Promo Revolut Black Friday: 20€ di bonus e un Buono Amazon da 800€ in palio

Conti Correnti
di Davide Raia

Revolut è diventata un punto di riferimento nel settore bancario italiano, con molti risparmiatori che hanno scelto di aprire un conto con la banca. Per il Black Friday 2026, sia i nuovi che i già clienti Revolut possono accedere a una serie di promozioni estremamente interessanti. Scopriamo insieme i dettagli.

In 30 secondi
  • Concorso a premi Amazon: sia i nuovi che i già clienti possono vincere uno dei tre buoni da 800€ registrando il proprio numero di telefono entro il 9 dicembre 2026.
  • Bonus di benvenuto: i nuovi clienti ricevono 20€ aprendo un conto ed effettuando una spesa di almeno 0,01€ con carta entro il 31 dicembre 2026.
  • Vantaggi del conto: il piano Standard include bonifici gratuiti e un conto deposito che offre il 3,5% per 4 mesi.
Promo Revolut Black Friday: 20€ di bonus e un Buono Amazon da 800€ in palio

Con Revolut è possibile accedere a un conto ricco di funzionalità, a partire dal piano Standard. Scelto da milioni di risparmiatori italiani, rappresenta una delle soluzioni più vantaggiose per chi desidera aprire un nuovo conto.

Durante il periodo del Black Friday è disponibile una doppia promozione dedicata sia ai nuovi sia ai già clienti, che offre la possibilità di partecipare a un’estrazione a premi per vincere un buono regalo Amazon da 800€. In aggiunta, chi apre un nuovo conto può ricevere un accredito bonus di 20€.

Come funziona la promo Revolut per il Black Friday

La promozione lanciata da Revolut per il tradizionale periodo di sconti di novembre prevede due vantaggi:

  1. La banca mette in palio tre Buoni Regalo Amazon.it da 800€ ciascuno, assegnati tramite estrazione a sorte.
  2. Il concorso è aperto a tutti i già clienti e ai nuovi clienti che apriranno un conto Revolut nel corso delle prossime settimane.

Per partecipare è sufficiente visitare la pagina promozionale dedicata e inserire il proprio numero di telefono, lo stesso associato al conto Revolut. C’è tempo fino al 9 dicembre 2026.

I vincitori saranno contattati via e-mail per ricevere il premio. Il buono potrà essere riscattato sul proprio account Amazon per effettuare acquisti su tutto il catalogo dello store.

Per i nuovi clienti Revolut è prevista una seconda opportunità da cogliere: aprendo un conto tramite il link riportato di seguito, è possibile ottenere un bonus di benvenuto di 20€. Questo bonus verrà accreditato dopo l’apertura del conto, a condizione di aver effettuato una spesa minima con carta di 0,01€ entro il 31 dicembre 2026.

Apri qui un conto Revolut »

I vantaggi del Conto Revolut per i nuovi clienti

I nuovi clienti possono scegliere tra diversi piani, a partire dalla versione Standard a canone zero, che include:

  • Carta virtuale compatibile con Google Pay e Apple Pay.
  • Prelievi da bancomat (ATM) senza commissioni fino a 200€ al mese.
  • Bonifici bancari gratuiti.
  • Nessuna commissione aggiuntiva sul cambio valuta, nei limiti previsti dal piano.
  • Accesso a investimenti, conti Revolut Pro dedicati alla gestione della propria attività professionale/freelance e conti Kids & Teen per i figli.
  • Conto deposito/risparmio non vincolato che offre ai nuovi clienti un tasso di interesse annuo lordo del 3,5% per i primi 4 mesi.

Con i piani a pagamento Plus, Premium, Metal e Ultra, a partire da 3,99€ al mese, si sbloccano limiti di prelievo più elevati, soglie di cambio valuta senza commissioni più ampie e ulteriori vantaggi esclusivi.

Inoltre, tutti i clienti Revolut possono convertire le spese effettuate con carta in RevPoints, utilizzabili per miglia aeree, buoni sconto e altri premi, con tassi di accumulo più vantaggiosi sui piani di fascia superiore.

Disclaimer e Note Legali

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Servizi forniti da Revolut Bank UAB, succursale italiana, autorizzata dalla Banca d’Italia. Per consultare i termini e le condizioni completi, fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili su revolut.com/it-IT.

[1] Concorso a premi (Giveaway): Riservato ai maggiori di 18 anni. Si applicano i T&C. L’estrazione a premi assegna a 3 utenti una gift card Amazon da 800€ e i clienti, nuovi ed esistenti, possono partecipare fino al 09/12/2026.

[2] Bonus di benvenuto: Riservato esclusivamente ai nuovi utenti. Si applicano i T&C. Richiesta una spesa minima con carta di 0,01€. La promozione termina il 31/12/2026. Valida per i nuovi clienti in Italia.

[3] Conto Deposito: Messaggio promozionale. Servizi forniti da Revolut Bank UAB, succursale italiana, autorizzata dalla Banca d’Italia. Si applicano i Termini e Condizioni. Tasso fisso annuo lordo del 3,5% applicabile a tutti i piani disponibili per i nuovi clienti. Il tasso promozionale è valido per 4 mesi dalla data di apertura del conto deposito sui primi 15.000€ depositati. Trascorso tale periodo, e per gli importi eccedenti i 15.000€, si applicherà il tasso di interesse standard previsto dal piano sottoscritto dal cliente. Per le condizioni economiche complete, consultare i Fogli Informativi su revolut.com/it-IT.

[4] Canone Conto Standard: Nessun costo di gestione per il piano Standard. Si applicano i Termini e Condizioni.

[5] Prelievi ATM: Gratuiti entro le soglie previste dal piano. Si applicano i Termini e Condizioni. Gli operatori terzi di sportelli bancomat potrebbero applicare commissioni indipendenti.

[6] Bonifici e Cambio Valuta: Si applicano commissioni di cambio, commissioni di trasferimento, limiti di utilizzo corretto (fair usage) e Termini e Condizioni. In base al piano sottoscritto, potrebbero essere applicati limiti di utilizzo e commissioni aggiuntive nei fine settimana.

[7] RevPoints: Riservato a soggetti di età pari o superiore a 18 anni. Si applicano i Termini e Condizioni di RevPoints. I punti RevPoints accumulati variano in base al livello di piano attivo.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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