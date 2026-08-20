TIM Priority è la nuova piattaforma che promette un accesso prioritario alla rete di TIM per migliori prestazioni, assistenza dedicata e protezione. Scopri tutti i dettagli sui servizi inclusi, costi e a chi sono riservati

TIM alla fine di luglio ha presentato la piattaforma TIM Priority, descritta in un comunicato dell’operatore come “una nuova generazione di servizi per una qualità oltre l’ordinario”. Attivando un’apposita opzione, i clienti di TIM possono accedere a prestazioni di rete superiori insieme ad assistenza e protezione dedicate.

TIM Priority è già disponibile per i clienti con attiva una linea in fibra ottica al costo di 5 euro al mese. A partire da ottobre verrà poi esteso anche a coloro che hanno attivato un’offerta 5G. Stando a quanto afferma TIM, la rete sarà in grado di riconoscere i clienti con TIM Priority, riservando loro “una corsia preferenziale digitale” per una gestione prioritaria del traffico e una qualità della connessione superiore. L’accesso privilegiato alla rete, però, potrebbe portare a qualche problema dal lato della net neutrality.

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WiFi Priority migliora le prestazioni della fibra ottica

La prima opzione di TIM Priority lanciata dall’operatore è WiFi Priority, che permette ai clienti che hanno attiva una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) di beneficiare di una gestione prioritaria del traffico dati in download, tempi di risposta più rapidi, con instradamento del traffico su percorsi di rete ottimizzati per ridurre latenza e jitter, e una maggiore regolarità della connessione.

Tali vantaggi saranno particolarmente utili quando più persone o differenti dispositivi si connettono alla rete in contemporanea. WiFi Priority si traduce infatti in un’esperienza più fluida per applicazioni come intelligenza artificiale, cloud, gaming online, videoconferenze, streaming e creazione di contenuti. WiFi Priority fino al 25 agosto 2026 è in promozione con canone azzerato e attivazione gratis (invece di 10 euro) solo online. È inclusa anche l’assistenza telefonica prioritaria al Servizio Clienti 187.

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5G Priority, Priority Care e Priority Protection

5G Priority, invece, è già stato sperimentato in anteprima a San Siro in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina e ha l’obiettivo di garantire una connessione stabile e veloce anche in caso di elevata concentrazione di traffico, come avviene, ad esempio, negli stadi, durante i concerti o altri grandi eventi. Nel corso dei mesi il servizio sarà disponibile anche al Circo Massimo di Roma, negli autodromi di Imola e Monza e al Palazzo dello Sport di Firenze.

In futuro verranno poi lanciati Priority Care e Priority Protection. Il primo servizio renderà più semplice l’attivazione della fibra e il supporto ai clienti. Il secondo, invece, porterà funzionalità specifiche per la sicurezza digitale nell’app MyTIM.

Le migliori offerte per mobile e fisso di TIM di agosto 2026

Offerte mobile e fisso di TIM Costi Cosa include TIM Supreme GPRO primo mese gratis , poi 5 ,99 €/mese

, poi Attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra per 3 mesi a 9,99 € entro il 30/8/26

a 9,99 € entro il 30/8/26 Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Power Special VPro 5G primo mese gratis , poi 9 ,99 €/mese

, poi Attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps Giga illimitati in 5G Ultra per 3 mesi a 9,99 € entro il 30/8/26

a 9,99 € entro il 30/8/26 Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM WiFi Casa 24,90 €/mese per 20 mesi, poi 29,90 €/mese con Promo Limited

poi 29,90 €/mese con Promo Limited 24,90 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile 31,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione gratis entro il 29/8/26 navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus di 100 € (5 €/mese per 20 mesi) con PROMO 100€ entro il 29/8/26

WiFi Priority è gratis entro il 25 agosto 2026 in abbinamento a una delle offerte fibra ottica dell’operatore come TIM WiFi Casa. La tariffa include:

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

bonus di 100 euro (5 euro al mese per mesi) con Promo 100€

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 20 mesi, poi 29,90 euro al mese grazie alla Promo Limited, acquistandola online entro il 29 agosto 26. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Per i già clienti di TIM per il mobile il prezzo per la fibra è invece di 24,90 euro al mese senza limiti di tempo. Lo sconto viene applicato anche attivando contestualmente alla fibra un piano con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, potete associare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport. Avete inclusi anche un Infinity+, un piano Netflix Standard con pubblicità e uno base di HBO Max con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

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Le offerte mobile di TIM

5G Priority sarà disponibile ad ottobre in abbinamento a una delle offerte 5G dell’operatore. Al costo di 10 euro potete acquistare un’eSIM anche online. Per effettuare la verifica dell’identità si può utilizzare anche lo SPID. Per non perdere il proprio numero di telefono nel cambio di operatore dovete richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da TIM entro un massimo di tre giorni lavorativi.

TIM Supreme GPRO include:

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 7 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

TIM Power Special VPro 5G include:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con accesso prioritario alla rete

in download e 300 Mbps in upload con 15 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 9,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online.

Per entrambe le offerte la SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. Una volta consumati tutti i Giga disponibili per il roaming in UE, potete continuare a navigare al costo di 0,154 cent al MB (IVA inclusa).

Entro il 30 agosto 2026, in fase di attivazione dell’offerta, potete aggiungere l’opzione per avere Giga illimitati in 5G Ultra per 3 mesi al costo di 9,99 euro una tantum nei negozi TIM, chiamando il numero 40916 o il Servizio Clienti 119, rispondendo “SI” all’SMS inviato contestualmente all’attivazione della tariffa principale o successivamente dall’area MyTIM sul sito.

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I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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