- Inclusi minuti illimitati e fino a 200 GB in 5G a partire da 4,99 €/mese
- Sconti per i clienti Luce e/o Gas fino a 2 €/mese
Segnoverde Mobile propone offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla rete di WINDTRE a partire da 4,99 euro al mese grazie alla promozione per i clienti Luce e/o Gas. Scopri tutte le tariffe dell'operatore low cost
Segnoverde Mobile è uno degli ultimi operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a fare il suo ingresso nel mercato della telefonia mobile con offerte 5G a partire da 4,99 euro al mese. Uno dei punti di forza di questo marchio è lo sconto di 2 euro al mese (pari a 24 euro all’anno) riservato a chi ha attiva contestualmente una fornitura Luce e Gas, che deve essere mantenuta per l’intero anno solare.
Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.
|Le offerte di Segnoverde Mobile
|Costi
|Minuti, SMS e Gigabyte
|Segno Voce+
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|Segno Go
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|Segno Plus
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|Segno Max
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Segnoverde Mobile si appoggia alla rete di WINDTRE e consente di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 2oo Mbps in upload con una copertura del 97% della popolazione. La SIM costa 4,99 euro una tantum mentre la spedizione è gratis. La riceverete tramite Poste Italiane con consegna direttamente nella cassetta delle lettere entro un massimo di 10 giorni lavorativi. Al momento non sono invece disponibili l’eSIM. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) è gratis da qualsiasi operatore e verrà eseguita da Segnoverde Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.
Le offerte di Segnoverde Mobile tra cui scegliere sono le seguenti:
Il prezzo è di 3,99 euro al mese.
I prezzi sono:
I prezzi sono:
I prezzi sono:
Per il pagamento potete utilizzare una carta di credito del circuito Visa, Mastercard e Maestro.
Grazie all’integrazione nella rete della tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.
Quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta, la navigazione su Internet viene bloccata. Potete poi tornare a navigare a consumo facendo richiesta di sblocco dall’Area Clienti sul sito oppure chiamando il Numero Verde al 4010070 o dall’estero al +39 3201010070.
Se avete bisogno di assistenza potete chiamare il servizio Servizio Clienti al 401 00 70 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 fino alle 21:30 oppure scrivere a clientimobile@segnoverde.it.
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Offerte 5G convenienti
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Costi
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Minuti, SMS e Gigabyte
|Super Mobile Smart di Optima Mobile
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|Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile
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|TIM Supreme GPRO
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|ho. 6,95 di ho. Mobile
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Se state cercando un’offerta 5G al giusto prezzo, con meno di 7 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB. Tra le migliori offerte oggi disponibili abbiamo:
L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.
Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.
L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).
La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 6/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.
Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »
L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.
La tariffa è disponibile con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.
Confronta le offerte TIM mobile »
I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Si può scegliere poi un servizio digitale tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche altri vantaggi come:
TIM Unica Power è gratis per 12 mesi acquistando l’opzione entro il 28/11/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.
Con il nuovo servizio TIM 5G Priority potete invece avere velocità in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete in caso di congestione o rallentamenti a partire da 99 cent al mese.
L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/10/29.
Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.
Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.