- Modem rateizzato, vincoli temporali o promozionali e mancata restituzione degli apparati
- Con SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte fibra con attivazione gratis
Prima di passare a un altro operatore Internet casa bisogna considerare gli eventuali costi extra, a partire dal modem fino all'attivazione della nuova linea. Scopri a quali addebiti fare attenzione quando cambi gestore
Se avete trovato un’offerta Internet casa interessante e state pensando di cambiare operatore, prima di prendere una decisione definitiva non si possono sottovalutare gli eventuali costi aggiuntivi. Il passaggio a un altro gestore, infatti, può comportare addebiti che in molti casi possono essere inaspettati, se non ci si documenta a dovere.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.
Tutti gli operatori prevedono dei costi amministrativi per la disattivazione della linea (in media fino a 22 euro) o per il passaggio a un altro operatore (circa 17-18 euro di media). In ogni caso, per facilitarvi il cambio, potete fornire al nuovo gestore il codice di migrazione per accelerare le pratiche.
Alcuni operatori come TIM e WINDTRE prevedono poi il pagamento a rate del modem, ma includono la spesa nel canone mensile dell’offerta fisso. Ciò significa che, richiedendo il recesso o cambiando gestore prima della conclusione del pagamento di tutte le rate, quelle residue dovranno essere corrisposte in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.
Tra i costi extra rientrano anche gli addebiti legati a eventuali vincoli temporali o promozionali, come ad esempio il contributo per l’attivazione scontato, rateizzato o reso gratuito mantenendo la linea attiva per 24-48 mesi, e le spese per la mancata restituzione degli apparati forniti in comodato d’uso, che possono arrivare fino a 300 euro.
Infine, oltre alle pendenze con il precedente operatore, c’è poi da mettere in conto l’eventuale costo di attivazione della linea con il nuovo gestore.
|Offerte fibra con attivazione gratis
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi
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|Super Fibra Limited Edition di WINDTRE
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|Vodafone Casa Start
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|Fastweb Casa Start
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Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte fibra con attivazione gratis e di tutti i costi extra per il cambio di operatore:
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.
In caso di migrazione il costo è di 11,09 euro.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.
La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.
L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.
La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere i seguenti servizi: