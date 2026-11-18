- Primi 2 mesi a prezzo scontato su tutti i piani per le nuove attivazioni
- Prezzi a partire da 4,99 €/mese
Disney+ propone i primi 2 mesi a prezzo scontato per tutti i suoi piani per lo streaming: si parte da 4,99 euro al mese. Scopri tutti i dettagli sulla promozione
Disney+ ha lanciato una nuova promozione riservata ai nuovi abbonati, ma anche ai vecchi clienti che riattivano il proprio account, che permette di avere i primi 2 mesi a prezzo scontato per tutti i suoi piani in versione mensile. In questo periodo la piattaforma di streaming aveva già lanciato una promozione simile che permetteva di attivare un abbonamento con i primi 3 mesi a prezzo scontato.
Disney+ include le produzioni di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu e altro. Potete poi vedere in esclusiva tutte le partite della UEFA Women’s Champions League (fino alla stagione 2029/2030) e i contenuti sportivi live e on demand di ESPN.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più adatta ai vostri gusti e passioni.
|Piani Disney Plus
|Costi
|Servizi inclusi
|Standard con pubblicità
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|Standard senza pubblicità
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|Premium
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La promozione di Disney+ per i primi 2 mesi a prezzo scontato è disponibile fino al 24/11/26, salvo proroghe. I piani disponibili e relativi prezzi sono i seguenti:
Potete disdire l’abbonamento in qualsiasi momento, con validità a partire dal termine del periodo di fatturazione.
Potete poi aggiungere un Utente extra per condividere l’abbonamento con persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare al prezzo di 5,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità o 6,99 euro al mese per quelli Premium e Standard.
Vi ricordiamo che, per un contenzioso relativo ad alcuni brevetti tecnologici, il supporto alla funzione Dolby Vision non è disponibile su alcuni dispositivi, mentre sono state ripristinate la visione 4K UHD e HDR.
Disney+ è compatibile con Smart TV, PC e Mac, iPad, iPhone, smartphone e tablet Android, console PS4, PS5, Xbox One, Series S e Series X.
|Le offerte TIMVISION con Disney+
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con Disney+
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|TIMVISION M
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TIMVISION L
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Disney+ è incluso anche in alcune delle offerte di TIMVISION. Possono abbonarsi alla piattaforma di streaming di TIM tutti coloro che hanno attiva un’offerta di connettività (mobile o rete fissa) con l’operatore. Potete quindi scegliere tra:
Il prezzo è di 5 euro al mese. Si risparmia il 66% rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION M costa 12 euro al mese per 6 mesi, poi 18,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 185,94 euro diviso in 12 rate, invece di 227,88 euro. Si risparmia il 68% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
TIMVISION L costa 14 euro al mese per 6 mesi, poi 20,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 209,94 euro diviso in 12 rate, invece di 251,88 euro. Si risparmia il 67% per 6 mesi rispetto all’acquisto dei singoli abbonamenti per lo streaming.
Scopri le offerte TIMVISION M/L »
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.
Per il TIMVISION Box sono gratuiti il comodato d’uso e la spedizione. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema. Avete inclusi serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Emilia Perez, Pino, The Leftovers, Paddington in Perù oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere 3 e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, quando volete potete passare a un piano per lo streaming di categoria superiore ai seguenti prezzi: