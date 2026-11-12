- Sono inclusi una connessione illimitata fino a 100 Mbps in FWA e modem Wi-Fi 7
- Primi 2 mesi gratis, poi 24,90 €/mese
EOLO per il “Black Month” propone i primi 2 mesi gratis per la sua offerta EOLO Wi-Fi con tecnologia FWA fino a 300 Mbps. Scopri come accedere alla promozione
EOLO anticipa il Black Friday 2026 con una nuova promozione che permette di ottenere i primi 2 mesi gratis per la sua offerta EOLO Wi-Fi con inclusa una connessione FWA (Fixed Wireless Access). In più, il contributo per l’installazione è gratis.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte Internet casa dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete in un attimo tutte le informazioni che vi servono per selezionare la soluzione più adatta alle vostre esigenze di connettività e poi attivarla comodamente online.
Scopri le offerte Internet casa »
|Eolo Wi-Fi (Black Month)
|I dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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|Servizi aggiuntivi
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La promozione di EOLO per il “Black Month”, secondo quanto si legge sul sito dell’operatore, risulta disponibile fino al 30/11/26. Nei documenti di trasparenza, invece, non è indicata nessuna scadenza. EOLO WiFi include:
I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 24,90 euro al mese. Installazione dell’antenna esterna, attivazione della linea e il test della connessione direttamente sul proprio smartphone o PC sono gratis, invece di 19,90 euro.
Potete poi aggiungere i seguenti servizi aggiuntivi:
Attivando insieme Al massimo e Senza pensieri si ottiene uno sconto di 2 euro al mese sul secondo pacchetto. Il totale diventa quindi di 8 euro al mese, invece di 10 euro al mese. Potete poi disattivarli in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi. Se il recesso avviene però prima della scadenza del periodo di promozionale gratuito potrebbero essere applicati dei costi.
Se a seguito della verifica del tecnico di EOLO risultasse non disponibile il servizio EOLO Wi-Fi 100, la velocità massima disponibile con il profilo EOLO Wi-Fi 30 è di 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload.
In caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, dovrete corrispondere le rate residue del costo di installazione rateizzato continuando con la rateizzazione fino alla scadenza prevista nel contratto oppure in un’unica soluzione. Inoltre, è previsto un costo di recesso pari a 54,90 euro.
|Offerte FWA
|Costi
|Servizi inclusi
|Super Casa Smart FWA di Optima
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Super Internet Casa FWA 5G di WINDTRE
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|Vodafone Casa FWA Light 5G
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|Fastweb Casa FWA Light
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|TIM WiFi Casa FWA 5G
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Con meno di 20 euro al mese potete attivare un’offerta FWA per navigare alla massima velocità anche nei piccoli Comuni o nelle zone non raggiunte dalla fibra ottica. Tra le migliori proposte oggi diponibili abbiamo:
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’8/12/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Dopo aver verificato gratis la copertura con il comparatore di SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 19,99 euro al mese per 1 anno, poi 24,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 rate.
Confronta le offerte WindTre fisso »
L’offerta di Vodafone costa 25,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis per la tecnologia FWA Outdoor o di 39,35 per quella FWA Indoor.
Il prezzo della linea fissa diventa di 23,95 euro al mese abbinando un’offerta mobile a partire da 9,95 euro al mese. I clienti convergenti con Infinito Insieme hanno senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G per le SIM della famiglia (massimo 6).
Attiva Vodafone Casa FWA Light »
L’offerta di Fastweb Casa costa 25,95 euro al mese senza vincoli.
Dopo l’attivazione della fibra potrete aggiungere anche una offerta di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, costa 10 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID. L’offerta convergente (fisso più mobile) avrà quindi un prezzo di partenza di 37,90 euro al mese.
Potete anche aggiungere:
Attiva Fastweb Casa Light FWA»
L’offerta di TIM grazie alla “Promo WiFi” costa 25,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese, acquistandola entro il 28/11/26. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Il prezzo è invece di 24,90 euro al mese in abbinamento a un’offerta mobile. In questo caso potete attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della rete fissa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload in tutte le principali città e località turistiche in Italia con accesso prioritario alla rete dell’operatore. TIM Unica Power è gratis per 12 mesi, poi 2,90 euro al mese, abbinando almeno 3 SIM entro il 28/11/26.
Se attivate una linea FWA per la seconda casa il prezzo è scontato a 14,90 euro al mese.
TIM WiFi Casa FWA in abbinamento all’offerta TIMVISION S costa 29,90 euro al mese, invece di 44,89 euro al mese. In questo caso l’offerta TV vi costerà 96 euro invece di 179,88 euro, suddivisi in 12 mensilità a 8 euro anziché 14,99 euro. Oltre alla rete fissa avrete inclusi TIMVISION Play per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport oltre Netflix Standard con pubblicità, HBO Max base con pubblicità e Infinity+.