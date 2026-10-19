Sky WiFi con buono Amazon per i già clienti Sky TV a ottobre 2026

Internet Casa
di Matteo Testa

I già clienti di Sky TV possono attivare Sky WiFi a prezzo scontato per 12 mesi e avere in regalo un buono Amazon da 100 euro. Scopri come attivare la promozione

In 30 secondi
Sky WiFi per i già clienti Sky TV a ottobre 2026
  1. Sono inclusi una connessione fino a 1 Gbps in fibra FTTH e un buono Amazon da 100 euro
  2. Il prezzo è di 20,90 €/mese per 12 mesi
Sky WiFi con buono Amazon per i già clienti Sky TV a ottobre 2026
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Se siete già clienti Sky TV e state cercando un’offerta fibra a un prezzo conveniente, avete la possibilità di attivare Sky WiFi a prezzo scontato per un anno. Non solo, avete incluso in regalo anche un buono Amazon da 100 euro.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare le migliori offerte Internet Casa dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta per la linea fissa più conveniente per le vostre esigenze di connettività.

Scopri le offerte fibra »

Sky WiFi per i già clienti Sky TV: caratteristiche e costi a ottobre 2026

Sky WiFi Dettagli
 Costi
  • 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber
  • 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV
  • 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 per Sky Stream
  • Attivazione gratis
Servizi inclusi
  • navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub
  • Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese
  • buono Amazon da 100 per i già clienti Sky TV

L’offerta di Sky WiFi per i già clienti Sky TV costa 20,90 euro al mese per 12 mesi e l’attivazione è gratis. Sono inclusi:

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home)
  • chiamate illimitate
  • modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6
  • buono Amazon da 100 euro

Attiva Sky Wi-Fi »

In caso di recesso sono previsti i seguenti costi:

  • 29,90 euro per le utenze con Fibra 100% FTTH
  • 23,31 euro per le utenze con Super Internet 100/200 (FTTC /FTTS)
  • 11,09 euro in caso di migrazione

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Alla fibra potete abbinare anche Sky Mobile Ultra con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Fastweb + Vodafone. Sono previsti anche 17 GB per navigare in roaming in UE. Fino a 6 mesi di canone in regalo, poi si rinnova a 9,90 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro. In caso di disattivazione di Sky WiFi avrete 250 GB in 5G inclusi.

Il prezzo per la fibra è invece di 20,90 euro al mese per 18 mesi per chi attiva un nuovo abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

  • Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)
  • Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – la leggendaria storia degli 883 (9 ottobre).

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

L’offerta di Sky WiFi per la sola fibra ottica costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino all’1/11/26.

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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