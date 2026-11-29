Per c ontrastare il caro energia è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni, ottenendo un vero e proprio scudo contro i rincari. Tra le offerte di questo tipo troviamo Fixa Time 24 Click , la promo con cui Plenitude propone alle famiglie la possibilità di contrastare gli aumenti del mercato all'ingrosso, riducendo l'importo della bolletta.

Fixa Time 24 Click di Plenitude è la soluzione giusta per le famiglie alla ricerca di offerte luce e gas a prezzo fisso per 2 anni. Si tratta di una soluzione molto vantaggiosa che garantisce una protezione dai rincari nel lungo periodo e anche l’accesso a un costo dell’energia più basso rispetto a quello del mercato all’ingrosso, considerando le quotazioni medie di ottobre 2026 (ultimo valore disponibile). Le condizioni descritte sono valide fino al 3 dicembre 2026.

Attiva qui l’offerta di Plenitude »

Andiamo ad analizzare tutte le caratteristiche della promo.

Cosa prevede l’offerta di Plenitude

Con Fixa Time 24 Click è possibile accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica: costo della materia prima pari a 0,14 €/kWh (tariffa monoraria), valore più basso dell’ultima quotazione mensile del PUN, l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, pari a 0,23 €/kWh a ottobre 2026; quota fissa di 12 euro al mese

(tariffa monoraria), valore più basso dell’ultima quotazione mensile del PUN, l’indice del mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, pari a 0,23 €/kWh a ottobre 2026; quota fissa di 12 euro al mese Gas naturale: costo della materia prima pari a 0,63 €/Smc , valore più basso dell’ultima quotazione mensile del PSV, l’indice del mercato all’ingrosso del gas, pari a 0,94 €/Smc; quota fissa di 12 euro al mese

, valore più basso dell’ultima quotazione mensile del PSV, l’indice del mercato all’ingrosso del gas, pari a 0,94 €/Smc; quota fissa di 12 euro al mese Prezzi bloccati per i primi 2 anni dall’attivazione

Nessun costo iniziale

I prezzi indicati includono lo sconto del 5% sulla componente energia in caso di domiciliazione

La promozione è disponibile tramite attivazione online con SOStariffe.it, premendo sul box qui di sotto. Per completare la procedura di sottoscrizione è sufficiente avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto e il codice identificativo della fornitura (POD per la luce e PDR per il gas) oppure le ultime bollette inviate dall’attuale fornitore.

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Scegliere Plenitude, quindi, significa poter contare su un fornitore leader del mercato che, in questo momento in cui i prezzi dell’energia sono in crescita, garantisce un vero e proprio scudo contro i rincari che viene applicato nel lungo periodo.

Perché bloccare il prezzo oggi

Puntare sulla soluzione a prezzo fisso di Plenitude, in questo momento, garantisce:

l’accesso a un costo contenuto dell’energia , rispetto agli indici del mercato all’ingrosso

, rispetto agli indici del mercato all’ingrosso il blocco per 2 anni del prezzo , per una protezione dai rincari in inverno e oltre

, per una protezione dai rincari in inverno e oltre la libertà di poter cambiare in futuro, grazie all’assenza di vincoli, nel caso in cui le quotazioni all’ingrosso dell’energia dovessero calare

Le alternative per bloccare i prezzi di luce e gas

La promo di Plenitude è solo una delle opzioni a disposizione degli utenti per bloccare i prezzi di luce e gas e proteggersi dai rincari. Le offerte disponibili in questo momento, infatti, sono tante. Per un quadro completo sulle soluzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it, accessibile tramite il box qui di sotto. In alternativa, si può chiamare al numero 02 5005 111 per una consulenza gratuita e senza impegno, in modo da parlare con un esperto che potrà indicare la scelta giusta per ridurre la spesa in bolletta.

Scopri qui le offerte luce e gas »

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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