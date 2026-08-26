Kena Mobile è uno dei pochi operatori a prevedere un'offerta di telefonia mobile con pagamento semestrale . Scopri tutti i dettagli su come funziona, prezzo e caratteristiche

Non sono molti gli operatori di telefonia mobile a prevedere offerte con pagamento semestrale. Questo tipo di promozioni hanno il vantaggio di non doversi preoccupare di rinnovi mensili e di acquistare ricariche manuali. Attualmente l’unico gestore a proporre un pacchetto semestrale è Kena Mobile con la sua tariffa Kena Pack 5G, con inclusi minuti illimitati e 200 GB in 5G per navigare sulla rete di TIM.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Pack 5G con 200 GB in 5G e pagamento semestrale ad agosto 2026

Kena Pack 5G Dettagli Costi 29,99 €/6 mesi

Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps 600 GB in 5G al mese per 2 mesi (fino a 250 Mbps) a 6,99 € entro il 2/9/26

Tutte le offerte di Kena Mobile sono senza vincoli né costi nascosti. La SIM e spedizione sono gratis, ma in alternativa potete acquistare un’eSIM già in fase di acquisto online. Per efettuare la verifica dell’identità potete scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In), SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Chi passa a Kena Pack 5G arrivando da un altro operatore e non vuole perdere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Poratbility), che verrà eseguita gratuitamente dall’operatore low cost entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Kena Pack 5G include:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download sulla rete di TIM

in download sulla rete di TIM 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 29,99 euro ogni 6 mesi (circa 4,99 euro al mese) e il contributo per l’attivazione è gratis. L’offerta si rinnova ogni 180 giorni, nella stessa data dell’attivazione. Riceverete la conferma dell’addebito tramite SMS. Se il credito non è sufficiente l’offerta viene sospesa e il rinnovo avviene dopo aver effettuato una ricarica entro un massimo di 90 giorni dal primo mancato rinnovo.

Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da:

Iliad, Ho, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1 Mobile, 2appy, BT Enia Mobile, BT Mobile, China Mobile, Conexo Technologies, Daily Telecom, Digi Mobile, Dimensione, Elite Mobile, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, Massima Energia, NetValue, Noitel, Noverca, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Segnoverde, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Sulla rete di Kena Mobile è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload con una copertura superiore al 99% della popolazione. La velocità in 5G, invece, arriva fino a 250 Mbps in upload e 75 Mbps in upload. Le prestazioni sono le stesse previste dalle offerte 5G “di base” di TIM.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre navigate su Internet e utilizzate le app in contemporanea.

Fino al 2/9/26 potete aggiungere l’opzione Kena Unlimited Promo per avere altri 600 GB in 5G al mese per 2 mesi, di cui 7,5 GB per navigare in roaming in UE, al costo di 6,99 euro una tantum.

Le altre offerte di Kena Mobile

Kena Mobile dispone anche di altre offerte interessanti come:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download

in download 7,5 GB per navigare in roaming in UE.

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile, salvo proroghe, solo fino al 31/8/26. Può attivarla chi richiede la portabilità del numero da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile, salvo proroghe, solo fino al 31/8/26. La promozione è riservata a chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

Kena Mobile in tutte le sue offerte di telefonia mobile include i servizi di base più richiesti dagli utenti come Segreteria telefonica e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Se poi non siete soddisfatti della vostra tariffa, potete cambiare piano gratis quando volete dall’Area MyKena sul sito o dall’app. In alternativa, è possibile esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Kena Mobile quando si esaurisce il traffico dati incluso nella promozione blocca in automatico la connessione a Internet per evitarvi spese non richieste. In qualsiasi momento, però, potete tornare a navigare grazie al servizio Restart, che permette di aprire un nuovo ciclo mensile della promozione allo stesso prezzo di sempre. In caso contrario, si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

Kena Mobile offre anche un servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx. A listino potete scegliere tra i migliori modelli di telefoni Android e iPhone a partire da 17,61 euro al mese, dando in permuta un vecchio dispositivo. L’operatore propone anche diverse box con all’interno un modello Android o iOS a partire da 8,99 euro al mese. Per i clienti di Kena Mobile è poi previsto uno sconto del 10% utilizzando il codice KENA10.

Infine, con il servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 9/9/26 utilizzando il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese) e fino a 200 euro di cashback, di cui 150 euro sul carburante o ricarica elettrica (massimo 10 euro al mese su una spesa minima di 30 euro) e 50 euro sui pedaggi in Italia (massimo 5 euro al mese). L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 4,90 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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