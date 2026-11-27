Sky ha deciso di prorogare anche a dicembre la sua offerta fibra ottica chiamata NOW WiFi a partire da 19,90 euro al mese, disponibile tramite un apposita sezione sul sito di NOWsia per i nuovi clienti sia per chi ha già attivo un abbonamento alla piattaforma di streaming. Da ottobre la tariffa fisso è identica per tutti, mentre in precedenza compariva casualmente attraverso banner dedicati con caratteristiche che cambiavano in base a differenti fattori.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori promozioni per la rete fissa con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la proposta più conveniente per una connessione Internet adatta alle vostre esigenze.

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NOW WiFi, caratteristiche e prezzo a novembre 2026

NOW WiFi Dettagli Costi 19,90 €/mese con copertura Open Fiber

con copertura Open Fiber 22,90 €/mese con copertura FiberCop/Fastweb

con copertura FiberCop/Fastweb Attivazione gratis Servizi inclusi navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Sky WiFi Hub

NOW WiFi è attualmente disponibile fino al 27/12/26, salvo proroghe, ed include:

navigazione limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH (Fiber to the Home) o fino a 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload in FTTC (Fiber to the Cabinet)

chiamate a consumo (verso fissi solo scatto alla risposta di 19 cent, verso mobili 19 cent + 19 cent/minuto) tramite tecnologia VoIP

modem Sky WiFi hub con tecnologia Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 19,90 euro al mese con copertura sulla rete di Open Fiber. Per chi è raggiunto dalla infrastruttura di FiberCop o Fastweb, invece, il costo è di 22,90 euro al mese. Per scoprire il prezzo a voi riservato, basta cliccare sul tasto “Verifica copertura”. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro.

Il costo in caso di disattivazione della linea è di 29,90 euro in fibra FTTH o 23,31 euro in FTTC, mentre per la migrazione verso un altro operatore è di 11,09 euro.

Potete poi aggiungere l’opzione Voce Unlimited per avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. I primi 12 mesi sono gratis, poi si rinnova a 5 euro al mese.

L’offerta fisso verrà sottoscritta con Sky per il servizio Sky WiFi ma i contratti di abbonamento a NOW e Sky WiFi sono tra loro separati e autonomi. Nelle cosiddette “Aree Bianche” la copertura è garantita sulla rete di Open Fiber.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Altre offerte fibra interessanti a novembre 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Plenitude fibra

25,90 €/mese

22,90 €/mese per 24 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem Wi-Fi 7

risparmio di 144 € in 2 anni per i nuovi clienti energia Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per 12 mesi , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

buono Amazon da 49,90 € (entro l’8/12/26)

(entro l’8/12/26) offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Super Fibra Limited Edition di WINDTRE 24,99 €/mese per 12 mesi , poi 29,99 €/mese

, poi 29,99 €/mese 24,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime IliadBox Fibra Domotica di Iliad

27,99 €/mese per sempre

23,99 €/mese per sempre con offerta voce + dati a partire da 9,99 €/mese

con offerta voce + dati a partire da 9,99 €/mese Attivazione a 39,99 € navigazione fino a 5 Gbps in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

SIM domotica con 50 minuti e 100 SMS + 200 GB in 4G/4G+

Se state cercando un’offerta fibra conveniente, anche con meno di 20 euro al mese potete avere una connessione senza limiti in fibra FTTH. Tra le migliori promozioni oggi disponibili potete scegliere tra:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem Wi-Fi 7

L’offerta di Plenitude costa 22,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

buono Amazon da 49,90 euro

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’8/12/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

IliadBox Fibra Domotica di Iliad

connessione illimitata fino a 5 Gbps in download in fibra FTTH EPON

chiamate illimitate

modem con supporto al Wi-Fi 7

SIM domotica con 50 minuti, 100 SMS e 200 GB in 4G/4G+

L’offerta di Iliad costa 27,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. La promozione è disponibile fino al 28/1/27, salvo proroghe.

Il prezzo diventa di 23,99 euro al mese per sempre con attivo un piano mobile con voce e dati a partire da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito.

Attiva IliadBox per clienti mobile »

Per ottenere il vantaggio fisso e mobile dovrete prima attivare la fibra e poi aggiungere il piano mobile dall’Area Personale Fibra. Il prezzo totale dell’offerta convergente è quindi a partire da 33,98 euro al mese per sempre.

Grazie al servizio IliadClub potete poi aggiungere fino a 4 SIM dell’operatore low cost di amici o parenti e ottenere per tutti fino a 650 GB in 5G al mese.

Già in fase di acquisto online potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo e la protezione di McAfee Multi Access per i dispositivi di tutta la famiglia a 2,99 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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