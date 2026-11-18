Disney+ ha lanciato una nuova promozione riservata ai nuovi abbonati, ma anche ai vecchi clienti che riattivano il proprio account, che permette di avere i primi 2 mesi a prezzo scontato per tutti i suoi piani in versione mensile. In questo periodo la piattaforma di streaming aveva già lanciato una promozione simile che permetteva di attivare un abbonamento con i primi 3 mesi a prezzo scontato.

Disney+ include le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e altro. Potete poi vedere in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League (fino alla stagione 2029/2030) e i contenuti sportivi live e on demand di ESPN.

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Disney+ a partire da 4,99 euro al mese per i primi 2 mesi a novembre 2026

Piani Disney Plus Costi Servizi inclusi Standard con pubblicità 4,99 €/mese per 2 mesi, poi 6,99 €/ mese visione su 2 dispositivi in contemporanea in Full HD e audio fino a 5.1 Standard senza pubblicità 7,99 €/mese per 2 mesi , poi 10,99 €/mese

, poi 10,99 109,90 €/anno visione su 2 dispositivi in contemporanea in Full HD e audio fino a 5.1

download fino a 10 dispositivi Premium 10,99 €/mese per 2 mesi , poi 15,99 €/mese

, poi 15,99 159,90 €/anno visione su 4 dispositivi in contemporanea in 4K UHD e HDR, Dolby Atmos

download fino a 10 dispositivi

La promozione di Disney+ per i primi 2 mesi a prezzo scontato è disponibile fino al 24/11/26, salvo proroghe. I piani disponibili e relativi prezzi sono i seguenti:

Standard con pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a 4,99 euro al mese per 2 mesi , poi 6,99 euro al mese

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p) e audio fino a 5.1 a , poi 6,99 euro al mese Standard senza pubblicità con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a 7,99 euro al mese per 2 mesi , poi 10,99 euro al mese, oppure 109,90 euro all’anno

con fino a 2 riproduzioni simultanee in qualità Full HD (1080p), audio fino a 5.1 e funzionalità di download a , poi 10,99 euro al mese, oppure Premium con fino a 4 riproduzioni simultanee in qualità 4K UHD e HDR, supporto audio Dolby Atmos e funzionalità di download a 10,99 euro al mese per 2 mesi, poi 15,99 euro al mese, oppure 159,90 euro all’anno

Attiva un piano di Disney+ »

Potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, con validità a partire dal termine del periodo di fatturazione.

Potete poi aggiungere un Utente extra per condividere l’abbonamento con persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità o 6,99 euro al mese per quelli Premium e Standard.

Vi ricordiamo che, per un contenzioso relativo ad alcuni brevetti tecnologici, il supporto alla funzione Dolby Vision non è disponibile su alcuni dispositivi, mentre sono state ripristinate la visione 4K UHD e HDR.

Disney+ è compatibile con Smart TV, PC e Mac, iPad, iPhone, smartphone e tablet Android, console PS4, PS5, Xbox One, Series S e Series X.

Le migliori offerte di TIMVISION con Disney+ incluso di novembre 2026

Le offerte TIMVISION con Disney+ Costi Servizi inclusi TIMVISION con Disney+ 5 €/mese (solo online)

(solo online) 66% di risparmio TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION M 12 €/mese per 6 mesi , poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 18,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 68% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Infinity+ TIMVISION L

14 €/mese per 6 mesi , poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 20,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 67% di risparmio per i primi 6 mesi TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max base con pubblicità

Amazon Prime

Infinity+

Disney+ è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Possono abbonarsi alla piattaforma di streaming di TIM tutti coloro che hanno attiva un’offerta di connettività (mobile o rete fissa) con l’operatore. Potete quindi scegliere tra:

TIMVISION con Disney+

TIMVISION Play

Disney+ Standard con pubblicità

Il prezzo è di 5 euro al mese. Si risparmia il 66% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION M/L

TIMVISION Play

Infinity+

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

HBO Max piano base

Amazon Prime con pubblicità (solo con TIMVISION L)

TIMVISION M costa 12 euro al mese per 6 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 185,94 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 68% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

TIMVISION L costa 14 euro al mese per 6 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 209,94 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 67% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.

Scopri le offerte TIMVISION M/L »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Per il TIMVISION Box sono gratuiti il comodato d’uso e la spedizione. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema. Avete inclusi serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Emilia Perez, Pino, The Leftovers, Paddington in Perù oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 3 e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, quando volete potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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