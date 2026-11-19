- Sono inclusi minuti illimitati e 250 GB in 5G alla massima velocità
- Il costo è di 4,99 €/mese e l'attivazione è gratis
Alcuni ex clienti di WINDTRE possono attivare GO 250 XXS 5G con inclusi minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G alla massima velocità a 4,99 euro al mese. Scopri come attivare la promozione
WINDTRE come da un po’ di tempo a questa parte ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso a ricevere offerte commerciali per proporre l’attivazione di GO 250 XXS 5G con inclusi minuti illimitati e 250 GB in 5G alla massima velocità disponibile al costo di 4,99 euro al mese.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione perfetta in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.
|WINDTRE GO 250 XXS 5G
|Dettagli
|Costi
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|Minuti, SMS e Gigabyte
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|Chi può attivarla
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GO 250 XXS 5G in modalità “winback” è disponibile solo per gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato e richiedono la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da WINDTRE entro un massimo di tre giorni lavorativi. La promozione sarà disponibile entro una data di scadenza riportata nel messaggio e differente per ogni utente.
“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! – si legge nel SMS inviato dall’operatore – 250GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 23/11. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm2“.
Nel dettaglio GO 250 XXS 5G include:
Il prezzo è di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM/eSIM, spedizione e attivazione sono gratis. Scegliendo invece il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro. Si può scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 24 rate da 2,08 euro al mese. Nel secondo caso, mantenendo l’offerta attiva fino a scadenza, si applica uno sconto sul canone mensile dell’offerta pari alla rate del costo per l’attivazione.
WINDTRE propone anche altre offerte agli ex clienti come:
Le offerte WINDTRE GO sono comunque disponibili anche in versione “operator attack” sia online tramite una pagina dedicata sul sito dell’operatore sia in negozio.
Una volta consumato tutto il traffico dati incluso nelle offerte, è possibile continuare a navigare al costo di 0,99 euro per 1 GB al giorno. Esaurito il traffico dati dedicato al roaming, invece, si attiva una tariffa extrasoglia di 0,1342 cent per ogni MB.
La copertura in 5G di WINDTRE è attualmente del 97% della popolazione in FDD DSS e dell’82% in 5G TDD.
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Offerte convenienti
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Super Mobile Smart di Optima Mobile
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|Spusu 10
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|Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile
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|Segno Go di Segnoverde
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Con meno di 5 euro al mese potete facilmente attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB. Tra i migliori piani che potete attivare direttamente su SOStariffe.it sono disponibili:
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.
Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.
I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 19/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.
Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »
L’offerta di Segnoverde costa a partire da 4,99 euro al mese per chi è cliente anche per Luce e/o Gas. Per i nuovi clienti il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre la SIM e spedizione sono gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE.