Open Fiber incentiva il passaggio alla FTTH: cosa può cambiare nelle offerte Internet casa

Internet Casa
di Matteo Testa

Open Fiber promuove la migrazione verso la fibra ottica contribuendo con un incentivo minimo di 120 euro destinato ai suoi operatori partner per ogni cliente che passa da una tecnologia meno performante alla fibra FTTH. Scopri tutti i dettagli sull'iniziativa

In 30 secondi
Open Fiber, iniziativa per accelerare la migrazione verso la fibra a ottobre 2026
  1. Incentivo di 120 agli operatori partner per ogni cliente che passa alla fibra FTTH
  2. Confronta le migliori offerte fibra su SOSTariffe.it
Open Fiber incentiva il passaggio alla FTTH: cosa può cambiare nelle offerte Internet casa

Open Fiber ha lanciato una nuova iniziativa rivolta ai suoi operatori partner per accelerare la migrazione verso la fibra FTTH (Fiber to the Home) nei territori interessati dal Piano Banda Ultra Larga (BUL) e il Piano Italia 1 Giga che prevede un incentivo minimo di 120 euro per ogni cliente che passa da una tecnologia meno performante alla sua rete in fibra ottica.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuiamente le migliori offerte fibra ottica dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più conveniente per garantire a tutta la famiglia una connessione ad alte prestazioni.

Scopri le offerte fibra »

Open Fiber, il piano per sostenere la migrazione sulla fibra FTTH a ottobre 2026

L’incentivo da almeno 120 euro per gli operatori corrisposto per ogni cliente che migra verso la fibra FTTH riguarda gli ordini inviati tra il 12/10/26 e il 31/12/26. L’iniziativa coinvolge 1.663 comuni, per un totale di circa 3,1 milioni di unità immobiliari, e si inserisce in un piano più ampio di attività messe in campo da Open Fiber per favorire l’utilizzo delle infrastrutture in fibra ottica e sostenere la domanda di connettività.

Nella stessa direzione vanno anche progetti rivolti direttamente ai clienti finali come l’iniziativa “La fibra che ti premia“, che consiste in un voucher di 100 euro per gli utenti che attivano un’offerta fibra di uno dei partner di Open Fiber. Il premio, che deve essere richiesto entro il 31/1/27, potrà essere convertito in un buono regalo Amazon, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure in buoni spesa Coop e Conad.

Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore impulso alla diffusione della fibra FTTH, rafforzando la collaborazione con gli operatori nostri partner e favorendo la migrazione dei clienti verso le reti di nuova generazione – ha affermato Stefano Mazzitelli, Direttore Commerciale di Open Fiber –. La disponibilità di infrastrutture digitali moderne e performanti rappresenta un fattore determinante per la competitività e lo sviluppo dei territori. Per questo al nostro impegno nella realizzazione della rete affianchiamo iniziative capaci di sostenerne l’adozione e di accelerare il progressivo superamento delle tecnologie meno performanti, contribuendo concretamente alla trasformazione digitale del Paese”.

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Offerte fibra con un eccellente rapporto qualità prezzo a ottobre 2026

Offerte fibra dei partner di Open Fiber Costi Servizi inclusi
Sky WiFi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese
  • buono Amazon da 100 per i già clienti Sky TV
 Super Fibra Limited Edition di WINDTRE
  • 24,99 €/mese per 12 mesi, poi 29,99 €/mese
  • 24,99 €/mese per i già clienti mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime
IliadBox Fibra Domotica di Iliad
  • 27,99 €/mese per sempre
  • 23,99 €/mese per sempre con attivo un piano mobile (voce + dati) a partire da partire da 9,99 €/mese
  • Attivazione a 39,99
  • navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • SIM per la domotica

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte fibra più convenienti di alcuni degli operatori di rete fissa partner di Open Fiber come:

Sky WiFi

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)
  • Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

IliadBox Fibra Domotica di Iliad

  • connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON
  • chiamate illimitate
  • modem con supporto al Wi-Fi 7
  • SIM per la domotica con 50 minuti, 100 SMS e 200 GB in 4G/4G+

L’offerta di Iliad costa 27,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione è disponibile fino alle 10:00 del 28/1/27.

Il prezzo scende a 23,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 33,98 euro al mese per sempre.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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