EOLO anticipa il Black Friday 2026 con una nuova promozione che permette di ottenere i primi 2 mesi gratis per la sua offerta EOLO Wi-Fi con inclusa una connessione FWA (Fixed Wireless Access). In più, il contributo per l’installazione è gratis.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte Internet casa dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete in un attimo tutte le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più adatta alle vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.

Scopri le offerte Internet casa »

EOLO, la promozione per il Black Friday di novembre 2026

Eolo Wi-Fi (Black Month) I dettagli Costi primi 2 mesi gratis (entro il 30/11/26), poi 24,90 €/mese

(entro il 30/11/26), poi installazione gratis Servizi inclusi connessione illimitata fino a 100 Mbps in FWA

router Wi-Fi 7 Servizi aggiuntivi chiamate illimitate a 3 €/mese

a 3 €/mese Al massimo con primi 2 mesi gratis , poi 5 €/mese

con , poi 5 €/mese Senza pensieri con primi 2 mesi gratis , poi 5 €/mese

con , poi 5 €/mese Al massimo + Senza pensieri a 8 €/mese (invece di 10 €/mese)

a 8 €/mese (invece di 10 €/mese) fino a 3 WiFi 7 Extender a 2 €/mese ciascuno

a 2 €/mese ciascuno Indirizzo IP statico pubblico a 5 €/mese

a 5 €/mese Installazione entro 5 giorni a 69,90 €

La promozione di EOLO per il “Black Month”, secondo quanto si legge sul sito dell’operatore, risulta disponibile fino al 30/11/26. Nei documenti di trasparenza, invece, non è indicata nessuna scadenza. EOLO WiFi include:

connessione senza limiti fino a 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FWA

router Wi-Fi 7

Installazione rateizzata (8,70 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 24,90 euro al mese. Installazione dell’antenna esterna, attivazione della linea e il test della connessione direttamente sul proprio smartphone o PC sono gratis, invece di 19,90 euro.

Potete poi aggiungere i seguenti servizi aggiuntivi:

Al massimo con inclusi velocità fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload (nei comuni coperti da FWA 5G), ripetitore Wi-Fi per estendere la copertura a tutte le stanze, configurazione dedicata per lo streaming. I primi 2 mesi sono gratis , poi si rinnova a 5 euro al mese

con inclusi velocità fino a in download e 200 Mbps in upload (nei comuni coperti da FWA 5G), per estendere la copertura a tutte le stanze, configurazione dedicata per lo streaming. I , poi si rinnova a Senza pensieri con inclusi un controllo annuale del Wi-Fi a domicilio e Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi. I primi 2 mesi sono gratis , poi si rinnova a 5 euro al mese

con inclusi un controllo annuale del Wi-Fi a domicilio e per la protezione di tutti i dispositivi connessi. I , poi si rinnova a Chiamate illimitate a 3 euro al mese (invece di 5 euro al mese)

a (invece di 5 euro al mese) Fino a 3 ripetitori Extender Wi-Fi 7 a 2 euro al mese ciascuno (invece di 5 euro al mese)

a (invece di 5 euro al mese) Indirizzo IP statico pubblico a 5 euro al mese (invece di 7 euro al mese)

a (invece di 7 euro al mese) Installazione entro 5 giorni lavorativi a 69,90 euro (invece di 110 euro)

Attivando insieme Al massimo e Senza pensieri si ottiene uno sconto di 2 euro al mese sul secondo pacchetto. Il totale diventa quindi di 8 euro al mese, invece di 10 euro al mese. Potete poi disattivarli in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Se il recesso avviene però prima della scadenza del periodo di promozionale gratuito potrebbero essere applicati dei costi.

Se a seguito della verifica del tecnico di EOLO risultasse non disponibile il servizio EOLO Wi-Fi 100, la velocità massima disponibile con il profilo EOLO Wi-Fi 30 è di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.

In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, dovrete corrispondere le rate residue del costo di installazione rateizzato continuando con la rateizzazione fino alla scadenza prevista nel contratto oppure in un’unica soluzione. Inoltre, è previsto un costo di recesso pari a 54,90 euro.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte FWA convenienti a novembre 2026

Offerte FWA Costi Servizi inclusi Super Casa Smart FWA di Optima 19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

buono Amazon da 49,90 € (entro l’8/12/26)

(entro l’8/12/26) Offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE

19,99 €/mese per 1 anno , poi 24,99 €/mese

, poi 24,99 €/mese Attivazione gratis navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

modem Wi-Fi 7 e installazione antenna 5G

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Vodafone Casa FWA Light 5G 25,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile

con offerta mobile Attivazione gratis per FWA Outdoor o 39,95 € per FWA Indoor navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo

modem Wi-Fi 6 Fastweb Casa FWA Light 25,95 €/mese navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

attivazione inclusa TIM WiFi Casa FWA 5G 25,90 €/mese entro il 28/11/26

entro il 28/11/26 24,90 €/mese per i nuovi clienti mobile

per i nuovi clienti mobile 14,90 €/mese per la seconda linea FWA

per la seconda linea FWA 29,90 €/mese con TIMVISION S

con TIMVISION S Attivazione a 39,90 € navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate illimitate

modem incluso

Con meno di 20 euro al mese potete attivare un’offerta FWA per navigare alla massima velocità anche nei piccoli Comuni o nelle zone non raggiunte dalla fibra ottica. Tra le migliori proposte oggi diponibili abbiamo:

Super Casa Smart FWA di Optima

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro (entro l’8/12/26)

(entro l’8/12/26) sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’8/12/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA

modem Wi-Fi 7 e antenna 5G (12,99 euro al mese per 48 rate già inclusi nel canone)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.

Confronta le offerte WindTre fisso »

Vodafone Casa FWA Light 5G

connessione senza limiti fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo (19 centesimi di scatto alla risposta verso fissi e 19 centesimi al minuto verso mobili)

modem con Wi-Fi 6

attivazione (5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone)

L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per la tecnologia FWA Outdoor o di 39,35 per quella FWA Indoor.

Il prezzo della linea fissa diventa di 23,95 euro al mese abbinando un’offerta mobile a partire da 9,95 euro al mese. I clienti convergenti con Infinito Insieme hanno senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G per le SIM della famiglia (massimo 6).

Attiva Vodafone Casa FWA Light »

Fastweb Casa FWA Light

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA 5G

modem NeXXt One con Wi‑Fi 6

installazione di una piccola antenna inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

attivazione inclusa

L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.

Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 37,90 euro al mese.

Potete anche aggiungere:

Fastweb Power Control per il monitoraggio dei consumi elettrici a 1 euro al mese , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di 19,95 euro .

per il monitoraggio dei consumi elettrici a , invece di 3 euro al mese. Il contributo per l’attivazione di Power Control Plug è di . Fastweb Protect per la sicurezza di tutti i dispositivi connessi a 3 euro al mese

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

TIM WiFi Casa FWA

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 5G Outdoor e Indoor o fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload in FWA 4G Outdoor e Indoor

chiamate illimitate

modem FWA autoinstallante in comodato d’uso gratuito (soluzione Indoor)

modem TIM HUB+ (5 euro al mese per 48 mesi in promozione a zero euro al mese per i primi 24 mesi, poi 5 euro al mese per i restanti 24 mesi) più antenna da esterno installata gratuitamente da un tecnico specializzato (soluzione Outdoor)

Attivazione a 5 euro al mese per i primi 24 mesi già inclusi nel canone mensile (soluzione Outdoor)

L’offerta di TIM grazie alla “Promo WiFi” costa 25,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, acquistandola entro il 28/11/26. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 28/11/26.

Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.

TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre Netflix Standard con pubblicità, HBO Max base con pubblicità e Infinity+.

Scopri le offerte TIM fisso »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?

« notizia precedente Netflix aumenta tutti gli abbonamenti: nuovi prezzi da 7,99 euro e rincari fino a 2 euro notizia successiva »