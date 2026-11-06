Fibra e Luce insieme, quali offerte fanno risparmiare davvero a novembre 2026?

Internet Casa
di Matteo Testa

Attivando un'offerta fibra e Luce insieme potete disporre di una connessione senza limiti in fibra FTTH a partire da meno di 18 euro al mese. Scopri le migliori promozioni convergenti per energia e rete fissa

In 30 secondi
Le migliori offerte fibra + Luce di novembre 2026
  1. Connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps a 17,90 €/mese per 24 mesi per i clienti energia di Plenitude
  2. Sconto su Fastweb Energia per i clienti fibra di Fastweb e Vodafone 
Fibra e Luce insieme, quali offerte fanno risparmiare davvero a novembre 2026?

Negli ultimi tempi sono aumentate esponenzialmente le offerte convergenti per la fibra ottica e la fornitura Luce e/o Gas. Il vantaggio è quello di avere un solo gestore per la rete fissa e l’energia, ma soprattutto accedere a sconti e promozioni per risparmiare su entrambe.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più economica per la connettività Internet di casa.

Scopri le offerte fibra »

Offerte fibra e Luce insieme, le migliori offerte di novembre 2026

Offerte fibra a basso prezzo Costi Servizi inclusi
Plenitude fibra
  • 17,90 €/mese per 24 mesi, poi 25,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce
  • Attivazione a 39
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • modem Wi-Fi 7
  • risparmio di 144 € in 2 anni per i nuovi clienti energia
Iren Stay Connettività
  • 18,99 €/mese per 24 mesi, poi 20,99 €/mese, abbinata a un’offerta Luce
  • Attivazione gratis con offerta Luce o 49,99 con offerta Gas
  • navigazione illimitata fino a 1 Gbps in fibra FTTH
  • modem Wi-Fi 6
Super Casa Smart di Optima
  • 19,90 €/mese per un anno, poi 9,90 €/mese, abbinata a un’offerta Luce e/o Gas
  • Attivazione a 29,90
  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem a 3,95 €/mese
  • sconto di bevenuto di 50 € in 6 mesi
  • offerta 5G con minuti illimitati e 250 GB in 5G a canone zero con portabilità del numero
Super Fibra Limited Edition di WindTre
  • 19,99 €/mese per 2 anni, poi 24,99 €/mese, con offerta Luce e Gas e telefonia mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7
  • Giga illimitati fino a 3 SIM
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • sconto del 50% per 2 anni sul corrispettivo fisso e a consumo
TIM WiFi Casa + TIM Energia Luce
  • 26,90 €/mese mantenendo attiva la fornitura Luce
  • Attivazione a 39,90
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro
  • bonus di 75 € per il primo anno
  • TIM WiFi Priority a 5 €/mese + 10 di attivazione

Tra le migliori offerte convergenti per fibra e Luce insieme abbiamo:

Plenitude Fibra

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH GPON
  • modem Wi-Fi 7
  • 6 mesi di Disney+ Standard con pubblicità (entro il 2/11/26)

L’offerta di Plenitude costa 17,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/11/26.

Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »

Iren Stay Connettività

  • connessione senza limiti fino a 1 Gbps in download in fibra FTTH
  • modem Wi-Fi 6
  • bonus di 9 euro in bolletta con offerta Luce

L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 24 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Super Casa Smart di Optima

  • connessione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in fibra FTTH
  • chiamate a 18 cent al minuto (illimitate a 3 euro al mese)
  • modem a 3,95 euro al mese
  • sconto di bevenuto di 50 euro in 6 mesi
  • sconto pari al costo mensile del mobile

L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’1/11/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.

Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.

Attiva Super Casa Smart Fibra »

Super Fibra Limited Edition di WindTre

  • navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Wi-Fi 7 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)
  • Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia
  • 12 mesi di Amazon Prime
  • Wi-Fi Calling per chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete WiFi libera
  • sconto del 50% per 2 anni sul corrispettivo fisso e a consumo

Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 19,99 euro al mese per 2 anni, poi 24.99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta Luce e Gas e un piano di telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

TIM WiFi Casa

  • navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in fibra FTTH in oltre 1.500 Comuni
  • chiamate illimitate
  • modem TIM Hub Pro (zero euro per 24 mesi, poi 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile)

Per l’offerta di TIM il prezzo grazie alla Promo WiFi è di 27,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Aggiungendo TIM Energia Luce con prezzo bloccato 24 mesi, il canone per la fibra scende a 26,90 euro al mese e avete incluso un bonus di 75 euro per il primo anno, oltre al Contributo Straordinario Volontario di 60 euro previsto dal Decreto Bollette per gli aventi diritto.

Il prezzo diventa invece di 24,90 euro al mese abbinando alla linea fissa a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.

Potete anche aggiungere TIM Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di streaming, gaming e intelligenza artificiale al costo di 5 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione.

Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 40,89 euro al mese, si può abbinare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION XS per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avrete incluso anche HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.

Scopri le offerte TIM fibra »

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Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te.

Offerte fibra con sconto sull’energia a novembre 2026

Offerte fibra + Luce Costi Servizi inclusi
Vodafone Casa Start
  • 27,95 €/mese
  • 23,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • Attivazione gratis
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi 6
  • Giga illimitati in 5G con Infinito Insieme
  • Fastweb Energia Flat scontata fino a 20 €/mese
Fastweb Casa Pro
  • 29,95 €/mese
  • 25,95 €/mese abbinata a un’offerta mobile
  • navigazione fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • modem Seven con Wi‑Fi 7
  • attivazione inclusa
  • corsi della Fastweb Digital Academy
  • assicurazione Assistenza Casa Quixa
  • Luce Flat a partire da 37 €/mese

Altri operatori permettono di ottenere uno sconto sulla fornitura Luce ai propri clienti di rete fissa come:

Vodafone Casa Start

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate a consumo
  • modem con Wi-Fi 6

L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.

Attiva Vodafone Casa Start »

Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.

Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Vodafone Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.

Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 20 euro al mese.

Fastweb Casa Pro

  • connessione illimitata fino a 2,5 Gbps in fibra FTTH
  • chiamate illimitate
  • un modem Seve con Wi-Fi 7
  • attivazione inclusa
  • corsi e workshop della Fastweb Digital Academy
  • assicurazione Assistenza Casa Quixa

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese. Potete poi aggiungere Luce Flat (fino a 800 kWh) con canone bloccato per 24 mesi a partire da 37 euro al mese.

Il prezzo scende a 25,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 37,90 euro al mese. Aggiungendo anche un’offerta energia risparmierete fino a 288 euro all’anno.

Attiva Fastweb Casa Start + mobile »

Potete poi aggiungere i seguenti servizi:

  • Wi-Fi Booster con Alexa integrata a 2 euro al mese
  • Fastweb Protect per la protezione di tutti i dispositivi della famiglia e con inclusa una polizza assicurativa Wallife a 3 euro al mese
  • Fastweb Club con ogni mese nuovi sconti, vantaggi e premi a 3 euro al mese
  • Fastweb Power Control a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro
Matteo Testa
Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV
Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico
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