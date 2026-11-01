- TIMVISION con Netflix e TIMVISION con Disney+ passano entrambi a 8,99 €/mese
- Confronta le migliori offerte di TIMVISION con SOStariffe.it
TIM ha alzato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix. Scopri il nuovo listino e le migliori offerte per lo streaming dell'operatore
TIM dal 25/10/26 ha aumentato i prezzi di TIMVISION con Disney+ e TIMVISION con Netflix per le nuove attivazioni. I due pacchetti includono Disney+ e Netflix senza altre piattaforme di streaming come DAZN o HBO Max.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.
TIMVISION con Disney+ (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in contemporanea, streaming fino a Full HD e audio 5.1 Stereo) e TIMVISION con Netflix (piano Standard con pubblicità con visione su due dispositivi in qualità Full HD e alcune piccole mancanze nel catalogo di film, serie TV e giochi) in precedenza costavano entrambi 7,99 euro al mese. Dal 25 ottobre, invece, i prezzi sono aumentati a 8,99 euro al mese. Le attuali offerte sono disponibili fino al 18/11/26, salvo eventuali cambiamenti.
Cambia quindi anche il prezzo di TIMVISION CON Disney+ dedicata a coloro che attivano TIM WiFi Special Carta Giovani, che passa da 3 euro al mese a 4 euro al mese. L’offerta fibra include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e modem TIM HUB Pro in vendita opzionale (5 euro al mese per 48 mesi). Il prezzo è di 21,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese, per gli under 35 possessori della Carta Giovani Nazionale. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Attiva TIM WiFi Casa Carta giovani »
|Le offerte TIMVISION
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION S
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TIMVISION L
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|TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime
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|TIMVISION con DAZN e Prime
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Le promozioni di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe), possono essere attivate da tutti coloro che sono clienti dell’operatore con un’offerta di connettività (mobile o rete fissa). Potete scegliere tra:
TIMVISION S/M/L
TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »
Le offerte prevedono un contributo per l’attivazione pari ad 1 euro per 24 mensilità e uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.
Il TIMVISION Box viene fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Alcune offerte di TIMVISION hanno incluso anche un abbonamento a DAZN con visione su due dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete come:
TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime
Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 319,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.
TIMVISION con DAZN MyClubMobile (con visione solo su dispositivi mobili) a 9,99 euro al mese.
TIMVISION con DAZN e Prime
Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Altrimenti, 46,99 euro al mese.
Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
DAZN Full include:
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di caterogia superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: