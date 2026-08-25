Fastweb aumenta i prezzi da settembre 2026: ecco tutti i rincari

Fastweb
di Matteo Testa

Fastweb Casa a partire da settembre aumenterà il canone mensile per alcune offerte fisso da 3 a 4 euro. Scopri come recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali e le migliori tariffe alternative

In 30 secondi
Fastweb Casa aumenta i prezzi per alcuni clienti fisso: le novità di agosto 2026
  • Dall'1/9/26 il prezzo di alcune offerte fisso aumenterà di 2-4 €/mese
  • Entro l'1/11/26 potete esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali
  • Per evitare la rimodulazione potete confrontare le offerte fisso sul comparatore di SOStariffe.it
Fastweb aumenta i prezzi da settembre 2026: ecco tutti i rincari

Fastweb Casa ha annunciato a inizio agosto un nuovo turno di rimodulazioni che riguarderà alcuni clienti per la rete fissa con aumenti di 3-4 euro al mese del canone. I rincari, motivati anche in questo caso dalla volontà di continuare a garantire una “migliore qualità di rete e offrirti servizi sempre all’altezza delle tue esigenze”, verranno applicati a partire da settembre.

Per ulteriori informazioni sulla rimodulazione per i clienti fisso di Fastweb sono disponibili in una nota dal titolo “Modifica condizioni contrattuali offerta fissa dall’ 01 lsettembre 2026” pubblicata sul sito dell’operatore. Potete consultarla cliccando su Informazioni per i consumatori > Fastweb informa.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 98-septies decies, comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche (ex art. 70, comma 4 del D. Lgs. 259/03), potete esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi né penali o cambiare operatore entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica unilaterale del contratto.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e trovare in pochi secondi la soluzione perfetta per la vostra connessione di casa al prezzo più basso. Potrete poi attivarla poi comodamente online.

Confronta le offerte fibra »

Rimodulazioni Fastweb Casa: cosa cambia per alcuni clienti fisso da settembre 3036

Rimodulazioni Fastweb Casa Dettagli
Cosa cambia da settembre 2026?
  • per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà di 3-4 €/mese
Come richiedere il recesso? Entro l’1/11/26 potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

  • online su MyFastweb
  • via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)
  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it
  • nei negozi Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti 192 193

Fastweb Casa ha annunciato l’aumento di prezzo a partire da settembre per le seguenti offerte fisso:

  • Fastweb Casa Light di 4 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Casa Light di 3-4 euro al mese
  • Fastweb NeXXt Casa Light Ver2 di 4 euro al mese
  • Fastweb NeXXt One Casa Light di 4 euro al mese
  • Fastweb Casa di 4 euro al mese
  • Fastweb Casa Inbound di 3-4 euro al mese

Entro l’1/11/26 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

  • via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it, allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”
  • nei negozi di Fastweb
  • chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193
  • online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento. Fastweb comunque conferma che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Se preferite non perdere il numero fisso, dovrete richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.

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Offerte fibra a basso prezzo di fine agosto 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
  • buono Amazon da 49,90 € (entro il 6/9/26)
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese
  • buono Amazon da 100 per i già clienti Sky TV entro il 30/8/26
Plenitude fibra
  • 25,90 €/mese
  • 21,90 €/mese per 36 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem di ultima generazione
  • smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio entro il 26/8/26

Se state cercando un’offerta fibra a basso prezzo, attualmente a partire da meno di 20 euro al mese potete disporre di una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) per navigare alla massima velocità su tutti i dispositivi di casa, anche con chiamate illimitate incluse. Ad esempio, potete scegliere tra le seguenti promozioni:

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • buono Amazon da 49,90 euro (entro il 6/9/26)
  • sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 6/9/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro il 30/8/26.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)
  • Sky TV + Sky Sport a 15 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come House of Dragons e produzioni originali come Atomic – Una corsa infernale.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, compreso Wimbledon 2026, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 27/9/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem di ultima generazione
  • smartwatch Amazfit Active 3 Premium in omaggio (entro il 26/8/26)

L’offerta di Plenitude costa 25,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro.

Abbinando alla linea fissa un’offerta Luce e/o Gas il prezzo per connessione in fibra diventa di 21,90 euro al mese per 36 mesi.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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