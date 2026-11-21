- Sono inclusi tutta la Serie A e Serie B oltre a HBO Max base con pubblicità
- Per le nuove attivazioni il prezzo è scontato per i primi 12 mesi
DAZN Family oggi non solo include HBO Max ma prevede anche prezzo scontato per i primi 12 mesi per le nuove attivazioni. Scopri come attivare la promozione e tutti i servizi inclusi
DAZN ha ampliato la sua offerta oltre lo sport. Chi attiva il piano DAZN Family ha infatti ora incluso un abbonamento a HBO Max base con pubblicità senza costi aggiuntivi. La piattaforma di streaming permette di vedere film e serie TV di successo come House of Dragons, Euphoria e Harry Potter. Non solo, ancora per qualche giorno il prezzo è scontato per i primi 12 mesi.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV. Cliccando sul tasto di seguito avrete le informazioni che vi servono per trovare la soluzione che meglio si adatta alle vostre esigenze e attivarla poi comodamente online.
|DAZN Family
|Dettagli
|Costi
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|Servizi inclusi
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DAZN Family prevede la visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse. Attivando l’abbonamento entro il 23/11/26, salvo proroghe, il prezzo è di 49,99 euro al mese per 12 mesi, poi 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (264 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli pari al 19% per i primi 12 mesi) o 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Family include:
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sports
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|DAZN Goal
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|Myclubpass
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|DAZN Full
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DAZN dispone anche di altre tipologie di abbonamenti come:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese. Altrimenti potete pagare 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese. Altrimenti potete pagare 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
DAZN Full include gli stessi contenuti di DAZN Family ad eccezione di HBO Max e solo alcuni canali di Eurosport.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full e DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra i clienti DAZN Full e DAZN Sport possono aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION L con DAZN MyClubPass e Prime
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|TIMVISION con DAZN e Prime
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DAZN è incluso anche in alcuni degli abbonamenti di TIMVISION. Le attuali offerte, disponibili fino al 28/11/26 (salvo proroghe), sono disponibili per chi ha attivato un’offerta connettività di TIM per la rete fissa o la rete mobile. Potete quindi scegliere tra i seguenti abbonamenti:
TIMVISION L con DAZN MyClubPass e Prime
Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 12 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 348 euro diviso in 12 rate, invece di 551,88 euro. Si risparmia il 60% nei primi 12 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti.
TIMVISION con DAZN MyClub Mobile (con visione solo su smartphone) a 9,99 euro al mese.
TIMVISION con DAZN e Prime
Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Si risparmia il 48% nei primi 8 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti. Altrimenti, 46,99 euro al mese.
Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.
Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come La città proibita, Pennyworth e We live in time oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 3 e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: