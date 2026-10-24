Se avete trovato un’offerta Internet casa interessante e state pensando di cambiare operatore, prima di prendere una decisione definitiva non si possono sottovalutare gli eventuali costi aggiuntivi. Il passaggio a un altro gestore, infatti, può comportare addebiti che in molti casi possono essere inaspettati, se non ci si documenta a dovere.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.

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Internet casa: i costi extra da controllare prima di cambiare operatore a ottobre 2026

Tutti gli operatori prevedono dei costi amministrativi per la disattivazione della linea (in media fino a 22 euro) o per il passaggio a un altro operatore (circa 17-18 euro di media). In ogni caso, per facilitarvi il cambio, potete fornire al nuovo gestore il codice di migrazione per accelerare le pratiche.

Alcuni operatori come TIM e WINDTRE prevedono poi il pagamento a rate del modem, ma includono la spesa nel canone mensile dell’offerta fisso. Ciò significa che, richiedendo il recesso o cambiando gestore prima della conclusione del pagamento di tutte le rate, quelle residue dovranno essere corrisposte in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione.

Tra i costi extra rientrano anche gli addebiti legati a eventuali vincoli temporali o promozionali, come ad esempio il contributo per l’attivazione scontato, rateizzato o reso gratuito mantenendo la linea attiva per 24-48 mesi, e le spese per la mancata restituzione degli apparati forniti in comodato d’uso, che possono arrivare fino a 300 euro.

Infine, oltre alle pendenze con il precedente operatore, c’è poi da mettere in conto l’eventuale costo di attivazione della linea con il nuovo gestore.

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Le migliori offerte Internet casa con attivazione gratis di ottobre 2026

Offerte fibra con attivazione gratis Costi Servizi inclusi Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese Super Fibra Limited Edition di WINDTRE 24,99 €/mese per 12 mesi , poi 29,99 €/mese

, poi 29,99 €/mese 24,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile da 9,95 €/mese

con offerta mobile da 9,95 €/mese Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme Fastweb Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con offerta mobile a partire da 9,95 €/mese navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem NeXXt One con Wi‑Fi 6

attivazione inclusa

corsi della Fastweb Digital Academy

Di seguito avete una descrizione dettagliata delle migliori offerte fibra con attivazione gratis e di tutti i costi extra per il cambio di operatore:

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.

In caso di migrazione il costo è di 11,09 euro.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi ottimizzato

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 22 euro al mese.

Fastweb Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.

Attiva Fastweb Casa Start »

La fibra costa invece 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Aggiungendo Luce Flat o Gas Flex riceverete uno sconto fino a 312 euro all’anno in bolletta.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese

con Alexa integrata a 2 euro al mese Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese

con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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