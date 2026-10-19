Sky WiFi con buono Amazon per i già clienti Sky TV a ottobre 2026

- Sono inclusi una connessione fino a 1 Gbps in fibra FTTH e un buono Amazon da 100 euro
- Il prezzo è di 20,90 €/mese per 12 mesi
I già clienti di Sky TV possono attivare Sky WiFi a prezzo scontato per 12 mesi e avere in regalo un buono Amazon da 100 euro. Scopri come attivare la promozione
Se siete già clienti Sky TV e state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, avete la possibilità di attivare Sky WiFi a prezzo scontato per un anno. Non solo, avete incluso in regalo anche un buono Amazon da 100 euro.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte Internet Casa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta per la linea fissa più conveniente per le vostre esigenze di connettività.
|Sky WiFi
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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L’offerta di Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa 20,90 euro al mese per 12 mesi e l’attivazione è gratis. Sono inclusi:
In caso di recesso sono previsti i seguenti costi:
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Alla fibra potete abbinare anche Sky Mobile Ultra con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Fastweb + Vodafone. Sono previsti anche 17 GB per navigare in roaming in UE. Fino a 6 mesi di canone in regalo, poi si rinnova a 9,90 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro. In caso di disattivazione di Sky WiFi avrete 250 GB in 5G inclusi.
Il prezzo per la fibra è invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi per chi attiva un nuovo abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.
L’offerta di Sky WiFi per la sola fibra ottica costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.