TIMVISION aumenta i prezzi di Netflix e Disney+: quanto costano i nuovi pacchetti dal 25 ottobre

Tim
di Matteo Testa

TIM ha alzato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix. Scopri il nuovo listino e le migliori offerte per lo streaming dell'operatore

In 30 secondi
TIMVISION, nuovi prezzi per i pacchetti con Netflix e Disney+ a ottobre 2026
  1. TIMVISION con Netflix e TIMVISION con Disney+ passano entrambi a 8,99 €/mese
  2. Confronta le migliori offerte di TIMVISION con SOStariffe.it
TIMVISION aumenta i prezzi di Netflix e Disney+: quanto costano i nuovi pacchetti dal 25 ottobre

TIM dal 25/10/26 ha aumentato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix per le nuove attivazioni. I due pacchetti includono Disney+ e Netflix senza altre piattaforme di streaming come DAZN o HBO Max.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.

Confronta le offerte TV »

TIMVISION con Disney+/Netflix: come sono cambiati i prezzi a ottobre 2026

TIMVISION con Disney+ (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in contemporanea, streaming fino a Full HD e audio 5.1 Stereo) e TIMVISION con Netflix (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in qualità Full HD e alcune piccole mancanze nel catalogo di film, serie TV e giochi) in precedenza costavano entrambi 7,99 euro al mese. Dal 25 ottobre, invece, i prezzi sono aumentati a 8,99 euro al mese. Le attuali offerte sono disponibili fino al 18/11/26, salvo eventuali cambiamenti.

Cambia quindi anche il prezzo di TIMVISION CON Disney+ dedicata a coloro che attivano TIM WiFi Special Carta Giovani, che passa da 3 euro al mese a 4 euro al mese. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e modem TIM HUB Pro in vendita opzionale (5 euro al mese per 48 mesi). Il prezzo è di 21,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese, per gli under 35 possessori della Carta Giovani Nazionale. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Casa Carta giovani »

Le migliori offerte di TIMVISION di novembre 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi
TIMVISION S
  • 8 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 73% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Infinity+
TIMVISION M
  • 12 €/mese per 12 mesi, poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 67% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Infinity+
TIMVISION L
  • 14 €/mese per 12 mesi, poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 66% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Amazon Prime
  • Infinity+
TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime
  • 9,99 €/mese (MyClubPass Mobile)
  • 24,99 €/mese per 8 mesi, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • DAZN MyClubPass
  • Amazon Prime
  • Infinity+
TIMVISION con DAZN e Prime
  • 29,99 €/mese per 8 mesi, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 46,99 €/mese
  • TIMVISION Play
  • DAZN Full
  • Amazon Prime
  • Infinity+

Le promozioni di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe), possono essere attivate da tutti coloro che sono clienti dell’operatore con un’offerta di connettività (mobile o rete fissa). Potete scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

  • TIMVISION Play
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max piano base
  • Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »

Le offerte prevedono un contributo per l’attivazione pari ad 1 euro per 24 mensilità e uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso

Alcune offerte di TIMVISION hanno incluso anche un abbonamento a DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete come:

TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime

  • TIMVISION Play
  • DAZN MyClubPass
  • Infinity+
  • Amazon Prime

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 319,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.

TIMVISION con DAZN MyClubMobile (con visione solo su dispositivi mobili) a 9,99 euro al mese.

TIMVISION con DAZN e Prime

  • TIMVISION Play
  • DAZN Full
  • Infinity+
  • Amazon Prime

Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Altrimenti, 46,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

DAZN Full include:

  • tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)
  • tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout
  • La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League
  • FA CUP
  • FIFA+
  • calcio femminile
  • una selezione di partite di NFL
  • volley, golf e ciclismo
  • tennis con Roland Garros e Australian Open
  • boxe, UFC e altri sport di combattimento
  • Eurosport 1 e 2
  • Kings League Italia

Come personalizzare il proprio abbonamento

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di caterogia superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
  • HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese
  • HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
Conto corrente o carta? Come stanno cambiando i pagamenti degli italiani nel 2026
Conti Correnti
angle-right
TIMVISION aumenta i prezzi di Netflix e Disney+: quanto costano i nuovi pacchetti dal 25 ottobre
Tim
angle-right
Open Fiber incentiva il passaggio alla FTTH: cosa può cambiare nelle offerte Internet casa
Internet Casa
angle-right
TIM a 4,99 euro con 201 Giga in 5G: chi può attivare l’offerta entro il 28 ottobre
Telefonia Mobile
angle-right
Internet casa, la fibra arriva fino alle singole stanze: come funziona la nuova FTTR
Internet Casa
angle-right
Sky aumenta il prezzo di Sport da dicembre: quanto pagheranno in più gli abbonati
SKY
angle-right
PUN e PSV alle stelle: quale offerta luce e gas scegliere tra prezzo fisso e indicizzato?
Energia
angle-right
Internet casa, modem e attivazione: i costi extra da controllare prima di cambiare operatore
Internet Casa
angle-right
Mobile, 5G e tanti Giga: le offerte sotto 10 euro da confrontare a ottobre 2026
Telefonia Mobile
angle-right
ho. Mobile regala un mese a chi arriva da Iliad e MVNO: chi può ottenere la promo
ho.
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Scopri come funziona il servizio: ordinamento tariffe, calcolo risparmio, i nostri partner.
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - appartiene al gruppo societario facente capo a Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.