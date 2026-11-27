- Sono inclusi navigazione senza limiti in fibra FTTH fino a 1 Gbps e modem Wi-Fi 6
- Il prezzo è partire da 19,90 €/mese in base alla copertura
L'offerta NOW WiFi per una connessione in fibra FTTH a partire da 19,90 euro al mese (anche senza un abbonamento all'app di streaming) è stata prorogata fino a dicembre. Scopri come attivarla
Sky ha deciso di prorogare anche a dicembre la sua offerta fibra ottica chiamata NOW WiFi a partire da 19,90 euro al mese, disponibile tramite un apposita sezione sul sito di NOWsia per i nuovi clienti sia per chi ha già attivo un abbonamento alla piattaforma di streaming. Da ottobre la tariffa fisso è identica per tutti, mentre in precedenza compariva casualmente attraverso banner dedicati con caratteristiche che cambiavano in base a differenti fattori.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni per la rete fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per una connessione Internet adatta alle vostre esigenze.
|NOW WiFi
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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NOW WiFi è attualmente disponibile fino al 27/12/26, salvo proroghe, ed include:
Il prezzo è di 19,90 euro al mese con copertura sulla rete di Open Fiber. Per chi è raggiunto dalla infrastruttura di FiberCop o Fastweb, invece, il costo è di 22,90 euro al mese. Per scoprire il prezzo a voi riservato, basta cliccare sul tasto “Verifica copertura”. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro.
Il costo in caso di disattivazione della linea è di 29,90 euro in fibra FTTH o 23,31 euro in FTTC, mentre per la migrazione verso un altro operatore è di 11,09 euro.
Potete poi aggiungere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. I primi 12 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.
L’offerta fisso verrà sottoscritta con Sky per il servizio Sky WiFi ma i contratti di abbonamento a NOW e Sky WiFi sono tra loro separati e autonomi. Nelle cosiddette “Aree Bianche” la copertura è garantita sulla rete di Open Fiber.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
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Plenitude fibra
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Super Casa Smart di Optima
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|Super Fibra Limited Edition di WINDTRE
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IliadBox Fibra Domotica di Iliad
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Se state cercando un’offerta fibra conveniente, anche con meno di 20 euro al mese potete avere una connessione senza limiti in fibra FTTH. Tra le migliori promozioni oggi disponibili potete scegliere tra:
L’offerta di Plenitude costa 22,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’8/12/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.
Attiva Super Fibra di WINDTRE »
L’offerta di Iliad costa 27,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione è disponibile fino al 28/1/27, salvo proroghe.
Il prezzo diventa di 23,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.
Attiva IliadBox per clienti mobile »
Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 33,98 euro al mese per sempre.
Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.
Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.