Sky ha annunciato che a partire dal primo dicembre aumenterà il costo del pacchetto Sky Sport . La rimodulazione è stata motivata dalla rinegoziazione dei diritti. Scopri i nuovi prezzi e le offerte oggi disponibili

Sky ha inviato una comunicazione in fattura ai suoi abbonati al pacchetto Sky Sport in cui annuncia un aumento del canone mensile che riguarda sia il profilo Smart più conveniente, con vincolo di 18 mesi di permanenza, sia quello Open con possibilità di disdetta a cadenza mensile. La rimodulazione pare riguarderà anche il Pass Sport di NOW.

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Sky aumenta il prezzo di Sky Sport da dicembre 2026

Nel dettaglio Sky Sport per i clienti Smart passa da 22,90 euro al mese a 30 euro al mese. Per il profilo Open, invece, il canone mensile passa da 26,90 a 34 euro. Per quanto riguarda il Pass Sport di NOW, il prezzo dovrebbe diventare di 34,99 euro al mese. Gli aumenti diventeranno effettivi a partire dal primo dicembre. I clienti Smart avranno comunque la possibilità di richiedere il recesso anticipato senza penali né costi aggiuntivi, anche solamente per il pacchetto Sky Sport così da non perdere i vantaggi derivanti dall’essere cliente “extra”.

Sky, contattata da dday.it, ha confermato gli aumenti del pacchetto Sky Sport motivandoli “per i crescenti investimenti tesi ad assicurarsi i diritti in esclusiva delle principali competizioni sportive e garantire gli standard qualitativi dell’offerta, in un mercato in cui il costo dei diritti è in continua crescita”. In effetti di recente la pay TV ha annunciato il rinnovo dei diritti per la Champions League fino al 2030-2031 e della Formula 1 fino al 2032, oltre ad avere aggiunto alla sua offerta anche Euro 2028. I costi sostenuti da Sky sarebbero decisamente più alti rispetto al passato.

Il pacchetto Sky Sport include:

Champions League (185 partite su 203 a stagione in esclusiva), tutte le partite di Europa League e Conference League in esclusiva

(185 partite su 203 a stagione in esclusiva), tutte le partite di e in esclusiva Qualificazioni agli Europei, UEFA Nations League e UEFA Euro 2028 (51 partite, di cui 24 in esclusiva, a partire dal 9 giugno 2028)

(51 partite, di cui 24 in esclusiva, a partire dal 9 giugno 2028) Tutta la Formula 1, MotoGP e World Superbike

e World Superbike Il grande tennis con Wimbledon in esclusiva fino al 2030, US Open e tutti i tornei dell’ ATP Tour e del WTA Tour , incluse le Nitto ATP Finals e WTA Finals fino al 2028

in esclusiva fino al 2030, e tutti i tornei dell’ e del , incluse le Nitto ATP Finals e WTA Finals fino al 2028 Basket con NBA, Eurolega, BKT Eurocup in esclusiva e il meglio del campionato italiano di Serie A – LBA

in esclusiva e il meglio del campionato italiano di Rugby, atletica e golf

Un anno di Amazon Prime in regalo entro l’8 novembre 2026 (anche per i già clienti)

Le offerte Sky Sport e Pass Sport di NOW di ottobre 2026

Offerte TV Costi Servizi inclusi Sky TV + Sky Sport 29,99 €/mese per 18 mesi

Sky Smart a a 19 € film, serie TV, produzioni Sky Originals, coppe internazionali, MotoGP e F1, tennis, basket

un anno di Amazon Prime in regalo (entro l’8/11/26)

(entro l’8/11/26) Sky Calcio a 8 €/mese

a Netflix Standard con pubblicità a 6,99 €/mese

a Sky WiFi a 9,91 €/mese NOW 29,99 €/mese con possibilità di disdetta

19,99 €/mese con vincolo di 12 mesi 3 partite di Serie A per giornata, coppe internazionali, MotoGP e F1, tennis, basket

NOW WiFi a partire da 19,90 €/mese

Sky TV + Sky Sport costa 29,99 euro al mese per 18 mesi, invece di 51,99 euro al mese. Lo sconto si applica con permanenza minima di 18 mesi. Il contributo per l’attivazione per il decoder Sky Smart è scontato a 19 euro una tantum, invece di 99 euro. La spedizione è gratis. Riceverete il decoder direttamente a casa con Poste Italiane entro 3-5 giorni lavorativi. Avete inclusi anche un anno Amazon Prime in regalo e l’app Sky Go per vedere i principali canali della pay TV anche su dispositivi mobili.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Dopo aver cliccato su “Acquista online“, potrete aggiungere i seguenti pacchetti:

Sky Calcio a 8 euro al mese

a Sky Cinema a 10 euro al mese , invece di 14 euro al mese

a , invece di 14 euro al mese Netflix Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese

a Sky WiFi a 9,91 euro al mese

a Sky Kids a 5 euro al mese

a Sky Ultra HD a 5 euro al mese

Con Sky TV potete vedere i migliori show come X Factor 2026 oltre a film italiani e stranieri, documentari, serie TV popolari in esclusiva come The other Bennet sister: orgoglio e riscatto, insieme a produzioni originali come Nord Sud Ovest Est.

Sky Calcio include 3 partite di Serie A per giornata (almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato), tutta la Serie C Sky WiFi e una selezione di partite di Premier League e Bundesliga.

Con Sky Cinema potete vedere prime visioni, titoli per tutta la famiglia e il meglio del cinema italiano e internazionale. Avete incluso anche Paramount+ e un film gratis al mese su Sky Primafila Pass.

Il servizio Sky Multiscreen vi offre l’opportunità di vedere gli stessi contenuti anche su altri televisori della casa, aggiungendo fino a 6 dispositivi oltre allo Sky Stream principale.

Sky WiFi + Sky TV + Sky Sport costa 39,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 81,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 68 euro. Sono inclusi una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 1 Gbps in download, chiamate a consumo e modem Sky WiFi hub. I contratti di abbonamento a Sky e Sky WiFi sono tra loro separati e autonomi.

Attiva Sky WiFi + Sky Sport »

Pass Sport di NOW

Pass Sport di NOW include tutti i contenuti previsti dai pacchetti Sky Calcio e Sky Sport. Il prezzo è di 19,99 euro al mese (12 mesi al prezzo di 8), poi 29,99 euro al mese, ma con vincolo di permanenza minima di 12 mesi. Altrimenti potete attivare l’offerta mensile a 29,99 euro al mese con la possibilità di recedere fino a 24 ore prima della fine della visione.

Potete poi aggiungere l’opzione Premium con inclusi visione su 2 dispositivi in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1 al costo di 5 euro al mese.

Attiva Sport di NOW »

Il servizio di NOW è compatibile con smartphone, Smart TV, Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Apple TV e NOW Smart Stick. Ad ogni profilo si possono associare fino a sei differenti terminali in contemporanea. La visione in alta definizione non è disponibile su smartphone, Mac e tablet. La velocità minima per la connessione Internet consigliata da NOW per garantire una visione in alta qualità è di almeno 2,5 Mbps in download.

Potete poi aggiungere l’offerta fibra di NOW WiFi a partire da 19,90 euro al mese con attivazione gratis. La promozione verrà sottoscritta con Sky per il servizio Sky WiFi. I contratti di abbonamento NOW e alla rete fissa sono tra loro separati e autonomi.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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