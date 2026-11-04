Il mese di novembre 2026 rappresenta il momento giusto per aprire un nuovo conto corrente . Le banche italiane, infatti, propongono diverse promo da sfruttare. Andiamo a scoprire quali sono le migliori.

Per aprire un nuovo conto corrente è importante dare uno sguardo alle proposte delle banche, sfruttando le promo di benvenuto che gli istituti riservano ai nuovi clienti e, nello stesso tempo, analizzando nel dettaglio le caratteristiche del conto proposto.

Per un quadro aggiornato sulle migliori offerte del mese è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, premendo sul box qui di sotto. Confrontando le promozioni sarà possibile individuare un prodotto completo e vantaggioso su cui puntare.

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Nuovo conto? Le 5 migliori offerte di novembre 2026

Per semplificarvi la scelta del nuovo conto abbiamo selezionato le 5 migliori offerte del mese, considerando le proposte delle banche partner di SOStariffe.it.

Ecco le offerte da tenere d’occhio:

Conto BBVA

Il Conto BBVA è una delle opzioni più interessanti del momento. Si tratta di un conto a canone zero che include anche prelievi gratis (a partire da 100 euro) e bonifici senza commissioni oltre alla possibilità di richiedere la carta di credito, con canone azzerabile. Per i nuovi clienti c’è una doppia promo:

interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi sulla liquidità non vincolata

(tasso annuo lordo) per i primi 6 mesi sulla liquidità non vincolata cashback del 4% per 6 mesi (fino a 230 euro di spese mensili

Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

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Conto Online di Crédit Agricole

Il Conto Online di Crédit Agricole è un conto a canone zero che include la carta di debito, a canone zero per due anni (poi 2 euro al mese), i bonifici senza commissioni e la possibilità di richiedere la carta di credito. Per i nuovi clienti c’è anche il Conto Deposito con interessi al 4% (tasso annuo lordo) per i primi 4 mesi.

Per chi sceglie Crédit Agricole c’è la possibilità di ottenere fino a 800 euro in Buoni Amazon, sfruttando le seguenti promo:

50 euro in welcome bonus con il codice VISA

100 euro con l’accredito di stipendio o pensione

fino a 150 euro di rimborso per le spese con carta di debito effettuate nei primi due mesi dall’apertura

fino a 500 euro con la promo “porta un amico” (50 euro per ogni amico invitato che apre il conto)

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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Conto Trade Republic

Con Trade Republic è possibile accedere a un conto online a canone zero, con carta di debito abbinata (virtuale, ma è possibile richiedere la fisica). La banca garantisce anche ‘accesso al conto titoli (in regime amministrato) per gli investimenti.

I nuovi clienti hanno la possiiblità di sfruttare una remunerazione del 3%, con liquidazione mensile degli investimenti, e hanno accesso anche al Saveback ovvero a un cashback dell’1% delle spese che viene reinvestito automaticamente.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.

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Conto Revolut Standard

Per chi sceglie il Conto Revolut Standard c’è la possibilità di ottenere un conto a canone zero, con carta virtuale e la possibilità di richiedere la carta fisica, con cui effettuare 200 euro al mese di prelievi gratuiti.

I bonifici sono senza commissioni. Revolut propone una lunga serie di bonus aggiuntivi, come il cambio valuta senza commissioni, e la possibilità di accedere a piani a pagamento per incrementare i vantaggi.

Per i nuovi clienti, Revolut offre un bonus di benvenuto di 20 euro e interessi al 3,5% per 4 mesi sul conto deposito non vincolato abbinato al conto corrente. Per aprire il conto basta seguire il link riportato qui di sotto.

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Conto Fineco One

Fineco è una delle realtà più solide e apprezzate del mercato bancario italiano e, per il mese in corso, propone un’offerta da cogliere al volo. Il Conto Fineco One a canone zero può rappresentare la soluzione giusta per i risparmiatori, includendo anche la carta di debito virtuale e i bonifici senza commissioni.

Fineco è anche un punto di riferimento per il trading. I clienti che aprono il conto corrente possono accedere anche al conto titoli e, utilizzando il codice OM100SO al momento dell’apertura, possono ottenere 100 ordini eseguiti a commissioni gratuite. Ci sono anche agevolazioni per i clienti Under 30. Per aprire il conto basta seguire il link qui di sotto.

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Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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