Attivando un' offerta fibra e Luce insieme potete disporre di una connessione senza limiti in fibra FTTH a partire da meno di 18 euro al mese . Scopri le migliori promozioni convergenti per energia e rete fissa

Fibra e Luce insieme, quali offerte fanno risparmiare davvero a novembre 2026?

Negli ultimi tempi sono aumentate esponenzialmente le offerte convergenti per la fibra ottica e la fornitura Luce e/o Gas. Il vantaggio è quello di avere un solo gestore per la rete fissa e l’energia, ma soprattutto accedere a sconti e promozioni per risparmiare su entrambe.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più economica per la connettività Internet di casa.

Scopri le offerte fibra »

Offerte fibra e Luce insieme, le migliori offerte di novembre 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi Plenitude fibra 17,90 €/mese per 24 mesi , poi 25,90 €/mese , abbinata a un’offerta Luce

, poi 25,90 €/mese abbinata a un’offerta Luce Attivazione a 39 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

modem Wi-Fi 7

risparmio di 144 € in 2 anni per i nuovi clienti energia Iren Stay Connettività

18,99 €/mese per 24 mesi , poi 20,99 €/mese , abbinata a un’offerta Luce

, poi 20,99 €/mese abbinata a un’offerta Luce Attivazione gratis con offerta Luce o 49,99 € con offerta Gas navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH

modem Wi-Fi 6 Super Casa Smart di Optima

19,90 €/mese per un anno , poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas

, poi abbinata a un’offerta Luce e/o Gas Attivazione a 29,90 € navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem a 3,95 €/mese

sconto di bevenuto di 50 € in 6 mesi

offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero Super Fibra Limited Edition di WindTre

19,99 €/mese per 2 anni , poi 24,99 €/mese, con offerta Luce e Gas e telefonia mobile

, poi 24,99 €/mese, con offerta Luce e Gas e telefonia mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7

Giga illimitati fino a 3 SIM

12 mesi di Amazon Prime

sconto del 50% per 2 anni sul corrispettivo fisso e a consumo TIM WiFi Casa + TIM Energia Luce 26,90 €/mese mantenendo attiva la fornitura Luce

mantenendo attiva la fornitura Luce Attivazione a 39,90 € navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro

bonus di 75 € per il primo anno

TIM WiFi Priority a 5 €/mese + 10 € di attivazione

Tra le migliori offerte convergenti per fibra e Luce insieme abbiamo:

Plenitude Fibra

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON

modem Wi-Fi 7

6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità (entro il 2/11/26)

L’offerta di Plenitude costa 17,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/11/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Iren Stay Connettività

connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH

modem Wi-Fi 6

bonus di 9 euro in bolletta con offerta Luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 24 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Super Casa Smart di Optima

connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH

chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)

modem a 3,95 euro al mese

sconto di bevenuto di 50 euro in 6 mesi

sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’1/11/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

12 mesi di Amazon Prime

Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera

per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera sconto del 50% per 2 anni sul corrispettivo fisso e a consumo

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 19,99 euro al mese per 2 anni, poi 24.99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta Luce e Gas e un piano di telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

TIM WiFi Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni

chiamate illimitate

modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Per l’offerta di TIM il prezzo grazie alla Promo WiFi è di 27,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Aggiungendo TIM Energia Luce con prezzo bloccato 24 mesi, il canone per la fibra scende a 26,90 euro al mese e avete incluso un bonus di 75 euro per il primo anno, oltre al Contributo Straordinario Volontario di 60 euro previsto dal Decreto Bollette per gli aventi diritto.

Il prezzo diventa invece di 24,90 euro al mese abbinando alla linea fissa a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Potete anche aggiungere TIM Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di streaming, gaming e intelligenza artificiale al costo di 5 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione.

Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 40,89 euro al mese, si può abbinare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION XS per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avrete incluso anche HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Offerte fibra con sconto sull’energia a novembre 2026

Offerte fibra + Luce Costi Servizi inclusi Vodafone Casa Start 27,95 €/mese

23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile

abbinata a un’offerta mobile Attivazione gratis navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme

con Infinito Insieme Fastweb Energia Flat scontata fino a 20 €/mese Fastweb Casa Pro 29,95 €/mese

25,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

modem Seven con Wi‑Fi 7

attivazione inclusa

corsi della Fastweb Digital Academy

assicurazione Assistenza Casa Quixa

Luce Flat a partire da 37 €/mese

Altri operatori permettono di ottenere uno sconto sulla fornitura Luce ai propri clienti di rete fissa come:

Vodafone Casa Start

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate a consumo

modem con Wi-Fi 6

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 20 euro al mese.

Fastweb Casa Pro

connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH

chiamate illimitate

un modem Seve con Wi-Fi 7

attivazione inclusa

corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

assicurazione Assistenza Casa Quixa

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese. Potete poi aggiungere Luce Flat (fino a 800 kWh) con canone bloccato per 24 mesi a partire da 37 euro al mese.

Il prezzo scende a 25,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 37,90 euro al mese. Aggiungendo anche un’offerta energia risparmierete fino a 288 euro all’anno.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese

con Alexa integrata a 2 euro al mese Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese

per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese

con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

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