Con ho. un mese in omaggio i nuovi clienti di ho. Mobile che richiedono la portabilità del numero da Iliad e alcuni MVNO selezionati hanno in regalo un mese di canone in omaggio . Scopri come accedere alla promozione

Siete ancora in tempo per accedere alla promozione ho. un mese omaggio, che come si intuisce facilmente dal nome permette ai nuovi clienti di ho. Mobile di avere un mese in omaggio. Il vantaggio, però, è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) da operatori selezionati come Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le offerte di telefonia mobile più convenienti con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente la soluzione migliore in base alle vostre abitudini di consumo e necessità direttamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

ho. Mobile: come avere un mese in omaggio a novembre 2026

La promozione ho. un mese in omaggio è disponibile per chi attiva online una qualsiasi delle offerte di ho. Mobile entro l’8/11/26 (salvo proroghe) con richiesta di portabilità del numero (da effettuare entro il 30/11/26) dai seguenti operatori:

Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus, OpNet, Retelit, Sky Italia s.r.l. (Sky Mobile), Enel Mobile, Yukom

Non sono invece inclusi TIM, WINTRE, Very Mobile, Fastweb Mobile e Vodafone.

Le offerte di ho. Mobile con un mese in omaggio di novembre 2026

Offerte ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 6,95 6,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Le offerte di ho. Mobile hanno tutte inclusa la navigazione in 5G, anche se con profili differenti di velocità. Le tariffe sono senza vincoli né costi nascosti e grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per 30 giorni. Dopo un mese potete decidere se continuare con il piano oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali, insieme al rimborso di tutte le spese.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare anche online un’eSIM al costo di 0,05 euro. Per una maggiore comodità potete effettuare la verifica dell’identità tramite SPID.

Le offerte associate alla promozione ho. un mese in omaggio sono le seguenti:

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 19,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Il contributo per l’attivazione di tutte le offerte è di 2,99 euro una tantum con portabilità dal numero da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Daily e Kena Mobile. Per chi arriva da TIM, Vodafone, Fastweb Mobile, WindTre e Very Mobile, invece, è di 29,90 euro.

ho. Mobile si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone e in base all’offerta consente di navigare in 5G a partire da 30 Mbps in download e upload fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. L’integrazione del servizio VoLTE (Voice over LTE) consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.

L’opzione ho. Il Turbo include la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, la velocità in 4G/4G+ arriva fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme a vantaggi come sconti e promozioni su servizi e prodotti dei partner di ho. Mobile.

Potete pagare con carta (Visa e Mastercard), PostePay, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Altrimenti potete attivare il servizio di autoricarica, che vi addebita ogni mese l’esatto importo necessario per il rinnovo del piano.

La SIM viene spedita direttamente a casa. Altrimenti potete ritirarla presso una delle edicole o tabaccherie convenzionate con ho. mobile. In questo caso è possibile pagare anche in contanti. Per ricevere la SIM dovrete presentare il QR Code ricevuto nell’email di conferma dell’ordine e un documento d’identità valido.

ho. Mobile, i servizi aggiuntivi e le iniziative di novembre 2026

Tutte le offerte di ho. Mobile includono gratuitamente servizi di base come SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata, hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

Con l’app ho. potete facilmente gestire il vostro piano e accedere a funzioni per verificare il credito e il traffico residuo, acquistare una ricarica online scegliendo il metodo di pagamento che si preferisce, ecc.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta, ho. Mobile blocca in automatico la connessione Internet per evitare all’utente spese non richieste. Quando volete, però, con il servizio Riparti potete aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre. L’apposito tasto compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando stanno per finire i Giga e resta disponibile fino a poco prima l’effettivo rinnovo del piano. Utilizzando Riparti potreste modificare la scadenza della promozione, che potete sempre verificare in qualsiasi momento dall’app ho.

Chi attiva un nuovo numero di ho. Mobile può personalizzarlo con il servizio “numeri facili“, scegliendo tra sequenze predefinite o numeri ricorrenti a partire da 15 euro, o con ho. Il numero che voglio, che consente di inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere o selezionare una delle proposte dell’operatore low cost al prezzo di 4,99 euro.

Se avete bisogno di assistenza potete chiamare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121 dal vostro numero ho. o consultare la sezione “Supporto” sul sito con guide e FAQ.

Infine, il servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx chiamato ho. uno smartphone consente di scegliere tra i migliori modelli di telefoni nuovi o ricondizionati senza vincoli né costi iniziali (iPhone e Android a partire da 20,89 euro al mese dando in permuta un vecchio cellulare). Per i clienti di ho. è previsto uno sconto del 5% inserendo il codice HOUNOSCONTO5. Avete inclusa anche la copertura Subbyx Care.

Le iniziative per sconti e ricariche bonus

ho. Mobile propone ai suoi clienti una serie di iniziative per ricevere premi e regali. Con ho. Stickers si riceve una ricarica bonus da 5 euro ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come Riparti e Autoricarica.

Porta tutti in ho., invece, vi regala fino a 150 euro di ricariche telefoniche per ogni amico che passa a ho. Mobile utilizzando il vostro codice per l’acquisto di una delle offerte dell’operatore low cost. Raggiunta la soglia dei dieci amici, si ottiene un super bonus di 50 euro. Scegliendo il profilo “Ambassador”, oltre ai premi sopracitati, avrete anche un buono Amazon da 50 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico