WINDTRE ha avviato un nuovo intervento per la migrazione dei clienti ADSL verso la rete FTTC . Scopri come funziona e cosa cambia con la migrazione

A partire dal 24 settembre 2026, WINDTRE ha avviato un quinto piano di migrazione per un ulteriore gruppo di clienti di rete fissa che ancora utilizzano le linee ADSL, con l’obiettivo di trasferirli sulla rete FTTC (Fiber to the Cabinet).

Il precedente intervento di questo tipo – motivato da “sopravvenute esigenze tecniche e gestionali di evoluzione tecnologica della rete e per la conseguente necessità di dismettere e sostituire gli impianti tradizionali con quelli di nuova generazione in Fibra” – era stato avviato lo scorso agosto e dovrebbe completarsi entro il 27 ottobre.

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WINDTRE, migrazione dei clienti ADSL su FTTC a settembre 2026

Migrazione clienti ADSL Dettagli Cosa è cambiato dal 24 settembre 2026? un nuovo gruppo di clienti ADSL viene trasferito su FTTC

il modem viene inviato gratis via corriere

non cambiano numero di telefono e canone mensile dell’offerta fisso

l’intervento non richiede l’accesso a casa Come recedere dall’offerta fisso senza penali? Entro il 24/9/26 era possibile fare richiesta nelle seguenti modalità: online su www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso

raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it Servizio Clienti al numero 159

negozi di WindTre

La migrazione dei clienti ADSL interessati è quindi iniziata il 24 settembre e verrà completata progressivamente entro, si prevede, il 27 novembre 2026. Gli utenti hanno già ricevuto una comunicazione personalizzata sul Conto Telefonico di WINDTRE emesso a luglio.

I clienti che verranno trasferiti sulla rete FTTC riceveranno gratuitamente un modem compatibile tramite corriere, che permetterà loro di navigare immediatamente sulla fibra misto rame. Con la migrazione il numero di telefono rimarrà invariato, così come il canone mensile della propria offerta fissa, che include già il prezzo rateizzato del nuovo modem (pari a 5,99 euro al mese per 48 mesi).

WINDTRE sottolinea che l’aggiornamento tecnologico verrà effettuato senza necessità di accedere all’abitazione. Se, dopo la migrazione, il cliente dovesse richiedere la disattivazione della linea durante i 48 mesi della rateizzazione del modem, è previsto l’obbligo di pagamento di tutte le rate residue.

Questo nuovo intervento, esattamente come quelli precedenti, dovrebbe riguardare le linee fisse di WINDTRE con tecnologia ADSL attestate sulle centrali coinvolte dal piano di dismissione delle reti in rame intrapreso da FiberCop (ex TIM).

Vi ricordiamo che dal 21 marzo 2022 non è più possibile attivare le offerte fisse in ADSL di WINDTRE, mentre dal 1° luglio 2024 è stata eliminata la possibilità di attivare anche la linea telefonica tradizionale su rete in rame con l’offerta Voce Più, sostituita da luglio 2025 da Voce Casa in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).

I clienti di WINDTRE possono navigare in FTTC fino a 200 Mbps in download (invece dei 20 Mbps dell’ADSL). Il collegamento iniziale avviene in fibra ottica fino alla cabina stradale, mentre l’ultimo tratto fino all’abitazione è coperto in rame.

Come recedere o cambiare operatore

Chi non intendeva accettare la modifica unilaterale del contratto e la migrazione sulla rete FTTC, come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche, ha avuto tempo fino al 24 settembre 2026 per fare richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

all’indirizzo PEC all’indirizzo servizioclienti159@pec.windtre.it

all’indirizzo chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita WindTre

online compilando il form presente al link www.windtre.it/moduli-utili/form-recesso-fisso sul sito dell’operatore

Nel caso di passaggio ad altro operatore mantenendo il numero fisso, oltre ad inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di portabilità entro lo stesso termine del 24 settembre 2026.

L’operatore poi ricorda che in caso di recesso, se alla linea interessata dal provvedimento è associato un contratto per l’acquisto di un prodotto a rate in corso di vigenza (telefono, modem, etc.), prima del recesso o passaggio ad altro operatore potrete decidere, indicando la vostra scelta nella comunicazione inviata, di pagare le rate residue anche in un’unica soluzione.

Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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