istantanei senza commissioni.

Il conto prevede una remunerazione della liquidità con interessi al 3% e liquidazione mensile. Tra le funzioni disponibili c’è il conto titoli abbinato (a canone zero e con possibilità di investire con un costo di 1 euro per operazione oppure con PAC gratuiti).

Trade Republic offre anche il Saveback. Si tratta di un cashback dell’1%, fino a un massimo di 15 euro di rimborso al mese, che l’istituto investe automaticamente per il cliente, nel prodotto finanziario indicato. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.
Apri qui il Conto Trade Republic »

Revolut

Un altro conto a zero spese molto vantaggioso è il Conto Revolut. Scegliendo il piano Standard, infatti, è possibile accedere a un conto a canone zero a cui è abbinata la carta di debito in versione virtuale, con possibilità di richiedere la carta fisica, che consente fino a 200 euro al mese di prelievi gratuiti.

Ci sono anche i bonifici istantanei senza commissioni. Per i nuovi clienti è possibile sfruttare il conto deposito non vincolato con interessi al 3,5% per i primi 4 mesi (fino a 15.000 euro). Al termine del periodo promozionale, la remunerazione è dell’1,5%.

Con Revolut ci sono anche tanti vantaggi aggiuntivi, come il cambio valuta senza commissioni, la possibilità di accedere agli investimenti e il programma RevPoints, che permette di ottenere punti per ogni euro speso da utilizzare per miglia aeree, soggiorni, buoni sconto etc.

Revolut propone anche diversi piani a pagamento che, rispetto alla versione Standard, propongono diversi vantaggi aggiuntivi e che possono, quindi, rappresentare un valido upgrade da tenere in considerazione.

Il conto di Revolut può essere aperto direttamente online, con un bonus di 20 euro per i nuovi clienti. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto e completare poi una veloce procedura di apertura.

Apri qui il Conto Revolut »

BBVA

Tra le opzioni da considerare per un conto a zero spese troviamo BBVA. Il conto dell’istituto è a canone zero, senza requisiti da rispettare e include la carta di debito, con prelievi gratis a partire da 100 euro, oltre ai bonifici istantanei.

Il conto garantisce una remunerazione del 3% per i primi 6 mesi (poi continua almeno fino a fine 2027 ma con un tasso da definire) oltre al cashback del 3% per i primi 6 mesi delle spese con carta (fino a 280 euro di spese mensili).

C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito, con canone di 36 euro che viene azzerato spendendo almeno 6.000 euro in un anno con la carta. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Apri qui il Conto BBVA »

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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