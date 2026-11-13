- Sono inclusi tutta la Serie A e Serie B, coppe internazionali e altri sport
- Visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi solo su smartphone
- Disponibile dall'app IO per i possessori di Carta Giovani Nazionale
DAZN Full Mobile è scontato a 14,99 euro a mese per i primi 12 mesi per i possessori della Carta Giovani Nazionale. Scopri come attivare la promozione
DAZN Full Mobile è disponbile a prezzo scontato per 12 mesi per i titolari della Carta Giovani Nazionale. L’abbonamento a DAZN, che prevede la sola visione su smartphone, costa quindi 14,99 euro al mese senza vincoli per i giovani tra 18 e 35 anni.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte TV con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione perfetta in base ai vostri gusti.
|DAZN Full Mobile con Carta Giovani Nazionale
|Dettagli
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|Servizi inclusi
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|Chi può attivarla
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L’offerta DAZN Full Mobile riservata ai possessori della Carta Giovani Nazionale permette di attivare un nuovo abbonamento al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi, poi 19,99 euro al mese senza vincoli. La promozione è disponibile direttamente dall’app IO fino al 31/12/26, salvo proroghe. Potete pagare con carta di credito/debito, Google Pay, Apple Pay o PayPal.
DAZN Full Mobile permette di vedere tutti i contenuti dell’app in Full HD e in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete solo su smartphone (non è supportata la visione su tablet, TV o tramite casting e mirroring). Nel dettaglio sono inclusi:
La Carta Giovani Nazionale, invece, è disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno tra 18 e 35 anni e sono residenti in Italia. Per accedere ai vantaggi dovete accedere all’app IO con SPID o CIE e poi cliccare su “Portafoglio” > “Aggiungi” > “Sconti, Bonus e altre iniziative” > “Carta Giovani Nazionale”. L’attivazione è immediata e potrete utilizzarla fin da subito tramite l’apposito QR Code.
|Le offerte di DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|DAZN Sports
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|DAZN Goal
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|Myclubpass
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|DAZN Full
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|DAZN Family
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Chi non possiede la Carta Giovani Nazionale può comunque attivare una delle offerte di DAZN oggi disponibili tra:
DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese. Altrimenti potete pagare 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese. Altrimenti potete pagare 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.
DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 49,99 euro al mese per 12 mesi, poi 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (264 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.
DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.
DAZN Goal include:
DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.
Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.
DAZN Family include gli stessi contenuti di DAZN Full, oltre a tutti i canali di Eurosport (1-6) e HBO Max base con pubblicità.
Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.
I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full e DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.
Attivando l’opzione Eurosport Extra i clienti DAZN Full e DAZN Sport possono aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.
|Le offerte TIMVISION con DAZN
|Costi
|Servizi inclusi
|TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime
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|TIMVISION con DAZN e Prime
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DAZN è incluso anche in alcuni abbonamenti di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe) per chi ha attiva un’offerta connettitività (fisso o mobile).
Se non siete ancora clienti di TIM ma avete diritto alla Carta Giovani Nazionale, avete la disponibilità di attivare TIM WiFi Special Carta Giovani al costo di 21,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese. L’offerta include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e modem TIM HUB Pro in vendita opzionale (5 euro al mese per 48 mesi). Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.
Attiva TIM WiFi Casa Carta giovani »
Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte di TIMVISION con DAZN:
TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime
Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 319,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.
TIMVISION con DAZN MyClubMobile (con visione solo su smartphone) a 9,99 euro al mese.
TIMVISION con DAZN e Prime
Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Altrimenti, 46,99 euro al mese.
Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »
Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.
Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.
Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.
Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.
Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi: