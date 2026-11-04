- Aumenti fino a 3,52 €/mese per alcuni clienti per la rete fissa di TIM e Fastweb Casa
- Potete cambiare operatore o recedere senza costi aggiuntivi o penali
- Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare le migliori offerte fisso
A novembre Fastweb e TIM applicano aumenti fino a 3,52 euro al canone mensile di alcune delle loro offerte fisso. Scopri come recedere o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali e le migliori tariffe alternative
Nuova tornata di rimodulazioni a novembre per TIM e Fastweb Casa. Gli aumenti, ancora una volta motivati da “esigenze di mercato”, riguarderanno alcuni clienti di rete fissa e arriveranno fino a 3,52 euro al mese.
Vi ricordiamo che ai sensi dell’art.98-septies decies, comma 5 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, chi non intende accettare la rimodulazione della propria offerta fisso può esercitare il diritto di recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla comunicazione della modifica contrattuale.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare comodamente online la soluzione più economica per le esigenze di connettività di tutta la famiglia.
|Rimodulazione TIM
|I dettagli
|Cosa cambia da novembre?
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|Come recedere
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fino al 30/11/26 è possibile recedere senza penali o costi aggiuntivi nelle seguenti modalità:
Dall’1/11/26 alcune offerte fisso di TIM aumenteranno di 2,99 euro al mese (IVA al 22% inclusa). I clienti interessati dalla rimodulazione sono stati già informati degli aumenti tramite una apposita comunicazione nella bolletta di ottobre.
Entro il 30/11/26 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:
Eventuali promozioni ancora attive non subiranno alcuna variazione. Se abbinata alla linea sono in corso pagamenti rateali per l’acquisto di apparati o servizi (telefoni, modem, TV, contributo per l’attivazione, etc.) è possibile pagare le rate residue fino alla scadenza prevista dal contratto o effettuando il saldo in un’unica soluzione, specificando però questa volontà nella comunicazione di recesso o anche in un momento successivo contattando il Servizio Clienti 187.
Se il dispositivo rateizzato è un modem, è possibile restituirlo a proprio spese a TIM senza il pagamento delle rate residue entro 30 giorni dall’esercizio del diritto di recesso. Anche gli apparati in noleggio o in comodato d’uso andranno restituiti.
Inoltre, se l’offerta prevede un vincolo temporale di permanenza, ad esempio perché in promozione, non verranno addebitati gli importi contrattualmente previsti in caso di cesssazione anticipata.
|Rimodulazione Fastweb Casa
|Dettagli
|Cosa cambia da novembre 2026?
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|Come richiedere il recesso?
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Entro l’1/1/27 potete richiedere il recesso o cambiare operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:
A partire da novembre sono sottoposte a rimodulazione le seguenti offerte fisso di Fastweb Casa:
Entro l’1/1/27 è possibile esercitare il diritto di recesso o cambiare di operatore senza costi aggiuntivi né penali nelle seguenti modalità:
In questo caso verrà cessata la numerazione interessata dall’aumento. Fastweb comunque conferma che “eventuali sconti già riconosciuti saranno mantenuti“.
Chi non vuole perdere il numero fisso deve richiedere al nuovo operatore la portabilità, che la eseguirà gratuitamente entro qualche giorno lavorativo, comunicando per iscritto via A/R o PEC a Fastweb che il trasferimento verso l’altro gestore è conseguente alla “Modifica delle condizioni contrattuali”.
Se associate alla linea fissa ci sono pagamenti rateali ancora in corso, potete scegliere se proguire con la rateizzazione oppure effettuare il pagamente delle rate residue in un’unica soluzione.
|Offerte fibra convenienti
|Costi
|Servizi inclusi
|Sky WiFi
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|Super Fibra Limited Edition di WINDTRE
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|Vodafone Casa Start
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Se state cercando un’offerta fibra al giusto prezzo, di seguito avete descritte nel dettaglio alcune delle offerte più interessanti oggi disponibili:
L’offerta di Sky WiFi costa 22,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese, e il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i nuovi clienti che risiedono nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Open Fiber. Altrimenti, il prezzo per la linea fissa è di 25,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è scontato a 29 euro nei Comuni coperti dalla rete FTTH di Fastweb. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 6/12/26.
L’offerta costa invece 20,90 euro al mese per 12 mesi con attivazione gratis per i già clienti Sky TV in esclusiva online. Avete incluso anche un buono Amazon da 100 euro entro l’8/11/26, salvo proroghe.
Al costo di 5 euro al mese potete aggiungere Ultra WiFi con incluso il nuovo extender Sky WiFi Spot per ampliare la copertura e raggiungere ogni stanza anche di una casa grande. L’attivazione è inclusa, invece di 50 euro.
Il prezzo per la fibra è di 20,90 euro al mese per 18 mesi abbinando alla rete fissa un abbonamento alla pay TV. Potete scegliere tra i pacchetti:
L’offerta è scontata con vincolo di permanenza minima di 18 mesi. Il costo totale della fibra più TV è quindi a partire da 27,90 euro al mese per 18 mesi più 19 euro per l’attivazione di Sky Stream.
Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 e Bruno Barbieri: 4 hotel, oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister – Orgoglio e riscatto e produzioni originali come Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883.
Sky Sport include la visione di tutta la Formula 1 e MotoGP, Champions League, Europa League, Conference League (fino al 2031), UEFA Nations League, UEFA Euro 2028, il grande tennis con tutti i tornei ATP Tour e WTA Tour, il basket italiano e internazionale, rugby, golf con la Ryder Cup e molte altre discipline. La promozione con Sky TV + Sky Sport, salvo proroghe, è disponibile fino al 30/11/26.
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WINDTRE al prezzo di 24,99 euro al mese per un anno, poi 29,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Per i già clienti mobile il prezzo è di 24,99 euro al mese senza vincoli di tempo.
Attiva Super Fibra di WINDTRE »
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis. In caso di migrazione il costo è pari all’importo mensile non promozionato della tariffa fisso.
La fibra per i già clienti mobile di Vodafone costa invece 23,95 euro al mese. Il prezzo scontato si applica anche abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese più 10 euro per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese. Con il Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 20 euro al mese.