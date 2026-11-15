TIM Energia aumenta il bonus fino a 220 euro: quali clienti possono ottenerlo

Energia
di Davide Raia

TIM si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato delle forniture di luce e gas con le offerte TIM Energia. Grazie a una nuova promo limited edition, il fornitore ora propone un bonus fino a 220 euro per i nuovi clienti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla promo, anche per capire se si tratta di una soluzione realmente conveniente.

In 30 secondi
  • Bonus in bolletta: La nuova promo limited edition di TIM Energia offre uno sconto fino a 220 euro nel primo anno per chi abbina luce e gas ad altri servizi dell'operatore.
  • Costi e condizioni: L'offerta prevede un prezzo bloccato per la luce (0,189 €/kWh) e indicizzato per il gas, con una quota fissa di 140 euro annui per ciascuna fornitura.
  • Convenienza: Sebbene il mercato offra tariffe con materia prima più economica, la soluzione di TIM risulta vantaggiosa per chi desidera unificare energia, internet, TV e mobile in un unico ecosistema.
TIM Energia aumenta il bonus fino a 220 euro: quali clienti possono ottenerlo

Con TIM Energia è possibile accedere a offerte luce e gas per tagliare le bollette di casa. Le promozioni proposte dall’operatore offrono un bonus aggiuntivo riservato ai nuovi clienti che hanno già scelto TIM come operatore per la linea fissa di casa oppure che attivano una nuova promo con luce, gas, connessione Internet, TIMVISION e offerta mobile.

Cosa prevede la promo limited edition

L’offerta limited edition di TIM Energia garantisce un bonus per i nuovi clienti. L’importo di tale bonus è pari a:

  • 150 euro per i clienti TIM di rete fissa che scelgono luce e gas
  • 220 euro per i nuovi clienti che attivano luce e gas oltre a un’offerta Internet per la casa, un’offerta TV, con le soluzioni di TIMVISION, e una tariffa mobile

Lo sconto (indipendente dal consumo) viene erogato nel corso del primo anno di fornitura, contribuendo a ridurre le spese complessive per le bollette.

Quanto costano luce e gas con TIM Energia

Per quanto riguarda i costi, TIM Energia propone le seguenti condizioni:

  • TIM Energia Luce: componente energia pari a 0,189 €/kWh e quota fissa di 140 euro all’anno; i prezzi sono fissi per 24 mesi
  • TIM Energia Gas: componente energia pari al valore mensile del PSV incrementato di 0,095 €/Smc e quota fissa di 140 euro all’anno

I nuovi clienti possono attivare TIM Energia Luce e Gas e aggiungere TIM WiFi Casa. L’abbonamento per la linea fissa costa, in questo caso, 23,90 euro al mese.

Ricordiamo che TIM propone anche la possibilità di attivare TIM WiFi Casa in modo indipendente dalle forniture di luce e gas. In questo caso, il costo dell’abbonamento parte da 24,90 euro al mese, per i clienti TIM mobile, oppure da 27,90 euro al mese.

Attiva qui l’offerta di TIM»

Conviene scegliere le offerte luce e gas di TIM Energia?

Dipende. Sul mercato, infatti, ci sono numerose offerte luce e gas da tenere in considerazione. Con una rapida analisi delle opzioni disponibili tramite il comparatore di SOStariffe.it, ad esempio, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

  • 0,144 €/kWh con quota fissa di 10 euro al mese per l’energia elettrica
  • 0,695 €/Smc con quota fissa di 10 euro al mese per il gas naturale

Si tratta, quindi, di condizioni più vantaggiose rispetto a quelle proposte da TIM, sia in termini di costo della materia prima che di quota fissa. Con TIM, però, è possibile sfruttare il vantaggio della convergenza di più servizi.

Per verificare le offerte più vantaggiose da attivare oggi è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal box qui di sotto, oppure chiamare al numero 02 5005 111 per una consulenza gratuita e senza impegno.

Scegli qui le offerte luce e gas »

Per l’attivazione di una nuova fornitura di luce e/o gas è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario della fornitura e il codice identificativo della stessa (POD per la luce e PDR per il gas), riportato in bolletta.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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