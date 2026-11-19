WINDTRE come da un po’ di tempo a questa parte ha avviato una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti che hanno lasciato il consenso a ricevere offerte commerciali per proporre l’attivazione di GO 250 XXS 5G con inclusi minuti illimitati e 250 GB in 5G alla massima velocità disponibile al costo di 4,99 euro al mese.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione perfetta in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

WINDTRE con 250 GB in 5G a 4,99 euro al mese per gli ex clienti a novembre 2026

WINDTRE GO 250 XXS 5G Dettagli Costi 4,99 €/mese

Attivazione gratis con credito residuo o Easy Pay e pagamento rateizzato (altrimenti 49,99 €) Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 100 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps Chi può attivarla ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato

GO 250 XXS 5G in modalità “winback” è disponibile solo per gli ex clienti che hanno ricevuto l’SMS dedicato e richiedono la portabilità del numero, che verrà eseguita gratuitamente da WINDTRE entro un massimo di tre giorni lavorativi. La promozione sarà disponibile entro una data di scadenza riportata nel messaggio e differente per ogni utente.

“Passa a WINDTRE con un’offerta 5G! – si legge nel SMS inviato dall’operatore – 250GIGA, 100SMS e minuti illimitati a 4,99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 23/11. Costi, condizioni, copertura e privacy su windtre.it/go250xxs5gecm2“.

Nel dettaglio GO 250 XXS 5G include:

minuti illimitati e 100 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload

Il prezzo è di 4,99 euro al mese con addebito su credito residuo. La SIM/eSIM, spedizione e attivazione sono gratis. Scegliendo invece il pagamento con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, è previsto un costo di attivazione di 49,99 euro. Si può scegliere se pagare in un’unica soluzione oppure in 24 rate da 2,08 euro al mese. Nel secondo caso, mantenendo l’offerta attiva fino a scadenza, si applica uno sconto sul canone mensile dell’offerta pari alla rate del costo per l’attivazione.

WINDTRE propone anche altre offerte agli ex clienti come:

GO 220 XXS 5G con minuti illimitati e 50/100 SMS più 220 GB in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese

con minuti illimitati e 50/100 SMS più 220 GB in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese GO 200 XXS 5G con minuti illimitati e 50/100 SMS più 200 GB in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese

con minuti illimitati e 50/100 SMS più 200 GB in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese GO Unlimited XXS 5G con minuti illimitati e 50/100 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese

con minuti illimitati e 50/100 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a 4,99 euro al mese GO 250 XX 5G con minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 5,29 euro al mese

con minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 5,29 euro al mese GO 250 X 5G con minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 5,49 euro al mese

con minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 5,49 euro al mese GO 250 XS 5G con minuti illimitati e 100 SMS più 250 GB in 5G fino a 2 Gbps a 5,99 euro al mese

Le offerte WINDTRE GO sono comunque disponibili anche in versione “operator attack” sia online tramite una pagina dedicata sul sito dell’operatore sia in negozio.

Una volta consumato tutto il traffico dati incluso nelle offerte, è possibile continuare a navigare al costo di 0,99 euro per 1 GB al giorno. Esaurito il traffico dati dedicato al roaming, invece, si attiva una tariffa extrasoglia di 0,1342 cent per ogni MB.

La copertura in 5G di WINDTRE è attualmente del 97% della popolazione in FDD DSS e dell’82% in 5G TDD.

Altre offerte a meno di 5 euro al mese a novembre 2026

Offerte convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis Spusu 10 4,98 €/mese per sempre

Attivazione a 9,90 € 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Segno Go di Segnoverde 6,99 €/mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti a partire da 4,99 €/mese per clienti Luce e/o Gas

per clienti Luce e/o Gas Attivazione a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps

Con meno di 5 euro al mese potete facilmente attivare un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB. Tra i migliori piani che potete attivare direttamente su SOStariffe.it sono disponibili:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB in 4G fino a 300 Mbps sulla rete di WINDTRE

fino a 300 Mbps sulla rete di WINDTRE 20 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati

quando si esaurisce il traffico dati 7,42 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 19/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Segno Go di Segnoverde

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WINDTRE

L’offerta di Segnoverde costa a partire da 4,99 euro al mese per chi è cliente anche per Luce e/o Gas. Per i nuovi clienti il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre la SIM e spedizione sono gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE.

Attiva Segnoverde Go »

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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