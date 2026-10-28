Alcuni ex clienti di TIM nei giorni scorsi hanno ricevuto un SMS che li invita ad attivare TIM Power Famiglia Iron con inclusi 201 GB in 5G a 4,99 euro al mese. La stessa offerta, in questo caso proposta in modalità “winback”, è disponibile anche nella variante “operator attack” e quindi attivabile anche senza ricevere l’SMS da parte di TIM. In passato tutte le offerte della categoria “Famiglia” erano disponibili solo in convergenza con la rete fissa.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile dei principali operatori. Cliccando sul tasto di seguito si avvia la comparazione e avrete in pochi secondi tutte le informazioni per selezionare la promozione perfetta in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

TIM Power Famiglia Iron: prezzo e caratteristiche a ottobre 2026

TIM Power Famiglia Iron Dettagli Costi 4 ,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online

solo online Attivazione in negozio a 6,99 € Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 201 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power Chi può attivarla ex clienti selezionati che hanno ricevuto l’SMS

nuovi clienti con MNP da Iliad e alcuni MVNO selezionati

“Passa al 5G di TIM ad un prezzo incredibile! – si legge nell’SMS inviato da TIM ad alcuni ex clienti selezionati – Se sei un cliente Iliad, Coop o di un operatore virtuale, puoi passare a TIM a soli 4,99€ al mese con 200 GIGA 5G, minuti illimitati e 200 SMS. Attivazione 6,99€, SIM 10€. In più con TIM hai anche l’intelligenza artificiale di Canva Pro gratuita per 6 mesi. Vieni nei nostri negozi entro il 28/10. Dettagli e costi https://on.tim.it/dc7”

Stando al messaggio, TIM Power Famiglia Iron è disponibile nei negozi fino al 28/10/26, salvo cambiamenti. Anche la versione operator attack è quindi disponibile fino a nuova comunicazione.

TIM Power Famiglia Iron include:

Minuti illimitati e 200 SMS

201 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload (invece di 101 GB)

in download e 75 Mbps in upload (invece di 101 GB) 8 GB per navigare in roaming nell’UE

per navigare in roaming nell’UE Canva Pro gratis per 6 mesi

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione in negozio è di 6,99 euro una tantum. La SIM/eSIM (che potete acquistare anche online) costa 10 euro con 5 euro di credito incluso, mentre la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID.

Nella versione operator attack, disponibile online, il primo mese e l’attivazione sono gratis.

Confronta le offerte TIM mobile »

L’offerta è riservata a chi richiede la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita da TIM gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, arrivando da:

Iliad, CoopVoce, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Green ICN, NV mobile, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona Mobile, Enegan, Digi Mobil, Plink, TDM, China Mobile (CMLink), Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elite Mob ile (Elimobile), Italia Power, Afinna One (AC Milan Connect), BT Italia Full MVNO, BT Enia Mobile o Welcome Full (Vianova), Dimensione, Massima Energia, Segnoverde e Sky Mobile.

Sono quindi esclusi Kena Mobile, Very Mobile, ho. Mobile, Tiscali, Noitel, PosteMobile e LycaMobile.

La promozione per avere Canva Pro gratis per 6 mesi è inclusa all’interno del programma fedeltà gratuito TIM Star, a cui accedere dall’app TIM o dall’Area Clienti sul sito dell’operatore.

Al momento dell’acquisto di TIM Power Famiglia Iron in negozio, potrebbe essere attivato automaticamente il servizio TIM Navigazione Sicura al costo di 1,99 euro al mese, ma con il primo mese gratis. Potete comunque richiedere al rivenditore di non attivare il servizio o disattivarlo in un secondo momento.

Non solo, gli Under 25 possono aggiungere l’Opzione Young con 50 GB in 5G in più al mese senza costi aggiuntivi, oltre a tutte le promozioni solitamente previste per le offerte della gamma Young.

Per il pagamento potete scegliere tra addebito su credito residuo o automatico su conto corrente o carta di credito/prepagata con TIM Ricarica Automatica.

Sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra. Esaurito il traffico dati per il roaming in UE è possibile continuare a navigare al costo di 0,13 cent al MB (IVA inclusa).

La rete di TIM

Le offerte 5G di TIM permettono di navigare in tutte le principali città italiane e località turistiche fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Le tariffe con incluso il 5G Ultra, invece, prevedono una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload. In assenza di adeguata copertura, è possibile navigare in 4G/4G+ fino a 300 Mbps in download.

Attivando l’opzione TIM 5G Priority si può accedere alle stesse prestazioni del 5G Ultra con anche la priorità di accesso alla rete in caso di congestionamenti o rallentamenti. Potete scegliere il pass da 2 giorni a 0,99 euro una tantum o l’abbonamento mensile a 4,99 euro al mese con rinnovo automatico e senza costi di attivazione.

Giga illimitati in 5G Ultra con TIM Unica Power

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e un servizio digitale a scelta tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi attivandolo entro il 28/11/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Sconto sulla fibra per i clienti mobile

Chi non è ancora cliente di TIM per la rete fissa può attivare la sua offerta fibra ottica chiamata TIM WiFi Casa al prezzo scontato di 24,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese, abbinando alla linea fissa un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente fisso più mobile quindi a partire da 34,89 euro al mese. Il contributo per l’attivazione della fibra è di 39,90 euro.

Al costo di 5 euro al mese potete anche aggiungere Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di steaming, gaming e intelligenza artificiale. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Al prezzo di 31,90 euro al mese, invece di 46,89 euro al mese, i clienti convergenti di TIM possono aggiungere un abbonamento TIMVISION S per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avete inclusi anche Infinity+, Netflix Standard con pubblicità e HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Altre offerte convenienti di TIM a ottobre 2026

Offerte TIM mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte TIM Supreme GPRO

primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 5,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 300 in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power TIM Power Special VPro 5G primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 9,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps TIM Titanium Orange primo mese e attivazione gratis (solo online), poi 10,99 €/mese minuti illimitati e 200 SMS + 200 in 5G Ultra fino a 2 Gbps

TIM vi propone anche altre offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. La SIM/eSIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad e alcuni MVNO selezionati come CoopVoce, Sky Mobile e altri.

TIM Power Special VPro 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 15 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Fastweb Mobile, Vodafone e ho. Mobile.

TIM Titanium Orange

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G Ultra fino a 2 Gbps in download

in download 17 GB per navigare in roaming in UE

Il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online, poi si rinnova a 10,99 euro al mese. La SIM costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis.

L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da WINDTRE e Very Mobile.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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