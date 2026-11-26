- 2 mesi gratis di Infinity+ con Channel ActionZone dall’1/12/26 al 7/1/27
- Il regalo è disponibile tramite Vodafone Happy e FastwebUP
I clienti di Fastweb e Vodafone, rispettivamente tramite le iniziative Fastweb UP 4.0 e Vodafone Happy 4.0, possono ottenere 2 mesi gratis di Infinity+ con ActionZone incluso. Scopri come accedere alla promozione
Fastweb ha annunciato nuovi premi mensili che saranno disponibili fino a gennaio 2027 tramite i concorsi a premi FastwebUP 4.0 e Vodafone Happy 4.0. A dicembre, in particolare, i clienti di Fastweb e Vodafone, che ora sono riuniti sotto l’ombrello del nuovo marchio Fastweb + Vodafone, possono ottenere 2 mesi gratis di Infinity+ con ActionZone, fruibili sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più conveniente in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo
Nel dettaglio, i premi mensili disponibili su FastwebUP e Vodafone Happy fino a gennaio 2027 sono i seguenti:
Per il periodo di riferimento è possibile riscattare un singolo premio. Per farlo basta cliccare sull’apposito riquadro nella sezione Happy dell’app My Vodafone o in quella FastwebUP dell’app MyFastweb.
Su Infinity+ potete vedere film, cartoni animati e serie TV sulla piattaforma Mediaset Infinity, tra cui anche contenuti in 4K (alcuni in lingua originale). Ogni settimana, poi, con Premiere è disponibile un film in anteprima uscito da poco nelle sale cinematografiche. Nell’abbonamento è inclusa anche GOLD Experience, che riduce di almeno il 50% la pubblicità proposta sui contenuti gratuiti di Mediaset Infinity, insieme ad altre funzioni come qualità video Full HD, download, Super Restart sui contenuti live e la visione all’estero nei Paesi UE.
ActionZone è uno dei canali aggiuntivi normalmente a pagamento che include film d’azione, sport, programmi d’inchiesta e attualità. Solitamente viene proposto gratuitamente per i primi 7 giorni, poi si rinnova a 4,99 euro al mese. In bundle con Infinity+, invece, il prezzo è di 9,99 euro al mese, invece di 12,98 euro al mese.
Le altre iniziative di Vodafone Happy e FastwebUP comprendono sconti settimanali che si aggiornano ogni venerdì come, ad esempio, uno sconto del 20% su AW LAB o uno sconto di 30 euro per l’acquisto online di prodotti di Barò Cosmetics (entrambi fino al 26/11/26). Inoltre, ci sono i concorsi a premi mensili chiamati rispettivamente Happy Days e UP Days.
|Offerte Vodafone e Fastweb Mobile
|Migliore offerta mobile
|Migliore offerta fisso
|Vodafone
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|Fastweb
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Se ancora non siete clienti di Vodafone e Fastweb, entrambi gli operatori propongono offerte di telefonia mobile e per la rete fissa dall’eccellente rapporto qualità prezzo. In più, sono disponibili offerte in convergenza che permettono di ottenere Giga illimitati in 5G anche per le SIM di tutta la famiglia.
Fastweb e Vodafone permettono di scegliere tra diverse offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download in tutte le principali città italiane. Per entrambi la SIM/eSIM costa 10 euro e nel primo caso la spedizione è gratis. Per chi arriva da un altro operatore la portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) verrà eseguita senza costi aggiuntivi entro pochi giorni lavorativi. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità. Tra le migliori offerte di entrambi i listini potete quindi attivare:
Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.
Attiva Vodafone Mobile Start »
Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.
Con Fastweb Club al costo di 3 euro al mese potete scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:
Vodafone e Fastweb permettono poi ai loro clienti per la telefonia mobile di attivare la fibra ottica con uno sconto di 4 euro al mese.
Vodafone Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere inclusi una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e un modem con Wi-Fi 6. Avete incluso anche un buono Amazon da 110 euro acquistandola entro il 27/11/26 e Giga illimitati in 5G per la vostra SIM. Non è previsto un costo per l’attivazione della fibra. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
Attiva Casa Start per clienti mobile »
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto di 21 euro al mese per un anno.
Fastweb Casa Start per i già clienti mobile costa 23,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, e vi permette di avere Giga illimitati in 5G alla massima velocità per il vostro smartphone. L’offerta fibra include una connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH, chiamate a consumo, un modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6, attivazione e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
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