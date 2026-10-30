- Incentivo di 120 € agli operatori partner per ogni cliente che passa alla fibra FTTH
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Open Fiber promuove la migrazione verso la fibra ottica contribuendo con un incentivo minimo di 120 euro destinato ai suoi operatori partner per ogni cliente che passa da una tecnologia meno performante alla fibra FTTH. Scopri tutti i dettagli sull'iniziativa
Open Fiber ha lanciato una nuova iniziativa rivolta ai suoi operatori partner per accelerare la migrazione verso la fibra FTTH (Fiber to the Home) nei territori interessati dal Piano Banda Ultra Larga (BUL) e il Piano Italia 1 Giga che prevede un incentivo minimo di 120 euro per ogni cliente che passa da una tecnologia meno performante alla sua rete in fibra ottica.
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L’incentivo da almeno 120 euro per gli operatori corrisposto per ogni cliente che migra verso la fibra FTTH riguarda gli ordini inviati tra il 12/10/26 e il 31/12/26. L’iniziativa coinvolge 1.663 comuni, per un totale di circa 3,1 milioni di unità immobiliari, e si inserisce in un piano più ampio di attività messe in campo da Open Fiber per favorire l’utilizzo delle infrastrutture in fibra ottica e sostenere la domanda di connettività.
Nella stessa direzione vanno anche progetti rivolti direttamente ai clienti finali come l’iniziativa “La fibra che ti premia“, che consiste in un voucher di 100 euro per gli utenti che attivano un’offerta fibra di uno dei partner di Open Fiber. Il premio, che deve essere richiesto entro il 31/1/27, potrà essere convertito in un buono regalo Amazon, in una gift card MediaWorld, in buoni carburante Enilive o Q8 oppure in buoni spesa Coop e Conad.
“Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore impulso alla diffusione della fibra FTTH, rafforzando la collaborazione con gli operatori nostri partner e favorendo la migrazione dei clienti verso le reti di nuova generazione – ha affermato Stefano Mazzitelli, Direttore Commerciale di Open Fiber –. La disponibilità di infrastrutture digitali moderne e performanti rappresenta un fattore determinante per la competitività e lo sviluppo dei territori. Per questo al nostro impegno nella realizzazione della rete affianchiamo iniziative capaci di sostenerne l’adozione e di accelerare il progressivo superamento delle tecnologie meno performanti, contribuendo concretamente alla trasformazione digitale del Paese”.
|Offerte fibra dei partner di Open Fiber
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi
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|Super Fibra Limited Edition di WINDTRE
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|IliadBox Fibra Domotica di Iliad
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Di seguito avete una descrizione dettagliata delle offerte fibra più convenienti di alcuni degli operatori di rete fissa partner di Open Fiber come:
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.
Attiva Super Fibra di WINDTRE »
L’offerta di Iliad costa 27,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione è disponibile fino alle 10:00 del 28/1/27.
Il prezzo scende a 23,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 33,98 euro al mese per sempre.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 500 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.