ho. Mobile regala un mese in omaggio a chi attiva una delle sue offerte di telefonia mobile con richiesta di portabilità del numero da Iliad e alcuni specifici operatori virtuali. Scopri a chi è riservata la promozione e come accedervi

ho. Mobile regala un mese a chi arriva da Iliad e MVNO: chi può ottenere la promo

ho. Mobile ha reso nuovamente disponibile la sua promozione ho. un mese omaggio che permette di avere un mese in omaggio per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability), che ricordiamo è sempre gratuita, arrivando da specifici operatori come Iliad e alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator).

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte di telefonia mobile con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

ho. Mobile: come avere un mese in omaggio a ottobre 2026

La promozione ho. un mese omaggio è associata a tutte le offerte di ho. Mobile. Il mese in omaggio, però, è disponibile solo con attivazione online e portabilità del numero entro il 30/11/26 dai seguenti operatori:

Poste Mobile, Iliad, Coop Voce, Daily, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder, Segnoverde, Massima Energia, Dimensione Mobile, MySim-MyZeus, OpNet, Retelit, Sky Italia s.r.l. (Sky Mobile), Enel Mobile, Yukom

Non sono invece inclusi TIM, WINTRE, Very Mobile, Fastweb Mobile e Vodafone. La promozione è valida dal 19/10/26 all’8/11/26.

Le offerte di ho. Mobile con un mese in omaggio di ottobre 2026

Offerte ho. Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte ho. 5,95 5,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G fino a 30 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 6,95 6,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 8,95 8,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 60 Mbps

ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese ho. 9,95 9,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps ho. 11,95 11,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 250 GB in 5G fino a 2 Gbps

Tutte le offerte di ho. Mobile includono la navigazione in 5G (anche se con profili di velocità differenti) e sono senza vincoli né costi nascosti. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarle per 30 giorni e poi decidere se continuare con l’operatore low cost oppure richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte:

ho. 5,95

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 5G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 9,8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La promozione, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 26/10/26.

Attiva ho. 5,95 di ho. Mobile »

ho. 6,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 11,4 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 6,95 euro al mese più una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 6,95 »

ho. 8,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 opzione ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

per il a 14,7 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 8,95 euro al mese più una ricarica da 9 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 8,95 »

ho. 9,95

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 16,4 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 9,95 euro al mese più una ricarica da 10 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 9,95 »

ho. 11,95

minuti illimitati e 200 SMS

250 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 19,6 GB per navigare in roaming in Ue

assistenza h24 via WhatsApp

Il prezzo è di 11,95 euro al mese più una ricarica da 12 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo.

Attiva ho. 11,95 »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con MNP da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, Daily e Kena Mobile. Per chi arriva da TIM, Vodafone, Fastweb Mobile, WindTre e Very Mobile, invece, è di 29,90 euro.

ho. Mobile si appoggia alla rete di Fastweb + Vodafone e permette di navigare in 5G con una velocità a partire da 30 Mbps in download e upload fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in base all’offerta sottoscritta. L’integrazione del servizio VoLTE (Voice over LTE) consente di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.

L’opzione ho. Il Turbo include la navigazione in 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, la velocità in 4G/4G+ è comunque fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme a vantaggi come sconti e promozioni su servizi e prodotti dei partner di ho. Mobile.

Il pagamento avviene con carta (Visa e Mastercard), PostePay, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Altrimenti potete attivare il servizio di autoricarica, che vi addebiterò ogni mese l’esatto importo necessario al rinnovo al piano

La SIM viene spedita direttamente a casa. In alternativa è previsto il ritiro presso una delle edicole o tabaccherie convenzionate con ho. mobile. In questo caso è possibile pagare anche in contanti. Per ritirare la SIM dovrete presentare il QR Code ricevuto nell’email di confemra dell’ordine e un documento d’identità valido.

ho. Mobile: servizi aggiuntivi e iniziative dell’operatore low cost

In tutte le offerte di ho. Mobile sono inclusi gratuitamente i servizi di base più richiesti come SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata e trasferimento di chiamata, hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e navigare su Internet anche in contemporanea.

L’app ho. vi consente di gestire la vostra offerta con pochi tap sullo schermo dello smartphone e accedere a servizi come la verifica del credito e traffico residuo, l’acquisto di una ricarica online, ecc.

ho. Mobile quando finite i Giga inclusi nel piano mobile blocca in automatico la connessione Internet per evitarvi spese superflue. In qualsiasi momento, però, potete aprire un nuovo ciclo mensile dell’offerta allo stesso prezzo di sempre con il servizio Riparti. Il tasto apposito compare nell’app ho. o nell’Area Personale sul sito quando il traffico dati sta per esaurirsi e resta a disposizione fino a poco tempo prima il rinnovo del piano. Utilizzando Riparti potreste modificare la scadenza, che è comunque possibile verificare quando si vuole nell’app ho.

ho. Mobile dispone anche di opzioni specifiche per chi attiva un nuovo numero. Con il servizio “numeri facili” potete personalizzarlo con sequenze o numeri ricorrenti a partire da 15 euro. Con ho. Il numero che voglio, invece, potete inserire una data, cambiare da due a quattro cifre libere o seguire i consigli dell’operatore al costo di 4,99 euro.

Se chi passa a ho. Mobile necessita di assistenza può contattare gratuitamente il Servizio Clienti al 192121 chiamando dal proprio numero ho. o consultare la sezione “Supporto” sul sito con guide e FAQ.

Con il servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx potete mettervi in tasca un modello di telefono nuovo o ricondizionato senza vincoli né costi iniziali. Per i clienti di ho. è previsto uno sconto del 5% inserendo il codice HOUNOSCONTO5.

Le iniziative per sconti e ricariche bonus

Infine, ho. Mobile premia i suoi clienti tramite iniziative come ho. Stickers, che permette di ottenere una ricarica bonus da 5 euro ogni trenta adesivi raccolti rispondendo a quiz o attivando servizi come Riparti e Autoricarica.

Porta tutti in ho., invece, consente di ricevere fino a 150 euro di ricariche telefoniche per ogni amico che passa a ho. Mobile utilizzando il vostro codice per l’acquisto di una delle offerte dell’operatore low cost. Raggiunta la soglia dei dieci amici, riceverete un super bonus di 50 euro. Non solo, scegliendo il profilo “Ambassador”, oltre ai premi sopracitati, si ottiene un buono Amazon da 50 euro.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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