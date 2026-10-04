- Dal 24/9/26 un nuovo gruppo di clienti ADSL viene trasferito su FTTC
- Non cambiano numero di telefono e canone mensile dell'offerta fisso
- Il modem viene inviato gratuitamente a casa
WINDTRE ha avviato un nuovo intervento per la migrazione dei clienti ADSL verso la rete FTTC. Scopri come funziona e cosa cambia con la migrazione
A partire dal 24 settembre 2026, WINDTRE ha avviato un quinto piano di migrazione per un ulteriore gruppo di clienti di rete fissa che ancora utilizzano le linee ADSL, con l’obiettivo di trasferirli sulla rete FTTC (Fiber to the Cabinet).
Il precedente intervento di questo tipo – motivato da “sopravvenute esigenze tecniche e gestionali di evoluzione tecnologica della rete e per la conseguente necessità di dismettere e sostituire gli impianti tradizionali con quelli di nuova generazione in Fibra” – era stato avviato lo scorso agosto e dovrebbe completarsi entro il 27 ottobre.
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|Migrazione clienti ADSL
|Dettagli
|Cosa è cambiato dal 24 settembre 2026?
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|Come recedere dall’offerta fisso senza penali?
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Entro il 24/9/26 era possibile fare richiesta nelle seguenti modalità:
La migrazione dei clienti ADSL interessati è quindi iniziata il 24 settembre e verrà completata progressivamente entro, si prevede, il 27 novembre 2026. Gli utenti hanno già ricevuto una comunicazione personalizzata sul Conto Telefonico di WINDTRE emesso a luglio.
I clienti che verranno trasferiti sulla rete FTTC riceveranno gratuitamente un modem compatibile tramite corriere, che permetterà loro di navigare immediatamente sulla fibra misto rame. Con la migrazione il numero di telefono rimarrà invariato, così come il canone mensile della propria offerta fissa, che include già il prezzo rateizzato del nuovo modem (pari a 5,99 euro al mese per 48 mesi).
WINDTRE sottolinea che l’aggiornamento tecnologico verrà effettuato senza necessità di accedere all’abitazione. Se, dopo la migrazione, il cliente dovesse richiedere la disattivazione della linea durante i 48 mesi della rateizzazione del modem, è previsto l’obbligo di pagamento di tutte le rate residue.
Questo nuovo intervento, esattamente come quelli precedenti, dovrebbe riguardare le linee fisse di WINDTRE con tecnologia ADSL attestate sulle centrali coinvolte dal piano di dismissione delle reti in rame intrapreso da FiberCop (ex TIM).
Vi ricordiamo che dal 21 marzo 2022 non è più possibile attivare le offerte fisse in ADSL di WINDTRE, mentre dal 1° luglio 2024 è stata eliminata la possibilità di attivare anche la linea telefonica tradizionale su rete in rame con l’offerta Voce Più, sostituita da luglio 2025 da Voce Casa in tecnologia FWA (Fixed Wireless Access).
I clienti di WINDTRE possono navigare in FTTC fino a 200 Mbps in download (invece dei 20 Mbps dell’ADSL). Il collegamento iniziale avviene in fibra ottica fino alla cabina stradale, mentre l’ultimo tratto fino all’abitazione è coperto in rame.
Chi non intendeva accettare la modifica unilaterale del contratto e la migrazione sulla rete FTTC, come previsto dall’articolo 98-septies decies comma 5 del Codice europeo delle Comunicazioni elettroniche, ha avuto tempo fino al 24 settembre 2026 per fare richiesta di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali, inserendo come causale della comunicazione “Modifica delle condizioni contrattuali“, nelle seguenti modalità:
Nel caso di passaggio ad altro operatore mantenendo il numero fisso, oltre ad inviare la comunicazione di recesso, è necessario effettuare la richiesta di portabilità entro lo stesso termine del 24 settembre 2026.
L’operatore poi ricorda che in caso di recesso, se alla linea interessata dal provvedimento è associato un contratto per l’acquisto di un prodotto a rate in corso di vigenza (telefono, modem, etc.), prima del recesso o passaggio ad altro operatore potrete decidere, indicando la vostra scelta nella comunicazione inviata, di pagare le rate residue anche in un’unica soluzione.
Per ulteriori informazioni potete contattare il Servizio Clienti al 159 o recarvi in uno dei negozi dell’operatore.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
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Super Casa Smart di Optima
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|Plenitude fibra
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Super Fibra Limited Edition di WindTre
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La tecnologia di connessione Internet più performante oggi disponibile resta comunque la fibra FTTH (Fiber to the Home), che garantisce prestazioni superiori in termini di velocità, stabilità e latenza a un costo sostanzialmente paragonabile a quello della FTTC. A livello di copertura, poi, la fibra pura è ormai ampiamente diffusa in tutto il Paese. Di seguito avete una descrizione dettagliata di alcune delle offerte fibra a partire da meno di 20 euro al mese:
Il prezzo per l’offerta di Optima è di 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro il 4/10/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
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Il prezzo per l’offerta di Plenitude è di 19,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Risparmio fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 14/10/26.
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Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese per un anno, invece di 31,90 euro al mese, poi si rinnova a 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.
Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.
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