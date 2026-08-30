Casa condivisa da studenti: come scegliere la connessione Internet e dividere i costi

Internet Casa
di Matteo Testa

Chi vive con uno o più coinquilini ha il problema di dividere la spesa per la connessione Internet e spendere il meno possibile per il Wi-Fi. Scopri come scegliere l’offerta fisso più conveniente e alcuni consigli su come gestirla senza discussioni o liti

In 30 secondi
Casa condivisa tra studenti: come dividere la spesa per il WiFi ad agosto 2026
  1. La fibra FTTH è la tecnologia migliore per seguire lezioni a distanza, streaming e gaming
  2. Dividete le spese equaamente con apposite app di pagamento
  3. Per una offerta fibra bastano anche meno di 20 €/mese
Casa condivisa da studenti: come scegliere la connessione Internet e dividere i costi

Sono moltissimi gli studenti o i giovani in generale che decidono di condividere la casa per ridurre la spesa per affitto, bollette e utenze. La connessione Internet è una delle voci più importanti, tra chi deve seguire le lezioni online e chi svolge attività come smart working, streaming e gaming. Dato l’elevato numero di dispositivi collegati in contemporanea, serve però una rete Wi-Fi stabile e veloce.

L’obiettivo resta sempre quello di risparmiare il più possibile, soprattutto quando si parla dell’offerta Internet casa da attivare. Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori proposte dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi acquistare comodamente online la soluzione più economica per soddisfare le esigenze di connettività di tutti gli inquilini.

Casa condivisa da studenti: quale tipologia di rete scegliere

La fibra FTTH (Fiber to the Home) resta la tecnologia migliore sulla piazza in termini di rapporto qualità-prezzo. La fibra ottica permette infatti di navigare anche a velocità superiori a 2,5 Gbps in download e, data la bassa latenza, riduce il rischio di ritardi o lag anche con più dispositivi collegati nello stesso momento. Il prezzo medio per la fibra FTTH va da 22 a 29 euro al mese.

La fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) è un’eccellente alternativa se non siete coperti dalla fibra ottica. Il prezzo medio è più basso (tra 20 e 26 euro al mese) e la velocità (da 100/300 Mbps fino a 1 Gbps in download) è comunque sufficiente per le necessità di studenti e giovani lavoratori.

Per chi vuole risparmiare il più possibile resta l’opzione di acquistare un router 4G/5G in abbinamento a una SIM dati. In questo caso, però, potrebbero presentarsi problemi quando ci sono troppi dispositivi connessi.

A prescindere dalla tecnologia scelta, il consiglio è quello di preferire offerte “senza vincoli” o promozioni dedicate a giovani e studenti per evitare di dover pagare penali se la casa si svuota in estate o alla fine dell’anno accademico.

Per garantire a tutti una connessione stabile e veloce dovrete poi posizionare in modo corretto il router. L’ideale sarebbe un punto centrale della casa e su un ripiano rialzato, senza chiuderlo all’interno di un mobile e lontano da altri dispositivi che possono creare interferenze. Se poi la casa è molto grande o suddivisa su più piani, potreste valutare l’acquisto di un sistema Wi-Fi Mesh per ampliare la copertura a tutte le stanze dell’abitazione.

Verifica la tua copertura
Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL
Abbiamo preso in carico la tua richiesta!
Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Casa condivisa da studenti: come dividere le spese per evitare discussioni

Scelta l’offerta Internet casa, non resta che dividersi equamente le spese tra gli inquilini. D’altronde tutti utilizzano il Wi-Fi e il canone mensile è fisso, a prescindere da quante persone effettivamente si colleghino.

Nominate un solo coinquilino come intestatario del contratto, possibilmente impostando l’addebito automatico su una carta di credito o conto condiviso. Per tracciare i pagamenti mensili in modo trasparente potete raccogliere le quote istantaneamente prima della scadenza della bolletta tramite servizi come Revolut Group Bills o Bancomat Pay. Per annotare chi ha saldato la propria quota e calcolare i conguagli in automatico, invece, potete usare app come Splitwise o Tricount.

C’è poi una regola imprescindibile: la quota per il Wi-Fi si paga anche se si torna a casa per le vacanze. La connessione Internet è infatti un costo fisso di struttura della casa.

Casa convidisa da studenti: le offerte fibra al prezzo più basso di fine agosto 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • buono Amazon da 49,90 € (entro il 6/9/26)
TIM WiFi Special Carta Giovani (solo per possessori Carta Giovani Nazionale)
  • 21,90 €/mese
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem TIM Hub Pro
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 19,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio entro l’1/10/26

Se avete la possibilità di scegliere il vostro fornitore Luce e/o Gas potete risparmiare anche sul canone della rete fissa. Tra le migliori offerte oggi disponibili per gli studenti abbiamo:

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)
  • sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

TIM WiFi Special Carta Giovani

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate a 19 cent al minuto più 19 centi di scatto alla risposta
  • modem TIM Hub Pro (5 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone mensile)

L’offerta di TIM costa 21,90 euro al mese con domiciliazione ed è disponibile solo per nuovi clienti di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che al momento dell’acquisto siano iscritti a Carta Giovani Nazionale ed in possesso di un codice promozionale valido, reperibile dall’app IO Carta Giovani.. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Al prezzo di 25,90 euro al mese, invece di 33,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche HBO Max con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • Samsung Galaxy Tab A11 in omaggio (entro il 1/10/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 19,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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