Segnoverde Mobile, 5G da 4,99 euro con sconti per chi ha Luce e Gas: come funziona

Segnoverde Mobile è uno degli ultimi operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a fare il suo ingresso nel mercato della telefonia mobile con offerte 5G a partire da 4,99 euro al mese. Uno dei punti di forza di questo marchio è lo sconto di 2 euro al mese (pari a 24 euro all’anno) riservato a chi ha attiva contestualmente una fornitura Luce e Gas, che deve essere mantenuta per l’intero anno solare.

Con il comparatore di SOStariffe.it potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile dei principali operatori. Basta cliccare sul tasto di seguito per avere tutte le informazioni che vi servono per trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo e poi attivarla comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Segnoverde Mobile, le offerte di novembre 2026

Le offerte di Segnoverde Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Segno Voce+ 3,99 €/mese

SIM a 4,99 € 1000 minuti e 200 SMS + 1024 MB in 4G Segno Go 6,99 €/mese

4,99 €/mese per i già clienti Luce & Gas

per i già clienti Luce & Gas 5,99 €/mese per i già clienti Luce/Gas

per i già clienti Luce/Gas SIM a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 100 GB in 5G fino a 2 Gbps Segno Plus 7,99 €/mese

5,99 €/mese per i già clienti Luce & Gas

per i già clienti Luce & Gas 6,99 €/mese per i già clienti Luce/Gas

per i già clienti Luce/Gas SIM a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G fino a 2 Gbps Segno Max 9,99 €/mese

7,99 €/mese per i già clienti Luce & Gas

per i già clienti Luce & Gas 8,99 €/mese per i già clienti Luce/Gas

per i già clienti Luce/Gas SIM a 4,99 € minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G fino a 2 Gbps

Segnoverde Mobile si appoggia alla rete di WINDTRE e consente di navigare in 5G fino a 2 Gbps in download e 2oo Mbps in upload con una copertura del 97% della popolazione. La SIM costa 4,99 euro una tantum mentre la spedizione è gratis. La riceverete tramite Poste Italiane con consegna direttamente nella cassetta delle lettere entro un massimo di 10 giorni lavorativi. Al momento non sono invece disponibili l’eSIM. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La portabilità del numero o MNP (Mobile Number Portability) è gratis da qualsiasi operatore e verrà eseguita da Segnoverde Mobile entro un massimo di tre giorni lavorativi.

Le offerte di Segnoverde Mobile tra cui scegliere sono le seguenti:

Segno Voce+

1000 minuti e 200 SMS

1024 MB in 4G

Il prezzo è di 3,99 euro al mese.

Segno Go

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 5G fino a 2 Gbps

I prezzi sono:

6,99 euro al mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti 4,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce e Gas

con attiva una fornitura Luce e Gas 5,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce o Gas

Segno Plus

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G fino a 2 Gbps

I prezzi sono:

7,99 euro al mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti 5,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce e Gas

con attiva una fornitura Luce e Gas 6,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce o Gas

Segno Max

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G fino a 2 Gbps

I prezzi sono:

9,99 euro al mese per i nuovi clienti

per i nuovi clienti 7,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce e Gas

con attiva una fornitura Luce e Gas 8,99 euro al mese con attiva una fornitura Luce o Gas

Per il pagamento potete utilizzare una carta di credito del circuito Visa, Mastercard e Maestro.

Grazie all’integrazione nella rete della tecnologia VoLTE è possibile effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.

Quando si esaurisce il traffico dati incluso nell’offerta, la navigazione su Internet viene bloccata. Potete poi tornare a navigare a consumo facendo richiesta di sblocco dall’Area Clienti sul sito oppure chiamando il Numero Verde al 4010070 o dall’estero al +39 3201010070.

Se avete bisogno di assistenza potete chiamare il servizio Servizio Clienti al 401 00 70 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 fino alle 21:30 oppure scrivere a clientimobile@segnoverde.it.

Altre offerte 5G a meno di 7 euro al mese a novembre 2026

Offerte 5G convenienti Costi Minuti, SMS e Gigabyte Super Mobile Smart di Optima Mobile 4,95 €/mese

Attivazione a 9,90 € minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps Opzione 5G fino a 2 Gbps a 1,95 €/mese, ma primo mese gratis Kena 4,99 150 GB TOP 5G di Kena Mobile 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps TIM Supreme GPRO 5,99 €/mese

primo mese e attivazione gratis solo online minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G fino a 250 Mbps

fino a 250 Mbps Giga illimitati in 5G Ultra fino a 2 Gbps con TIM Unica Power ho. 6,95 di ho. Mobile 6,95 €/mese

un mese in omaggio con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con MNP da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 Attivazione a partire da 2,99 € minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps ho. Il Turbo per il 5G fino a 2 Gbps a 1,29 €/mese

Se state cercando un’offerta 5G al giusto prezzo, con meno di 7 euro al mese potete avere inclusi minuti illimitati e fino a 300 GB. Tra le migliori offerte oggi disponibili abbiamo:

Super Mobile Smart di Optima Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone 1 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Optima Mobile costa 4,95 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è scontato a 9,90 euro, invece di 19,90 euro. La SIM e spedizione sono gratis. In alternativa è disponibile anche l’eSIM. Per ogni amico che si convince a passare a Optima Mobile riceverete entrambi una ricarica da 5 euro in regalo e un mese in omaggio.

Attivando l’apposita opzione 5G è possibile navigare in 5G fino a 1 Gbps in download al costo di 1,95 euro al mese, ma con primo mese gratis. Potete quindi avere un’offerta 5G al costo complessivo di 6,90 euro al mese.

Attiva Super Mobile Smart »

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 7,5 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di Kena Mobile costa 4,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online. Per la verifica dell’identità potete utilizzare anche lo SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 6/11/26 con richiesta di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Poste Mobile, CoopVoce, Sky Mobile e altri.

Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »

TIM Supreme GPRO

minuti illimitati e 200 SMS

300 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload

in download e 75 Mbps in upload 14 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di TIM costa 5,99 euro al mese, ma il primo mese e attivazione sono gratis per i nuovi clienti che l’acquistano online. La SIM/eSIM (che potete richiedere anche online) costa 10 euro con 5 euro di credito incluso e la spedizione è gratis. Per la verifica dell’identità è possibile utilizzare anche lo SPID.

La tariffa è disponibile con portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come CoopVoce, PosteMobile e altri.

Confronta le offerte TIM mobile »

I clienti di TIM per il mobile e la rete fissa possono poi attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della linea di casa) e navigare fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Si può scegliere poi un servizio digitale tra 200 GB su Google Cloud, TIM Navigazione Sicura 360 o TIM PEC mensile. Sono inclusi anche altri vantaggi come:

Canva Pro gratis per 12 mesi senza rinnovo automatico

senza rinnovo automatico sconti sui migliori smartphone mantenendo attiva la SIM/eSIM per almeno 24 mesi

3 mesi gratis di TIMVISION XS con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese)

con incluso TIMVISION Play e HBO Max base con pubblicità (poi 4 euro al mese, invece di 8,99 euro al mese) TIM Voce WiFi per chiamate e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi.

TIM Unica Power è gratis per 12 mesi acquistando l’opzione entro il 28/11/26, poi si rinnova a 2,90 euro al mese. Non è previsto un contributo per l’attivazione.

Con il nuovo servizio TIM 5G Priority potete invece avere velocità in 5G Ultra fino a 2 Gbps e accesso prioritario alla rete in caso di congestione o rallentamenti a partire da 99 cent al mese.

ho. 6,95 di ho. Mobile

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone

fino a 60 Mbps sulla rete di Vodafone un mese in omaggio con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26

con portabilità da Iliad e alcuni MVNO entro l’8/11/26 ho. Il Turbo con 5G fino a 2 Gbps a 1,29 euro al mese

con a 11,4 GB per navigare in roaming in UE

L’offerta di ho. Mobile costa 6,95 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica da 7 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. La SIM e spedizione sono gratis, altrimenti potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 0,05 euro. Potete poi effettuare la verifica dell’identità anche più comodamente con lo SPID. La tariffa, salvo proroghe, è disponibile entro il 26/10/29.

Il contributo per l’attivazione è di 2,99 euro una tantum con portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Kena Mobile e altri. Altrimenti il costo è di 29,90 euro.

Attiva ho. 6,95 »

Attivando l’opzione ho. Il Turbo potrete invece navigare in 5G fino a 2 Gbps in download al costo di 1,29 euro al mese. In assenza di adeguata copertura, si viene re-indirizzati sulla rete 4G/4G+ ma con velocità fino a 300 Mbps in download. La stessa funzione è inclusa in ho.+, insieme a sconti e vantaggi, al costo di 1,99 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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