A novembre Fastweb e TIM applicano aumenti fino a 3,52 euro al canone mensile di alcune delle loro offerte fisso . Scopri come recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali e le migliori tariffe alternative

Nuova tornata di rimodulazioni a novembre per TIM e Fastweb Casa. Gli aumenti, ancora una volta motivati da “esigenze di mercato”, riguarderanno alcuni clienti di rete fissa e arriveranno fino a 3,52 euro al mese.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chi non intende accettare la rimodulazione della propria offerta fisso può esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.

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Internet casa, aumenti TIM a novembre 2026

Rimodulazione TIM I dettagli Cosa cambia da novembre? dall’1/11/26 il costo di alcune offerte fisso aumenta di 2,99 €/mese Come recedere fino al 30/11/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità: Servizio Clienti 187

Area Clienti MyTIM

raccomandata A/R a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma)

PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it

negozi TIM

Dall’1/11/26 alcune offerte fisso di TIM aumenteranno di 2,99 euro al mese (IVA al 22% inclusa). I clienti interessati dalla rimodulazione sono stati già informati degli aumenti tramite una apposita comunicazione nella bolletta di ottobre.

Entro il 30/11/26 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

Chiamando il Servizio Clienti 187

dall’ Area Clienti MyTIM su sito e app

su sito e app scrivendo a TIM – Servizio Clienti – Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma) e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

e allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali”

a allegando una fotocopia del documento d’identità del titolare del contratto e specificando nell’oggetto “Modifica delle condizioni contrattuali” Nei negozi TIM

Eventuali promozioni ancora attive non subiranno alcuna variazione. Se abbinata alla linea sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (telefoni, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.) è possibile pagare le rate residue fino alla scadenza prevista dal contratto o effettuando il saldo in un’unica soluzione, specificando però questa volontà nella comunicazione di recesso o anche in un momento successivo contattando il Servizio Clienti 187.

Se il dispositivo rateizzato è un modem, è possibile restituirlo a proprio spese a TIM senza il pagamento delle rate residue entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Anche gli apparati in noleggio o in comodato d’uso andranno restituiti.

Inoltre, se l’offerta prevede un vincolo temporale di permanenza, ad esempio perché in promozione, non verranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cesssazione anticipata.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Internet casa, aumenti Fastweb a novembre 2026

Rimodulazione Fastweb Casa Dettagli Cosa cambia da novembre 2026? per alcune offerte fisso il prezzo mensile aumenterà da 98 cent/mese fino a 3,52 €/mese Come richiedere il recesso? Entro l’1/1/27 potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità: online su MyFastweb

via A/R a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

nei negozi Fastweb

chiamando il Servizio Clienti 192 193

A partire da novembre sono sottoposte a rimodulazione le seguenti offerte fisso di Fastweb Casa:

FASTWEB Base aumenta di 1,54 euro al mese

aumenta di 1,54 euro al mese Fastweb Casa Light aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese Fastweb Casa Privilege aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese FASTWEB Full aumenta tra 1,03 euro e 3,07 euro al mese

aumenta tra 1,03 euro e 3,07 euro al mese Fastweb NeXXt Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Casa light aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Casa LightVer2 aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt Internet aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb NeXXt One Casa Light aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Fastweb Seven Casa aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese FastwebCasa aumenta tra 1 euro e 3,52 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,52 euro al mese FastwebCasa Inbound aumenta tra 1 euro e 3,43 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,43 euro al mese FastwebCasa OutBound aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese Internet aumenta tra 0,99 euro e 3,52 euro al mese

aumenta tra 0,99 euro e 3,52 euro al mese Internet+Telefono aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese

aumenta tra 1 euro e 3,04 euro al mese Jet aumenta tra 0,98 euro e 3,01 euro al mese

aumenta tra 0,98 euro e 3,01 euro al mese Joy aumenta tra 1,02 euro e 2,90 euro al mese

aumenta tra 1,02 euro e 2,90 euro al mese Naviga Senza Limiti aumenta tra 1,65 euro al mese e 2,46 euro al mese

aumenta tra 1,65 euro al mese e 2,46 euro al mese Parla aumenta tra 1,14 euro e 2,98 euro al mese

aumenta tra 1,14 euro e 2,98 euro al mese Parla e Naviga aumenta tra 1,02 euro e 2,96 euro al mese

aumenta tra 1,02 euro e 2,96 euro al mese Superjet aumenta tra 1,04 euro e 3,06 euro al mese

aumenta tra 1,04 euro e 3,06 euro al mese Supersurf aumenta tra 1 euro e 3,01 euro al mese

Entro l’1/1/27 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” via raccomanda AR a Fastweb S.p.A. – Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali”

a , allegando copia del documento d’identità e specificando come causale del recesso “Modifica delle condizioni contrattuali” nei negozi di Fastweb

chiamando il Servizio Clienti Fastweb al 192 193

al online su MyFastweb selezionando la motivazione “Modifica delle condizioni contrattuali”

In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento. Fastweb comunque conferma che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.

Chi non vuole perdere il numero fisso deve richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.

Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.

Altre offerte fibra interessanti a novembre 2026

Offerte fibra convenienti Costi Servizi inclusi Sky WiFi 22,90 €/mese per 12 mesi con copertura FTTH di Open Fiber

con copertura FTTH di Open Fiber 20,90 €/mese per 12 mesi per i già clienti Sky TV

per i già clienti Sky TV 20,90 €/mese per 18 mesi per nuovi clienti con offerta TV + 19 € per Sky Stream

per nuovi clienti con offerta TV + per Sky Stream Attivazione gratis navigazione fino a 1 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub

Sky TV/Sport a partire da 7 €/mese

a partire da 7 €/mese buono Amazon da 100 € per i già clienti Sky TV Super Fibra Limited Edition di WINDTRE 24,99 €/mese per 12 mesi , poi 29,99 €/mese

, poi 29,99 €/mese 24,99 €/mese per i già clienti mobile

per i già clienti mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese con attiva un’offerta mobile

con attiva un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem Wi-Fi 6

buono Amazon da 50 € (entro il 5/11/26)

Se state cercando un’offerta fibra al giusto prezzo, di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle offerte più interessanti oggi disponibili:

Sky WiFi

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Sky WiFi Hub con tecnologia Wi-Fi 6

L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 6/12/26.

L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro l’8/11/26, salvo proroghe.

Attiva Sky Wi-Fi »

Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.

Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:

Sky TV a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb)

a 7 euro al mese, invece di 25 euro al mese, con copertura sulla rete di Open Fiber (altrimenti 9 euro al mese con copertura sulla rete di Fastweb) Sky TV + Sky Sport a 19 euro al mese, invece di 51,90 euro al mese

L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.

Attiva Sky WiFi + Sky TV »

Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

buono regalo Amazon da 50 euro (entro il 5/11/26)

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.

Attiva Vodafone Casa Start »

La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 20 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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