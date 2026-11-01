Conto corrente o carta? Come stanno cambiando i pagamenti degli italiani nel 2026

Conti Correnti
di Davide Raia

Un nuovo report di Banca d'Italia, pubblicato a fine ottobre, ci offre una fotografia aggiornata in merito alle abitudini di pagamento degli italiani e al modo in cui vengono utilizzati il conto corrente e le carte.

In 30 secondi
  • I pagamenti digitali sono quasi raddoppiati, trainati dall'uso quotidiano e crescente delle carte.
  • Le carte di debito dominano i pagamenti fisici, con il 93% di transazioni contactless e il 30% tramite smartphone.
  • I bonifici digitali e istantanei crescono, mentre i prelievi di contante si stabilizzano sotto i livelli pre-pandemia.
Conto corrente o carta? Come stanno cambiando i pagamenti degli italiani nel 2026

Banca d’Italia ha pubblicato il report Modalità di pagamento disponibili per la clientela: dati nazionali, che può essere consultato liberamente tramite il sito ufficiale dell’istituto.

Si tratta di un’indagine che raccoglie una lunga serie di dati legati ai pagamenti e alle abitudini dei consumatori italiani. Il report è stato pubblicato a fine ottobre e include dati aggiornati alla fine del secondo trimestre del 2026.

Prima di entrare nei dettagli dell’indagine, ricordiamo che per pagare con carta basta scegliere un conto corrente a canone zero e con carta di debito abbinata. Molti prodotti di questo tipo consentono anche di sfruttare prelievi gratis.

Per scoprire l’opzione migliore e aprire un conto in linea con le proprie necessità, è possibile seguire il link qui di sotto e consultare le offerte disponibili tramite il comparatore di SOStariffe.it.

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Come pagano gli italiani

L’indagine di Banca d’Italia è molto articolata e ricca di spunti di grande interesse. Tra le principali evidenze, segnaliamo:

  • il numero di operazioni con strumenti alternativi al contante è quasi raddoppiato tra il 2022 e il secondo trimestre del 2026; questo incremento è riconducibile in gran parte al crescente utilizzo delle carte di pagamento che ormai sono uno strumento essenziale per i consumatori;
  • le transazioni al POS sono dominate dalle carte di debito, che rappresentano il 71,9% del totale nel secondo trimestre 2026; nel primo semestre del 2026, il 93% dei pagamenti fisici è avvenuto in modalità contactless e il 30% tramite dispositivi mobili;
  • i bonifici si confermano il secondo strumento per numero di operazioni, eseguiti in larga maggioranza tramite canali digitali come internet e mobile banking; i bonifici istantanei (SCT Inst) registrano una crescita sostenuta, pur rappresentando ancora una quota minoritaria del totale (circa un terzo);
  • i prelievi di contante si sono stabilizzati su livelli inferiori rispetto al periodo pre-pandemia; oltre l’88% dei prelievi complessivi avviene tramite ATM.

I dati che emergono dal report sono chiari. Gli italiani utilizzano con sempre maggiore frequenza le carte per pagare e la scelta ricade, nella maggior parte dei casi, sulla carta di debito ovvero sullo strumento di pagamento abbinato direttamente al conto corrente e che spesso viene proposto senza alcun costo aggiuntivo.

Da non sottovalutare la crescita nell’utilizzo dei dispositivi mobili: sempre più spesso, infatti, si usa lo smartphone o lo smartwatch per pagare, utilizzando la carta registrata nel wallet del proprio dispositivo. Questo semplifica notevolmente la procedura e velocizza i pagamenti, senza comportare alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Sarà interessante verificare quali saranno i dati del secondo semestre dell’anno, periodo che include le settimane di vacanza estiva, i saldi ma anche la fase di shopping che anticipa il Natale. Non ci resta che attendere il prossimo report di Banca d’Italia per avere le idee chiare su come stanno cambiando i comportamenti degli italiani.

Davide Raia
Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni
Nato e cresciuto a Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia, Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e Cinquecolonne.it. Collabora attivamente con SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it
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