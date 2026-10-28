I residenti di Square, il nuovo complesso residenziale che l’impresa di costruzioni Edil Sae sta realizzando nell’area dell’ex Pensotti a Legnano, hanno la possibilità di richiedere il collegamento in fibra ottica fino alle singole stanze e non soltanto al router centrale. La tecnologia FTTR (Fiber to the Room) non è recentissima ma è ancora poco nota, ed è offerta da Nemo, un piccolo operatore di rete fissa di Cerro Maggiore, in provincia di Milano.

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Internet casa, come funziona la FTTR

La fibra FTTH (Fiber to the Home) si collega a un solo apparato, ovvero il router domestico che converte il segnale ottico e poi lo distribuisce. Le altre stanze della casa ricevono la connessione tramite Wi-Fi, con una Powerline o con un cavo Ethernet. La FTTR, invece, sostituisce il router con un’unità principale da cui partono fibre sottili ripartite da splitter passivi (che dividono il segnale senza necessità di alimentazione) verso unità secondarie installate nelle varie stanze. Il sistema centrale gestisce il passaggio dei dispositivi da una stanza all’altra, ciascuna dotata di una porta di rete e di un proprio access point Wi-Fi. Lo standard ITU-T di riferimento per la FTTR è il G.9940.

Nemo afferma che la sua tecnologia garantisce 10 millisecondi di latenza nel trasferimento del segnale da un punto di accesso Wi-Fi all’altro. Non solo: il sistema, secondo l’operatore, sarebbe in grado di gestire connessioni fino a “10 Gigabit al secondo e oltre”.

Una delle criticità associate alla FTTR è la scarsa flessibilità di personalizzazione. Le unità principali e secondarie devono utilizzare lo stesso protocollo e le soluzioni oggi in commercio operano come un blocco unico di uno stesso produttore. Potrebbe quindi essere complicato integrare un’unità di un altro vendor o sostituire parzialmente gli apparati, a differenza di quanto si fa con un classico router.

La FTTR è oggi poco utilizzata in Italia, mentre è particolarmente diffusa in Cina. Huawei, che è tra i principali produttori di questa tecnologia, al MWC (Mobile World Congress) di Shanghai del 2025 aveva stimato circa 75 milioni di utenti nel Paese del Dragone, contro circa 500 mila nel resto del mondo. In Europa, ad esempio, Movistar propone la FTTR come opzione a pagamento a Madrid e Barcellona.

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L’offerta FTTR di Nemo

Il collegamento in FTTR è offerto da Nemo come opzione aggiuntiva e deve essere richiesto dal proprietario dell’appartamento di Square. L’operatore vi abbina anche Home Guard, un servizio di sicurezza contro le intrusioni che permette di rilevare la presenza di estranei e movimenti sospetti senza l’installazione di telecamere e anche al buio. Il servizio si basa sulla tecnologia Wi-Fi Sensing, ovvero l’analisi delle variazioni del segnale radio provocate da un corpo in movimento. Nemo afferma che Home Guard è in grado non solo di segnalare intrusioni e cadute, ma anche di misurare il ritmo respiratorio durante il sonno.

Per quanto riguarda i prezzi della FTTR, sul sito dedicato di Nemo si parla di canoni aggiuntivi da 7 euro al mese per una stanza fino a 12 euro al mese per tre stanze. Le opzioni riservate ai profili in fibra da 1 a 2,5 Gbps in download costano invece da 29,90 a 39,90 euro al mese. Non sono invece noti i prezzi specifici per i residenti di Square.

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offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

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Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese

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Se la copertura in FTTN non è disponibile, la fibra FTTH resta la tecnologia più performante in termini di velocità e stabilità del segnale. Di seguito avete descritte nel dettaglio le migliori offerte fibra oggi disponibili sul comparatore di SOStariffe.it:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

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L’offerta di Plenitude costa 17,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/11/26.

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connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

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L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’1/11/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

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Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

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modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

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Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

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Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.

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Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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