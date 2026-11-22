Carta Oro di American Express può rappresentare la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di credito a canone zero (per il primo anno) e con una lunga serie di vantaggi . La nuova promo di novembre permette ai nuovi clienti di ottenere anche 60 euro di sconto sulle spese .

American Express è, da tempo, un punto di riferimento assoluto del settore dei pagamenti e, in particolare, delle carte di credito a livello globale). Con le promozioni di questo mese, scegliere l’istituto è ancora più conveniente:

La promo per chi richiede Carta Oro

Con Carta Oro, in particolare, l’istituto propone una carta completa e ricca di vantaggi. Per i nuovi clienti, infatti, il canone è azzerato per un anno (poi 20 euro al mese, ma non ci sono vincoli di permanenza).

La carta in questione offre una lunga serie di vantaggi oltre alla possibilità di sfruttare una linea di credito personalizzata, che può arrivare fino a 15.000 euro.

Con la promo in corso, i nuovi clienti American Express ottengono 15.000 punti Membership Rewards, spendendo almeno 2.000 euro entro i primi 6 mesi, a partire dalla data di emissione della carta.

Questi punti equivalgono a 60 euro di sconto in estratto conto, ma possono essere convertiti anche in miglia aeree e altri vantaggi (spesso con un rapporto di conversione più vantaggioso).

Ricordiamo che, a prescindere dal bonus offerto ai nuovi clienti,. tutte le spese sostenute con carta American Express si traducono in punti Membership Rewards (1 euro speso = 1 punto Membership Rewards).

Carta Oro include anche i seguenti bonus:

pagamento a rate oppure a saldo delle spese sostenute

oppure a delle spese sostenute 50 euro di sconto annuale per gli acquisti su Vivaticket

per gli acquisti su 50 euro di voucher annuale per prenotare voli, hotel e noleggio auto tramite americanexpress.it/viaggi

per prenotare voli, hotel e noleggio auto tramite due ingressi gratuiti ogni anno alle VIP Lounge aeroportuali

alle 50 euro di sconto annuale in estratto conto sulle polizze Amex Agenzia Assicurativa

Per richiedere la carta di credito basta avere un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro ed essere residente in Italia. Le spese sostenute con la carta saranno poi addebitate sul conto corrente fornito dal titolare della carta.

Per richiedere la carta basta seguire la procedura guidata qui di sotto.

Richiedi qui Carta Oro »

Per i più esigenti c’è Carta Platino

A completare la gamma di carte di credito di American Express troviamo Carta Platino che prevede una quota di 70 euro al mese (che include anche 1 Carta Platino supplementare e fino a 4 Carte Oro Supplementari).

Con Carta Platino è possibile accedere a molti altri vantaggi rispetto alla Oro, con voucher annuale di 150 euro per i viaggi, accesso illimitato alle lounge, 120 euro di sconto su Free Now e con l’assicurazione viaggi, valida anche per le persone a cui vengono affidate le carte supplementari.

I nuovi clienti che richiedono la Carta Platino possono ottenere 100.000 punti Membership Rewards spendendo almeno 10.000 euro nel corso dei primi sei mesi dall’emissione. Questi punti possono essere convertiti in uno sconto di 400 euro in estratto conto oppure in miglia aeree e altri vantaggi.

Per richiedere la carta basta seguire il link qui di sotto.

Richiedi qui Carta Platino»

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

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