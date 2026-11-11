Netflix aumenta tutti gli abbonamenti: nuovi prezzi da 7,99 euro e rincari fino a 2 euro

TV
di Matteo Testa

Netflix dal 5 novembre ha aumentato i prezzi degli abbonamenti in Italia fino a 2 euro al mese rispetto al precedente listino. Ora si parte da 7,99 euro al mese. Scopri quanto costano i diversi profili

In 30 secondi
Netflix aumenta i prezzi in Italia a novembre 2026
  1. Aumenti per abbonamenti e utenti extra fino a 2 €/mese
  2. Il prezzo di partenza ora è di 7,99 €/mese
Netflix aumenta tutti gli abbonamenti: nuovi prezzi da 7,99 euro e rincari fino a 2 euro

Come da previsioni, Netflix ha aumentato i prezzi anche in Italia. I rincari non riguardano solo gli abbonamenti, che dal 5/11/26 partono da 7,99 euro al mese, ma anche gli utenti extra per condividere l’account con persone che non appartengono al proprio nucleo domestico. Si tratta della terza ondata di aumenti negli ultimi cinque anni.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti.

Confronta le offerte TV »

Neflix, nuovo listino a novembre 2026

Abbonamenti Netflix Costi Cosa include
Standard con pubblicità
  • 7,99 €/mese (+ 1 €/mese)
  • streaming Full HD
  • visione su 2 dispositivi in contemporanea
  • tutti i giochi e la maggior parte di film e serie TV
Standard (senza pubblicità)
  • 14,99 €/mese (+ 1 €/mese)
  • streaming Full HD
  • visione su 2 dispositivi in contemporanea
  • tutti i giochi, film e serie TV
Premium
  • 21,99 €/mese (+ 2 €/mese)
  • streaming 4K Ultra HD
  • visione su 4 dispositivi in contemporanea
  • tutti i giochi, film e serie TV
  • download fino a 6 dispositivi
  • audio spaziale
Utente extra
  • 4,99 €/mese con pubblicità (+ 1 €/mese)
  • 5,99 €/mese senza pubblicità (+ 1 €/mese)
  • per condividere l’abbonamento con persone esterne al nucleo domestico

I nuovi prezzi di Netflix sono quindi seguenti:

  • Netflix Standard con pubblicità passa da 6,99 euro al mese a 7,99 euro al mese. Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea con inserzioni pubblicitarie, tutti i giochi per smartphone/tablet e la maggior parte dei film e serie TV in catalogo
  • Netflix Standard passa da 13,99 euro al mese a 14,99 euro al mese. Il piano prevede visione in qualità Full HD (1080p) su due dispositivi in contemporanea senza pubblicità, tutti i giochi per smartphone/tablet, film e serie TV in catalogo
  • Netflix Premium passa da 19,99 euro al mese a 21,99 euro al mese. Il piano prevede visione in qualità Ultra HD (4K) su quattro dispositivi in contemporanea senza pubblicità, tutti i giochi per smartphone/tablet, film e serie TV in catalogo, download fino a sei dispositivi e audio spaziale

Gli utenti extra, che dispongono di un proprio account e password, ma il cui abbonamento viene pagato dalla persona che li ha invitati a condividerlo, passano da 3,99 euro al mese a 4,99 euro al mese con pubblicità e da 4,99 euro al mese a 5,99 euro al mese senza pubblicità. Chi ha attivato un piano Netflix Standard può aggiungere un solo utente extra, mentre con un piano Premium si possono sceglierne fino a due.

Le migliori offerte di TIMVISION con Netflix incluso di novembre 2026

Le offerte TIMVISION Costi Servizi inclusi
TIMVISION S
  • 8 €/mese per 12 mesi, poi 14,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 73% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Infinity+
TIMVISION M
  • 12 €/mese per 12 mesi, poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 67% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Infinity+
TIMVISION L
  • 14 €/mese per 12 mesi, poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi
  • 66% di risparmio per i primi 12 mesi
  • TIMVISION Play
  • Disney+ Standard con pubblicità
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max base con pubblicità
  • Amazon Prime
  • Infinity+

Netflix è incluso anche in alcune offerte di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe). Possono attivare un abbonamento alla piattaforma di streaming di TIM tutti coloro che hanno sottoscritto un’offerta di connettività (mobile o rete fissa) con l’operatore. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION S/M/L

  • TIMVISION Play
  • Infinity+
  • Disney+ Standard con pubblicità (solo con TIMVISION M e L)
  • Netflix Standard con pubblicità
  • HBO Max piano base
  • Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION S costa 8 euro al mese per 12 mesi, poi 14,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 96 euro diviso in 12 rate, invece di 179,88 euro. Si risparmia il 73% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 12 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 144 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 67% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 12 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 168 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 66% per 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte TIMVISION S/M/L »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Per il TIMVISION Box sono gratuiti il comodato d’uso e la spedizione. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema. Avete inclusi serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave, oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, quando volete potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

  • Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese
  • Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese
  • Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese
  • Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese
  • DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese
  • Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese
  • Paramount+ con primo mese gratis, poi 7,99 euro al mese
  • HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese
  • HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
« notizia precedente « notizia successiva » »
Seguici sui nostri profili social
Le notizie più lette
EOLO anticipa il Black Friday: due mesi gratis per Internet FWA, poi quanto costa?
Eolo
angle-right
Netflix aumenta tutti gli abbonamenti: nuovi prezzi da 7,99 euro e rincari fino a 2 euro
TV
angle-right
CoopVoce lancia 50 GB a 5 euro: chi può attivare la nuova offerta mobile
CoopVoce
angle-right
Promo Revolut Black Friday: 20€ di bonus e un Buono Amazon da 800€ in palio
Conti Correnti
angle-right
Fibra e Luce insieme, quali offerte fanno risparmiare davvero a novembre 2026?
Internet Casa
angle-right
Conti correnti novembre 2026, quali promozioni convengono dopo la scadenza delle offerte di ottobre?
Conti Correnti
angle-right
Internet casa, TIM e Fastweb aumentano i prezzi a novembre: quanto costa cambiare
Internet Casa
angle-right
Segnoverde Mobile, 5G da 4,99 euro con sconti per chi ha Luce e Gas: come funziona
Telefonia Mobile
angle-right
ho. Mobile, ultimi giorni per avere un mese gratis: chi può attivare la promozione
ho.
angle-right
Conto corrente o carta? Come stanno cambiando i pagamenti degli italiani nel 2026
Conti Correnti
angle-right
Le nostre Guide
I migliori 10 cellulari non smartphone
di Alessandro Voci
angle-right
Come usare la mail TIM da smartphone e tablet
di Alessandro Voci
angle-right
App gratuita per allenarsi a casa: le migliori applicazioni per allenarsi ogni giorno a corpo libero
di Alessandro Voci
angle-right
Come pagare in Brasile: carte di credito, bancomat e prepagate accettate
di Alessandro Voci
angle-right
Hotspot ho. Mobile: come impostarlo sul cellulare
di Alessandro Voci
angle-right
Avviso di chiamata WINDTRE: come disattivarlo
di Alessandro Voci
angle-right
Formula 1 su DAZN: si può vedere in diretta? Alternative, costi e soluzioni
di Alessandro Voci
angle-right
Bonus condizionatore: come richiederlo e quali detrazioni sono previste
di Alessandro Voci
angle-right
Costi per attivare un POS in Italia: quanto costa oggi e perché conviene più che in passato
di Alessandro Voci
angle-right
Differenze tra BancoPosta e PostePay: quale scegliere e perché
di Alessandro Voci
angle-right
Categorie
A2A Energia
Acea Energia
AGSM AIM
American Express
Apple
Aruba
Assicurazioni
Attualità
Banca Sella
BBVA
Beactive
Bonus
Carte di Credito
Che Banca!
Conti Correnti
Conti deposito
CoopVoce
Crédit Agricole
DAZN
Disney+
E.ON
Edison
Enel Energia
Energia
Engie
Eolo
Fastweb
Fineco
Gas
HeraComm
ho.
Hype
IBL Banca
Iliad
Illimity
Illumia
ING Direct
Internet Casa
Internet Wireless
Kena Mobile
Linkem
Mediolanum
Mutui
NOW TV
Octopus Energy
Osservatori
Plenitude
Postemobile
Postepay
Prestiti
Pulsee
Qonto
Revolut
Risparmio Energetico
Samsung
SKY
Sorgenia
Spusu
Telefonia Mobile
Tim
Tiscali
Tiscali Mobile
Tooway
TV
Unicredit
Very Mobile
Virgin Fibra
VIVIenergia
Vodafone
Webank
wekiwi
Widiba
WindTre
Internet Casa
Telefonia Mobile
Luce e Gas
Assicurazioni Conti correnti
Conti deposito Carte Mutui Prestiti Pay TV News e approfondimenti Mappa del sito Come funziona

Segugio.it energia e telecomunicazioni S.r.l. - P.Iva 07049740967 - appartiene al gruppo societario facente capo a Moltiply Group S.p.A., società quotata al Segmento STAR della Borsa Italiana.