CoopVoce lancia 50 GB a 5 euro: chi può attivare la nuova offerta mobile

CoopVoce
di Matteo Testa

CoopVoce con la nuova offerta "flash" chiamata Smart 50 prevede minuti illimitati e 50 GB a 5 euro al mese e prezzo fisso per sempre. In pìù, l'attivazione è gratis. Scopri come attivarla

In 30 secondi
Smart 50 di CoopVoce a novembre 2026
  1. Sono inclusi minuti illimitati e 50 GB (utilizzabili anche in UE)
  2. Il prezzo è di 5 €/mese per sempre e l'attivazione è gratis
CoopVoce lancia 50 GB a 5 euro: chi può attivare la nuova offerta mobile

CoopVoce ha lanciato una nuova offerta di telefonia mobile chiamata Smart 50, che al costo di appena 5 euro al mese vi permette di avere minuti illimitati e 50 GB con attivazione gratis. Trattandosi però di una promozione della categoria “flash”, sarà possibile attivarla solo fino a scadenza.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it. In pochi secondi avrete le informazioni necessarie per selezionare la promozione perfetta e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te
Quanti Minuti?
A consumo
Quanti SMS?
A consumo
Quanti GB?
Almeno 1 GB

CoopVoce: la nuova offerta Smart 50 a novembre 2026

Smart 50 di CoopVoce Dettagli
Costi
  • 5 €/mese per sempre
  • Attivazione gratis
Minuti, SMS e Gigabyte
  • minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G utilizzabili anche in roaming in UE e UK
Ci può attivarla?
  • solo online entro il 18/11/26

Smart 50 come tutte le offerte di CoopVoce non prevede né vincoli né costi nascosti. L’operatore poi assicura che non applicherà rimodulazioni e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre. La SIM o eSIM, che potete richiedere anche online, sono gratis come la spedizione. Riceverete la SIM direttamente a casa nella cassetta delle lettere. In alternativa potete ritirarla in uno dei 900 punti vendita di Coop in tutta Italia. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID per una maggiore comodità.

La portabilità del numero di telefono o MNP (Mobile Number Portability) è gratis per chi passa a Smart 50 da qualsiasi operatore e verrà eseguita da CoopVoce entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Smart 50

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 50 GB in 4G fino a 150 Mbps utilizzabili in UE e UK

Il prezzo è di 5 euro al mese e l’attivazione è gratis. Questa offerta è disponibile solo online entro il 18/11/26 (salvo proroghe).

Attiva Smart 50 di CoopVoce »

I clienti di CoopVoce possono utilizzare subito e senza costi aggiuntivi tutti i Gigabyte inclusi per il roaming in UE e UK. Superata anche questa soglia, si può continuare a navigare al costo di 14 cent/MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Grazie all’integrazione della tecnologia VoLTE è possibile chiamare con audio di altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea.

Con il servizio di Autoricarica con la spesa, tutti i punti Coop ottenuti facendo la spesa verranno convertiti in automatico in ricariche telefoniche. Nelle offerte sono inclusi anche altri servizi utili come il blocco autonomatico dei numeri a sovraprezzo, Chiamaora e Lo Sai di Coop, hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi e assistenza via chat, app e telefonica 7/24h.

Con CoopVoce potete accedere al servizio di smartphone in abbonamento di Subbyx per avere i migliori modelli di iPhone e Android (nuovi o rigenerati) senza vincoli né anticipo a partire da 14 euro al mese, dando in permuta un vecchio cellulare. Avete inclusa anche l’assicurazione contro il furto.

CoopVoce: le offerte 5G di novembre 2026

Offerte 5G di CoopVoce Costi Minuti, SMS e Gigabyte
Turbo 200
  • 7,90 €/mese per sempre
  • primo mese gratis con MNP entro il 22/11/26
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in UE e UK
Turbo 400
  • 9,90 €/mese per sempre
  • primo mese gratis con MNP entro il 22/11/26
  • Attivazione a 10
  • minuti illimitati e 200 SMS + 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili anche in roaming in UE e UK

CoopVoce prevede anche offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo come:

Turbo 200

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 200 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in UE e UK

Il prezzo è di 7,90 euro al mese per sempre, ma il primo mese è gratis con portabilità del numero entro il 22/11/26. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva Turbo 200 di CoopVoce »

Turbo 400

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 400 GB in 5G fino a 2 Gbps utilizzabili in UE e UK

Il prezzo è di 9,90 euro al mese per sempre, ma il primo mese è gratis con portabilità del numero entro il 22/11/26. Il contributo per l’attivazione è di 10 euro.

Attiva Turbo 400 di CoopVoce »

CoopVoce con le sue offerte 5G permette di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload sulla rete di Fastweb + Vodafone in tutte le principali città italiane. La copertura in 4G è superiore al 99% della popolazione italiana e la velocità massima è di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Offerte mobile a meno di 5 euro al mese a novembre 2026

Offerte a basso prezzo

Costi

Minuti, SMS e Gigabyte
Super Mobile Smart di Optima Mobile
  • 4,95 €/mese
  • Attivazione a 9,90 
  • minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps
  • Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis
Spusu 10
  • 4,98 €/mese per sempre
  • Attivazione a 9,90 €
  • 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G fino a 300 Mbps + 20 GB di riserva
Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile
  • 4,99 €/mese
  • Attivazione gratis
  • minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps
Segno Go di Segnoverde
  • 6,99 €/mese per i nuovi clienti
  • a partire da 4,99 €/mese per clienti Luce e/o Gas
  • Attivazione a 4,99 €
  • minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps

Se state cercando un piano mobile a basso prezzo, di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle migliori offerte con inclusi minuti illimitati e fino a 150 GB (anche in 5G) a meno di 5 euro al mese:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone
  • 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Spusu 10

  • 1000 minuti e 200 SMS
  • 10 GB in 4G fino a 300 Mbps sulla rete di WINDTRE
  • 20 GB di riserva quando si esaurisce il traffico dati
  • 7,42 GB per navigare in roaming in UE e UK

L’offerta di Spusu costa 4,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. Senza costi aggiuntivi potete richiedere un’eSIM e cambiare offerta una volta al mese.

I Giga di riserva non hanno scadenza e diventano disponibili nel momento in cui si esaurisce il traffico dati incluso. Potete accumulare Giga extra fino alla soglia massima prevista dalla promozione.

Scopri le offerte di Spusu »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

  • minuti illimitati e 200 SMS
  • 150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM
  • 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro l’11/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 150 GB TOP 5G »

Segno Go di Segnoverde

  • minuti illimitati e 100 SMS
  • 100 GB in 5G fino a 2 Gbps sulla rete di WINDTRE

L’offerta di Segnoverde costa a partire da 4,99 euro al mese per chi è cliente anche per Luce e/o Gas. Per i nuovi clienti il prezzo è di 6,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 4,99 euro, mentre la SIM e spedizione sono gratis. Potete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE.

Attiva Segnoverde Go »

Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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