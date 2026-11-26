I clienti di Fastweb e Vodafone , rispettivamente tramite le iniziative Fastweb UP 4.0 e Vodafone Happy 4.0 , possono ottenere 2 mesi gratis di Infinity+ con ActionZone incluso. Scopri come accedere alla promozione

Fastweb e Vodafone regalano due mesi di Infinity+ e ActionZone: come ottenerli

Fastweb ha annunciato nuovi premi mensili che saranno disponibili fino a gennaio 2027 tramite i concorsi a premi FastwebUP 4.0 e Vodafone Happy 4.0. A dicembre, in particolare, i clienti di Fastweb e Vodafone, che ora sono riuniti sotto l’ombrello del nuovo marchio Fastweb + Vodafone, possono ottenere 2 mesi gratis di Infinity+ con ActionZone, fruibili sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fastweb e Vodafone regalano 2 mesi di Infinity+ e ActionZone: tutti i dettagli a novembre 2026

Nel dettaglio, i premi mensili disponibili su FastwebUP e Vodafone Happy fino a gennaio 2027 sono i seguenti:

2 mesi gratis di Infinity+ con il Channel ActionZone dall’1/12/26 al 7/1/27 con disattivazione automatica al termine del periodo promozionale. Non serve inserire un metodo di pagamento. Il codice non è cumulabile con altre sottoscrizioni attive e/o offerte di Infinity+ in essere ed è valido solo per i nuovi clienti.

con il dall’1/12/26 al con disattivazione automatica al termine del periodo promozionale. Non serve inserire un metodo di pagamento. Il codice non è cumulabile con altre sottoscrizioni attive e/o offerte di in essere ed è valido solo per i nuovi clienti. Un prodotto gratuito a scelta tra un fotolibro (del valore di 20,90 euro) o un calendario (del valore di 15 euro) con Photocity dall’8 al 31/1/27. È previsto il pagamento delle sole spese di spedizione. Il codice per riscattare il premio è valido fino al 28/2/27

Per il periodo di riferimento è possibile riscattare un singolo premio. Per farlo basta cliccare sull’apposito riquadro nella sezione Happy dell’app My Vodafone o in quella FastwebUP dell’app MyFastweb.

Su Infinity+ potete vedere film, cartoni animati e serie TV sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui anche contenuti in 4K (alcuni in lingua originale). Ogni settimana, poi, con Premiere è disponibile un film in anteprima uscito da poco nelle sale cinematografiche. Nell’abbonamento è inclusa anche GOLD Experience, che riduce di almeno il 50% la pubblicità proposta sui contenuti gratuiti di Mediaset Infinity, insieme ad altre funzioni come qualità video Full HD, download, Super Restart sui contenuti live e la visione all’estero nei Paesi UE.

ActionZone è uno dei canali aggiuntivi normalmente a pagamento che include film d’azione, sport, programmi d’inchiesta e attualità. Solitamente viene proposto gratuitamente per i primi 7 giorni, poi si rinnova a 4,99 euro al mese. In bundle con Infinity+, invece, il prezzo è di 9,99 euro al mese, invece di 12,98 euro al mese.

Le altre iniziative di Vodafone Happy e FastwebUP comprendono sconti settimanali che si aggiornano ogni venerdì come, ad esempio, uno sconto del 20% su AW LAB o uno sconto di 30 euro per l’acquisto online di prodotti di Barò Cosmetics (entrambi fino al 26/11/26). Inoltre, ci sono i concorsi a premi mensili chiamati rispettivamente Happy Days e UP Days.

Le migliori offerte mobile e fisso di Vodafone e Fastweb a novembre 2026

Offerte Vodafone e Fastweb Mobile Migliore offerta mobile Migliore offerta fisso Vodafone minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps buono Amazon da 10 € (entro il 27/11/26)

(entro il 27/11/26) 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € connessione senza limiti fino a 2 Gbps in fibra FTTH

chiamata a consumo

modem Wi-Fi 6

Giga illimitati in 5G per la vostra SIM

per la vostra SIM buono Amazon da 110 € (entro il 27/11/26)

(entro il 27/11/26) 27,95 €/mese o 23,95 €/mese con offerta mobile

o con offerta mobile costo per l’attivazione non previsto Fastweb minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 9,95 €/mese

SIM/eSIM a 10 € connessione senza limiti fino a 2 Gbps in fibra FTTH

chiamata a consumo

modem Wi-Fi 6

Giga illimitati in 5G per la vostra SIM

per la vostra SIM 27,95 €/mese o 23,95 €/mese con offerta mobile

o con offerta mobile costo per l’attivazione non previsto

Se ancora non siete clienti di Vodafone e Fastweb, entrambi gli operatori propongono offerte di telefonia mobile e per la rete fissa dall’eccellente rapporto qualità prezzo. In più, sono disponibili offerte in convergenza che permettono di ottenere Giga illimitati in 5G anche per le SIM di tutta la famiglia.

Fastweb e Vodafone permettono di scegliere tra diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane. Per entrambi la SIM/eSIM costa 10 euro e nel primo caso la spedizione è gratis. Per chi arriva da un altro operatore la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) verrà eseguita senza costi aggiuntivi entro pochi giorni lavorativi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità. Tra le migliori offerte di entrambi i listini potete quindi attivare:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Vodafone Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

fino a 2 Gbps 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

buono Amazon da 10 euro (entro il 27/11/26)

(entro il 27/11/26) Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Vodafone Mobile Start »

Fastweb Mobile Start

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone

fino a 2 Gbps sulla rete di Vodafone 17 GB per navigare in roaming in Ue, Uk e Svizzera + 15 GB extra

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile Start »

Con Fastweb Club al costo di 3 euro al mese potete scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:

2 fast track al mese e 1 ingresso alla lounge aeroportuale all’anno

1 ebook Feltrinelli a scelta su 3 titoli

Cinema 2X1 nelle sale The Space, compresi i weekend

5 euro di sconto su 10 euro da Autogrill

10 euro di sconto su 70 euro da Penny

Uno sconto esclusivo negli outlet più famosi d’Italia

Offerte fisso più mobile

Vodafone e Fastweb permettono poi ai loro clienti per la telefonia mobile di attivare la fibra ottica con uno sconto di 4 euro al mese.

Vodafone Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem con Wi-Fi 6. Avete incluso anche un buono Amazon da 110 euro acquistandola entro il 27/11/26 e Giga illimitati in 5G per la vostra SIM. Non è previsto un costo per l’attivazione della fibra. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Casa Start per clienti mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto di 21 euro al mese per un anno.

Fastweb Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere Giga illimitati in 5G alla massima velocità per il vostro smartphone. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete aggiungere anche:

Fastweb Protect con blocco all’accesso di siti malevoli, pop-up e pubblicità, contenuti educativi sulla sicurezza online e app e strumenti per proteggere la propria identità digitale al costo di 3 euro al mese

con blocco all’accesso di siti malevoli, pop-up e pubblicità, contenuti educativi sulla sicurezza online e app e strumenti per proteggere la propria identità digitale al costo di Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese , invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro

per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a , invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a Wi-Fi Booster per estendere la copertura a tutte le stanze a 2 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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