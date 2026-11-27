Iliad ha reso nuovamente disponibile la sua offerta Iliad TOP 30 Mondo con inclusi 300 GB in 5G alla massima velocità in Italia e 30 GB extra in roaming in oltre 110 Paesi (UE compresa). Scopri come attivarla

Dopo il lancio in estate, Iliad ha deciso di riproporre nuovamente la sua offerta Iliad TOP 30 Mondo alla vigilia delle vacanze natalizie. Questa particolare offerta con meno di 13 euro al mese vi consente di avere minuti illimitati e 300 GB in 5G alla massima velocità per navigare in Italia. La sua caratteristica principale, però, sono i 30 GB extra inclusi per connettersi in roaming in oltre 110 Paesi nel mondo, inclusa l’Unione Europea.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Iliad TOP 30 Mondo: caratteristiche e prezzo a novembre 2026

TOP 30 Mondo di Iliad Dettagli Costi 12,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati + 300 GB in 5G fino a 2 Gbps + 30 GB extra in 110 Paesi (UE compresa) Chi può attivarla vecchi e nuovi clienti entro le 15:00 del 21/1/27

Iliad TOP 30 Mondo come tutte le offerte di Iliad non prevede né vincoli né costi nascosti. Se non siete completamente soddisfatti della promozione, in qualsiasi momento potete cambiare piano gratis dall’Area Personale sul sito o app oppure esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre.

Chi arriva da un altro operatore e vuole attivare Iliad TOP 30 Mondo senza perdere il numero di telefono deve richiedere la portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente da Iliad entro un massimo di tre giorni lavorativi.

La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete acquistare un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. La verifica dell’identità avviene tramite video identificazione.

Iliad TOP 30 Mondo

minuti e SMS illimitati (anche dall’Italia verso numeri fissi internazionali e mobili in USA e Canada)

300 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 30 GB extra utilizzabili in roaming 110 Paesi nel mondo (UE compresa)

Il prezzo è di 12,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo entro le 15.00 del 21/1/27.

Attiva TOP 30 Mondo di Iliad »

Iliad permette di navigare in 4G/4G+ con una copertura superiore al 99% della popolazione italiana. Per le offerte 5G come TOP 30 Mondo, invece, la velocità arriva fino a 2 Gbps in download e la copertura è disponibile in oltre 7.000 Comuni in tutta Italia.

Grazie all’integrazione nella rete della tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e in contemporanea si utilizzano le app.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta, Iliad blocca in automatico la connessione Internet per evitarvi spese non richieste. Potete però riprendere a navigare quando volete attivando l’opzione “Sblocco connessione dati oltre il traffico incluso nel forfait” al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Se invece non si dispone del credito sufficiente per rinnovare la promozione, si attiva in automatico la tariffa base di 28 cent al minuto per le chiamate, 28 cent per SMS e 90 cent per 100 MB. Ogni MMS, non incluso nell’offerta, costa 49 cent.

Chi ha attivato un nuovo numero con Iliad può poi personalizzarlo gratis direttamente online cambiando le ultime sei cifre (massimo cinque tentativi) oppure selezionare la combinazione proposta in automatico dal sistema.

Questa offerta vi permette poi di partecipare a un concorso che mette in palio i biglietti per la Serie A o la maglia della vostra squadra del cuore. Fino al 18/4/27 si possono vincere anche 5 biglietti per la finale di Coppa Italia Frecciarossa.

Con l’app Iliad potete gestire la vostra offerta con un tap sullo schermo del telefono ed effettuare operazioni come monitorare il credito residuo e consumi, cambiare tariffa, attivare/disattivare le opzioni sulla SIM/eSIM, gestire le deviazioni di chiamata, etc. L’app Iliad è disponibile gratuitamente per iPhone, dispositivi Android e Huawei.

Se avete bisogno di assistenza è possibile contattare il Servizio Clienti al 177 dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle ore 8.00 alle 22.00.

Iliad TOP 30 Mondo: sconto sulla rete fissa e 500 GB con Iliadclub

Attivando Iliad TOP 30 Mondo avete accesso a uno sconto sulla rete fissa di Iliad, premiata come la più veloce in Italia dalla società di analisi indipendente nPerf. Il vantaggio fisso e mobile è infatti riservato a chi ha attivo un piano voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito

IliadBox Fibra Domotica per chi ha attivato Iliad TOP 30 Mondo costa 23,99 euro al mese per sempre, invece di 27,99 euro al mese. Sono inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON (Fiber to the Home), chiamate illimitate, un modem Wi-Fi 7 e una SIM dati per la domotica con inclusi 50 minuti, 100 SMS e 200 GB in 4G/4G+. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. L’offerta fibra è disponibile fino alle 10:00 del 28/1/27.

Per ottenere lo sconto per i clienti convergenti dovrete prima attivare la linea fissa e poi aggiungere TOP 30 Mondo dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 33,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti 500 GB in 5G al mese e 25 GB extra in roaming in UE.

In fase di acquisto online potete abbinare alla linea fissa anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Attiva IliadBox Domotica per clienti mobile »

Come passare a Iliad TOP 30 Mondo per i già clienti

I già clienti di Iliad che vogliono passare a Iliad TOP 30 Mondo e cambiare offerta gratis se hanno già attivo un piano con meno di 300 GB a un prezzo uguale o inferiore a 12,99 euro al mese. Al momento, invece, non è possibile effettuare il downgrade. Se volete sostituire l’eSIM potete farlo al costo di 9,99 euro.

Si può richiedere il cambio offerta gratis nelle seguenti modalità:

dal sito Iliad accedendo prima all’ Area Personale e poi cliccando sulla voce La migliore offerta nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare

accedendo prima all’ e poi cliccando sulla voce nel menu laterale. Potrete quindi sceglie la tariffa da attivare dall’app Iliad dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su Cambia offerta

dopo aver effettuato il login con il proprio account. Scorrendo verso il basso nella homepage troverete tutte le offerte disponibili. Per attivare la tariffa dovrete quindi premere su negli Iliad Space con il supporto del personale

Il cambio di promozione vi verrà confermato tramite una apposita email. TOP 30 Mondo si attiverà a partire dal rinnovo successivo alla variazione. Non è necessario cambiare SIM o eSIM.

Iliad TOP 30 Mondo: come abbinare uno smartphone a rate

Modelli disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino Samsung Galaxy S26 a partire da 29,12 €/mese per 24 rate a partire da 1.499 € iPhone 18 Pro a partire da 57,27 €/mese per 20 rate a partire da 979 €

A tutte le offerte di Iliad, compresa TOP 30 Mondo, potete associare anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo. Per il pagamento è possibile accendere un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) con un piano di rateizzazione fino a 24 mesi. Scegliendo il finanziamento con Younited è previsto uno sconto sulle rate restituendo il dispositivo alla fine del pagamento. Potete poi ottenere un ulteriore riduzione del prezzo dando in permuta un vecchio telefono. La spedizione costa 10 euro.

Le altre offerte di Iliad di novembre 2026

Offerte Iliad Costi Minuti, SMS e Gigabyte Giga 150 7,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G Giga 200 9,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps + 15 GB extra in UE Giga 250 11,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS illimitati + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps + 18 GB extra in UE Dati 350 14,99 €/mese per sempre

Attivazione a 9,99 € minuti e SMS a consumo + 350 GB in 4G

Con Iliad potete scegliere tra tante altre offerte interessanti come:

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

2 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 150 di Iliad»

Giga 200

minuti e SMS illimitati

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 15 GB extra per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 200 di Iliad »

Giga 250

minuti e SMS illimitati

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

18 GB extra per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 11,99 euro al mese per sempre.

Attiva Giga 250 di Iliad »

Dati 350

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

350 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 23 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 14,99 euro al mese per sempre.

Attiva Dati 350 di Iliad »

Anche per queste offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

« notizia precedente NOW WIFI proroga la fibra da 19,90 euro: chi può avere il prezzo più basso notizia successiva »