Come da previsioni, Netflix ha aumentato i prezzi anche in Italia. I rincari non riguardano solo gli abbonamenti, che dal 5/11/26 partono da 7,99 euro al mese, ma anche gli utenti extra per condividere l’account con persone che non appartengono al proprio nucleo domestico. Si tratta della terza ondata di aumenti negli ultimi cinque anni.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.

Confronta le offerte TV »

Neflix, nuovo listino a novembre 2026

Abbonamenti Netflix Costi Cosa include Standard con pubblicità 7,99 €/mese (+ 1 €/mese) streaming Full HD

visione su 2 dispositivi in contemporanea

tutti i giochi e la maggior parte di film e serie TV Standard (senza pubblicità) 14,99 €/mese (+ 1 €/mese) streaming Full HD

visione su 2 dispositivi in contemporanea

tutti i giochi, film e serie TV Premium 21,99 €/mese (+ 2 €/mese) streaming 4K Ultra HD

visione su 4 dispositivi in contemporanea

tutti i giochi, film e serie TV

download fino a 6 dispositivi

audio spaziale Utente extra 4,99 €/mese con pubblicità (+ 1 €/mese)

con pubblicità (+ 1 €/mese) 5,99 €/mese senza pubblicità (+ 1 €/mese) per condividere l’abbonamento con persone esterne al nucleo domestico

I nuovi prezzi di Netflix sono quindi seguenti:

Netflix Standard con pubblicità passa da 6,99 euro al mese a 7,99 euro al mese . Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea con inserzioni pubblicitarie, tutti i giochi per smartphone/tablet e la maggior parte dei film e serie TV in catalogo

passa da 6,99 euro al mese a . Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea con inserzioni pubblicitarie, tutti i giochi per smartphone/tablet e la maggior parte dei film e serie TV in catalogo Netflix Standard passa da 13,99 euro al mese a 14,99 euro al mese . Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità, tutti i giochi per smartphone/tablet, film e serie TV in catalogo

passa da 13,99 euro al mese a . Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità, tutti i giochi per smartphone/tablet, film e serie TV in catalogo Netflix Premium passa da 19,99 euro al mese a 21,99 euro al mese. Il piano prevede visione in qualità Ultra HD (4K) su quattro dispositivi in contemporanea senza pubblicità, tutti i giochi per smartphone/tablet, film e serie TV in catalogo, download fino a sei dispositivi e audio spaziale

Gli utenti extra, che dispongono di un proprio account e password, ma il cui abbonamento viene pagato dalla persona che li ha invitati a condividerlo, passano da 3,99 euro al mese a 4,99 euro al mese con pubblicità e da 4,99 euro al mese a 5,99 euro al mese senza pubblicità. Chi ha attivato un piano Netflix Standard può aggiungere un solo utente extra, mentre con un piano Premium si possono sceglierne fino a due.

Le migliori offerte di TIMVISION con Netflix incluso di novembre 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi TIMVISION S 8 €/mese per 12 mesi , poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 73% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Infinity+ TIMVISION M 12 €/mese per 12 mesi , poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 67% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Infinity+ TIMVISION L

14 €/mese per 12 mesi , poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 66% di risparmio per i primi 12 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Amazon Prime

Infinity+

Netflix è incluso anche in alcune offerte di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe). Possono attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta di connettività (mobile o rete fissa) con l’operatore. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Per il TIMVISION Box sono gratuiti il comodato d’uso e la spedizione. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema. Avete inclusi serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, quando volete potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico