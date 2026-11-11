- Aumenti per abbonamenti e utenti extra fino a 2 €/mese
- Il prezzo di partenza ora è di 7,99 €/mese
Netflix dal 5 novembre ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in Italia fino a 2 euro al mese rispetto al precedente listino. Ora si parte da 7,99 euro al mese. Scopri quanto costano i diversi profili
Come da previsioni, Netflix ha aumentato i prezzi anche in Italia. I rincari non riguardano solo gli abbonamenti, che dal 5/11/26 partono da 7,99 euro al mese, ma anche gli utenti extra per condividere l’account con persone che non appartengono al proprio nucleo domestico. Si tratta della terza ondata di aumenti negli ultimi cinque anni.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.
|Abbonamenti Netflix
|Costi
|Cosa include
|Standard con pubblicità
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|Standard (senza pubblicità)
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|Premium
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|Utente extra
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I nuovi prezzi di Netflix sono quindi seguenti:
Gli utenti extra, che dispongono di un proprio account e password, ma il cui abbonamento viene pagato dalla persona che li ha invitati a condividerlo, passano da 3,99 euro al mese a 4,99 euro al mese con pubblicità e da 4,99 euro al mese a 5,99 euro al mese senza pubblicità. Chi ha attivato un piano Netflix Standard può aggiungere un solo utente extra, mentre con un piano Premium si possono sceglierne fino a due.
|Le offerte TIMVISION
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION S
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|TIMVISION M
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TIMVISION L
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Netflix è incluso anche in alcune offerte di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe). Possono attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta di connettività (mobile o rete fissa) con l’operatore. Potete quindi scegliere tra:
TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.
Per il TIMVISION Box sono gratuiti il comodato d’uso e la spedizione. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema. Avete inclusi serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, quando volete potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: