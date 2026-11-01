TIM ha alzato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix . Scopri il nuovo listino e le migliori offerte per lo streaming dell'operatore

TIM dal 25/10/26 ha aumentato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix per le nuove attivazioni. I due pacchetti includono Disney+ e Netflix senza altre piattaforme di streaming come DAZN o HBO Max.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.

Confronta le offerte TV »

TIMVISION con Disney+/Netflix: come sono cambiati i prezzi a ottobre 2026

TIMVISION con Disney+ (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in contemporanea, streaming fino a Full HD e audio 5.1 Stereo) e TIMVISION con Netflix (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in qualità Full HD e alcune piccole mancanze nel catalogo di film, serie TV e giochi) in precedenza costavano entrambi 7,99 euro al mese. Dal 25 ottobre, invece, i prezzi sono aumentati a 8,99 euro al mese. Le attuali offerte sono disponibili fino al 18/11/26, salvo eventuali cambiamenti.

Cambia quindi anche il prezzo di TIMVISION CON Disney+ dedicata a coloro che attivano TIM WiFi Special Carta Giovani, che passa da 3 euro al mese a 4 euro al mese. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e modem TIM HUB Pro in vendita opzionale (5 euro al mese per 48 mesi). Il prezzo è di 21,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese, per gli under 35 possessori della Carta Giovani Nazionale. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Casa Carta giovani »

Le migliori offerte di TIMVISION di novembre 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION S 8 €/mese per 12 mesi , poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 73% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Infinity+ TIMVISION M 12 €/mese per 12 mesi , poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 67% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Infinity+ TIMVISION L

14 €/mese per 12 mesi , poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 66% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Amazon Prime

Infinity+ TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime 9,99 €/mese (MyClubPass Mobile)

(MyClubPass Mobile) 24,99 €/mese per 8 mesi, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi TIMVISION Play

DAZN MyClubPass

Amazon Prime

Infinity+ TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 8 mesi , poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese TIMVISION Play

DAZN Full

Amazon Prime

Infinity+

Le promozioni di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe), possono essere attivate da tutti coloro che sono clienti dell’operatore con un’offerta di connettività (mobile o rete fissa). Potete scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »

Le offerte prevedono un contributo per l’attivazione pari ad 1 euro per 24 mensilità e uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso

Alcune offerte di TIMVISION hanno incluso anche un abbonamento a DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete come:

TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime

TIMVISION Play

DAZN MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 319,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.

TIMVISION con DAZN MyClubMobile (con visione solo su dispositivi mobili) a 9,99 euro al mese.

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION Play

DAZN Full

Infinity+

Amazon Prime

Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Altrimenti, 46,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Full include:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

Come personalizzare il proprio abbonamento

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di caterogia superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico