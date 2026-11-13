DAZN Full Mobile è disponbile a prezzo scontato per 12 mesi per i titolari della Carta Giovani Nazionale. L’abbonamento a DAZN, che prevede la sola visione su smartphone, costa quindi 14,99 euro al mese senza vincoli per i giovani tra 18 e 35 anni.

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DAZN Full Mobile scontato per 12 mesi con Carta Giovani Nazionale a novembre 2026

DAZN Full Mobile con Carta Giovani Nazionale Dettagli Costi 14,99 €/mese per 12 mesi, poi 19,99 €/mese senza vincoli Servizi inclusi visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete solo su smartphone

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis Chi può attivarla possessori di Carta Giovani Nazionale tramite app IO entro il 31/12/26

L’offerta DAZN Full Mobile riservata ai possessori della Carta Giovani Nazionale permette di attivare un nuovo abbonamento al costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi, poi 19,99 euro al mese senza vincoli. La promozione è disponibile direttamente dall’app IO fino al 31/12/26, salvo proroghe. Potete pagare con carta di credito/debito, Google Pay, Apple Pay o PayPal.

DAZN Full Mobile permette di vedere tutti i contenuti dell’app in Full HD e in contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete solo su smartphone (non è supportata la visione su tablet, TV o tramite casting e mirroring). Nel dettaglio sono inclusi:

tutta la Serie A Enilive (10 partite su 10 per giornate)

(10 partite su 10 per giornate) tutta la Serie BKT, compresi playoff e playout

compresi playoff e playout La Liga e una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e una selezione di partite della e FA CUP

FIFA+

calcio femminile

una selezione di partite di NFL

volley, golf e ciclismo

tennis con Roland Garros e Australian Open

e boxe, UFC e altri sport di combattimento

Eurosport 1 e 2

Kings League Italia

La Carta Giovani Nazionale, invece, è disponibile gratuitamente per tutti coloro che hanno tra 18 e 35 anni e sono residenti in Italia. Per accedere ai vantaggi dovete accedere all’app IO con SPID o CIE e poi cliccare su “Portafoglio” > “Aggiungi” > “Sconti, Bonus e altre iniziative” > “Carta Giovani Nazionale”. L’attivazione è immediata e potrete utilizzarla fin da subito tramite l’apposito QR Code.

Le altre offerte di DAZN a novembre 2026

Le offerte di DAZN Costi Servizi inclusi DAZN Sports 11,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 14,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 99 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutti i contenuti dell’app ad eccezione del calcio DAZN Goal 13,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 19,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 129 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

3 partite de Serie A Enilive per giornata Myclubpass 29,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 329 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutte le partite di Serie A Enilive per una singola squadra DAZN Full 36,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 379 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi alla stessa rete

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport come il tennis DAZN Family 49,99 €/mese per 12 mesi , poi 61,99 €/mese con vincolo di 12 mesi

, poi con vincolo di 12 mesi 71,99 €/mese con disdetta entro 30 giorni

con disdetta entro 30 giorni 619 €/anno visione in contemporanea in Full HD su 2 dispositivi connessi a reti diverse

tutta la Serie A Enilive e Serie BKT, Europa League, i migliori match di Conference League, tante altre discipline anche sui canali di Eurosport (1-6), HBO Max base con pubblicità

Chi non possiede la Carta Giovani Nazionale può comunque attivare una delle offerte di DAZN oggi disponibili tra:

DAZN Sport con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 11,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (36 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 99 euro all’anno in un’unica soluzione (80,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 8 euro al mese. Altrimenti potete pagare 14,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

DAZN Goal con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 13,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (72 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 129 euro all’anno in un’unica soluzione (110,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a circa 11 euro al mese. Altrimenti potete pagare 19,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

DAZN MyClubPass con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica a 29,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi o 329 euro all’anno, pari a circa 28 euro al mese.

DAZN Full con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati alla stessa rete domestica al costo di 36,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (120 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 379 euro all’anno in un’unica soluzione (184,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 31,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 46,99 euro al mese, con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

DAZN Family con visione in Full HD su 2 dispositivi in contemporanea collegati anche a reti diverse a 49,99 euro al mese per 12 mesi, poi 61,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi (264 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli) o 619 euro all’anno in un’unica soluzione (244,88 euro di risparmio rispetto alla versione senza vincoli), pari a poco più di 51,50 euro al mese. Altrimenti potete pagare 71,99 euro al mese con la possibilità di disdetta con 30 giorni di preavviso.

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DAZN Sport include tutti i contenuti dell’app di streaming ad eccezione del calcio.

DAZN Goal include:

3 partite di Serie A Enilive per giornata (le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione

(le trasmesse anche da Sky), ovvero quelle del sabato alle 20:45, della domenica alle 12:30 e del lunedì alle 20:45 per un totale di 114 incontri, 4 big match e 30 delle migliori 75 partite per stagione tutta la Serie BKT , compresi playoff e playout

, compresi playoff e playout tutti gli Highlights di Serie A

La Liga

FA Cup

il calcio femminile con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League

con la Serie A femminile eBay e UEFA Women’s Champions League una selezione di partite della Liga Portugal Betclic e Jupiler Pro League

e FIFA+

DAZN MyClubPass include tutte le partite di Serie A della vostra squadra del cuore (da selezionare in fase di attivazione), gli highlights di tutti gli incontri del campionato, approfondimenti e live show esclusivi dedicati alla Serie A.

Per attivare la visione su 2 dispositivi in contemporanea connessi a reti Internet differenti dovete acquistare un “utente aggiuntivo” dall’area “Il mio Account” al costo di 25 euro al mese.

DAZN Family include gli stessi contenuti di DAZN Full, oltre a tutti i canali di Eurosport (1-6) e HBO Max base con pubblicità.

Gli abbonati a DAZN Goal e MyClubPass al costo di 19,99 euro una tantum possono attivare il Pass Giornata per vedere tutte le partite di una singola giornata di Serie A Enilive in modalità pay per view. Il Pass Giornata si attiva dall’area clienti da desktop cliccando su Mio Account >Servizi Aggiuntivi > Pay per view > Pass Giornata.

I clienti Sky satellitare con un abbonamento a DAZN Full e DAZN Family possono poi attivare l’opzione DAZN su Sky per vedere 7 partite di Serie A in esclusiva ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea), una selezione di partite de La Liga e delle migliori competizioni di volley insieme a contenuti originali dell’app di streaming su DAZN 1 e DAZN 2, rispettivamente ai canali 214 e 215. Potete attivare l’opzione DAZN su Sky dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio Account” al prezzo di 10 euro al mese.

Attivando l’opzione Eurosport Extra i clienti DAZN Full e DAZN Sport possono aggiungere altri 4 canali di Eurosport al costo di 2,99 euro al mese.

Le offerte di TIMVISION con DAZN incluso di novembre 2026

Le offerte TIMVISION con DAZN Costi Servizi inclusi TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime 9,99 €/mese (MyClubPass Mobile)

(MyClubPass Mobile) 24,99 €/mese per 8 mesi, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi TIMVISION Play

DAZN MyClubPass

Amazon Prime

Infinity+ TIMVISION con DAZN e Prime 29,99 €/mese per 8 mesi , poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi

, poi 29,99 €/mese, con vincolo di 12 mesi 46,99 €/mese TIMVISION Play

DAZN Full

Amazon Prime

Infinity+

DAZN è incluso anche in alcuni abbonamenti di TIMVISION, attualmente disponibili fino al 18/11/26 (salvo proroghe) per chi ha attiva un’offerta connettitività (fisso o mobile).

Se non siete ancora clienti di TIM ma avete diritto alla Carta Giovani Nazionale, avete la disponibilità di attivare TIM WiFi Special Carta Giovani al costo di 21,90 euro al mese, invece di 24,90 euro al mese. L’offerta include una connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH (Fiber to the Home), chiamate a consumo e modem TIM HUB Pro in vendita opzionale (5 euro al mese per 48 mesi). Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Casa Carta giovani »

Potete quindi scegliere tra le seguenti offerte di TIMVISION con DAZN:

TIMVISION con DAZN MyClubPass e Prime

TIMVISION Play

DAZN MyClubPass

Infinity+

Amazon Prime

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per 8 mesi, poi 29,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 319,88 euro diviso in 12 rate, invece di 359,88 euro.

TIMVISION con DAZN MyClubMobile (con visione solo su smartphone) a 9,99 euro al mese.

TIMVISION con DAZN e Prime

TIMVISION Play

DAZN Full

Infinity+

Amazon Prime

Il prezzo è di 29,99 euro al mese per 8 mesi, poi 36,99 euro al mese, con vincolo di 12 mesi. Per il primo anno il costo totale è di 387,88 euro diviso in 12 rate, invece di 443,88 euro. Altrimenti, 46,99 euro al mese.

Attiva TIMVISION con DAZN e Prime »

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 1 euro per 24 mensilità, ma è previsto uno sconto offerta di 1 euro al mese per tutta la durata della promozione e per un periodo complessivo di 24 mesi.

Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito e la spedizione è gratis. In alternativa potete richiedere il TIMVISION Box Atmosphere con sistema audio integrato Bang & Olufsen con effetto spaziale e immersivo Dolby Atmos. Il noleggio è gratis per i primi 6 mesi, poi 5 euro al mese.

Con TIMVISION Play potete noleggiare film a pochi mesi dall’uscita al cinema e vedere serie TV, documentari, produzioni originali ed esclusive come Omicidio a Easttown, Pino e Conclave oltre al meglio della programmazione di La7 e Mediaset dell’ultima settimana da rivedere on demand, i 6 canali di Eurosport con gli Australian Open e il Roland Garros e Discovery+.

Vi ricordiamo che Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 euro al mese o 49,99 euro l’anno dopo i primi 30 giorni gratuiti. Attivando le offerte di TIMVISION potete quindi risparmiare quasi 50 euro l’anno per vedere film, serie TV e produzioni originali come Spider-Noir e Off Campus oltre alla migliore partita del mercoledì di Champions League e accedere a servizi come consegne illimitate in un giorno su milioni di prodotti, Amazon Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading, Amazon Photos ed offerte esclusive per i vostri acquisti online.

Come personalizzare il proprio abbonamento

Se non siete pienamente soddisfatti del vostro abbonamento, è possibile passare a un piano per lo streaming di categoria superiore in qualsiasi momento ai seguenti prezzi:

Disney+ Standard senza pubblicità aggiungendo 4 euro al mese

aggiungendo Disney+ Premium con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo 9 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 4 dispositivi in contemporanea e audio Dolby Atmos aggiungendo Netflix Standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo 7 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea senza pubblicità e funzione di download aggiungendo Netflix Premium con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo 13 euro al mese

con visione in 4K UHD e HDR su 2 dispositivi in contemporanea con audio spaziale senza pubblicità e funzione di download per 6 dispositivi aggiungendo DAZN Family aggiungendo 25 euro al mese

aggiungendo Apple TV+ a 6,99 euro al mese per 6 mesi , poi 9,99 euro al mese

a , poi 9,99 euro al mese Paramount+ con primo mese gratis , poi 7,99 euro al mese

con , poi 7,99 euro al mese HBO Max piano standard con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo 6 euro al mese

con visione in Full HD 1080p su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 30 download aggiungendo HBO Max piano premium con visione in 4K UHD e Dolby Atmos su 2 dispositivi in contemporanea con pubblicità e 100 download aggiungendo a 11 euro al mese

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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