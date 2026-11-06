- Connessione in fibra FTTH fino a 2,5 Gbps a 17,90 €/mese per 24 mesi per i clienti energia di Plenitude
- Sconto su Fastweb Energia per i clienti fibra di Fastweb e Vodafone
Attivando un'offerta fibra e Luce insieme potete disporre di una connessione senza limiti in fibra FTTH a partire da meno di 18 euro al mese. Scopri le migliori promozioni convergenti per energia e rete fissa
Negli ultimi tempi sono aumentate esponenzialmente le offerte convergenti per la fibra ottica e la fornitura Luce e/o Gas. Il vantaggio è quello di avere un solo gestore per la rete fissa e l’energia, ma soprattutto accedere a sconti e promozioni per risparmiare su entrambe.
Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte fibra dei principali operatori con il comparatore di SOStariffe.it e poi attivare, comodamente online, la soluzione più economica per la connettività Internet di casa.
|Offerte fibra a basso prezzo
|Costi
|Servizi inclusi
|Plenitude fibra
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Iren Stay Connettività
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Super Casa Smart di Optima
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Super Fibra Limited Edition di WindTre
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|TIM WiFi Casa + TIM Energia Luce
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Tra le migliori offerte convergenti per fibra e Luce insieme abbiamo:
L’offerta di Plenitude costa 17,90 euro al mese per 24 mesi, poi 25,90 euro al mese, in abbinamento a una tariffa Luce e/o Gas. Il contributo per l’attivazione è di 39 euro. Potete così risparmiare fino a 144 euro in 2 anni per i nuovi clienti energia. La promozione, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/11/26.
Attiva qui l’offerta di Plenitude Fibra »
L’offerta di Iren costa 18,99 euro al mese per 24 mesi, poi 20,99 euro al mese, in abbinamento a Iren Stay Luce. Il contributo per l’attivazione è gratis.
L’offerta di Optima costa 19,90 euro al mese per 12 mesi, invece di 29,90 euro al mese. A partire dal secondo anno si rinnova a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29,90 euro una tantum. La promozione è disponibile entro l’1/11/26, salvo proroghe, solo per chi attiva la linea fissa contestualmente a un’offerta Luce e/o Gas.
Potete poi aggiungere anche un’offerta 5G con inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 250 GB in 5G per navigare fino a 1 Gbps in download in tutte le principali città italiane sulla rete di Vodafone a 9,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,90 euro una tantum. Per chi attiva un nuovo numero di Optima Mobile c’è uno sconto di 5 euro al mese mentre con portabilità o MNP (Mobile Number Portability), che verrà eseguita gratuitamente entro un massimo di tre giorni lavorativi, lo sconto è di 9,90 euro al mese.
Attiva Super Casa Smart Fibra »
Dopo avere verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 19,99 euro al mese per 2 anni, poi 24.99 euro al mese, in abbinamento a un’offerta Luce e Gas e un piano di telefonia mobile. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 1,99 euro al mese per 24 mesi.
Attiva Super Fibra di WindTre »
Per l’offerta di TIM il prezzo grazie alla Promo WiFi è di 27,90 euro al mese, invece di 31,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.
Aggiungendo TIM Energia Luce con prezzo bloccato 24 mesi, il canone per la fibra scende a 26,90 euro al mese e avete incluso un bonus di 75 euro per il primo anno, oltre al Contributo Straordinario Volontario di 60 euro previsto dal Decreto Bollette per gli aventi diritto.
Il prezzo diventa invece di 24,90 euro al mese abbinando alla linea fissa a un piano mobile con minuti illimitati e 200 SMS più 20 GB in 5G Ultra, di cui 11 GB utilizzabili anche in roaming in Ue, a 9,99 euro al mese con addebito in fattura. Il prezzo per l’offerta convergente per i nuovi clienti mobile diventa quindi di 34,89 euro al mese.
Potete anche aggiungere TIM Wi-Fi Priority per una connessione Internet a prova di streaming, gaming e intelligenza artificiale al costo di 5 euro al mese più 10 euro una tantum per l’attivazione.
Al prezzo di 27,90 euro al mese, invece di 40,89 euro al mese, si può abbinare alla linea fissa un abbonamento TIMVISION XS per vedere film, serie TV, produzioni originali, il meglio della programmazione di La7 e di Mediaset dell’ultima settimana, Discovery+ ed Eurosport su TIMVISION Play. Avrete incluso anche HBO Max base con pubblicità. Il TIMVISION Box è fornito in comodato d’uso gratuito.
|Offerte fibra + Luce
|Costi
|Servizi inclusi
|Vodafone Casa Start
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|Fastweb Casa Pro
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Altri operatori permettono di ottenere uno sconto sulla fornitura Luce ai propri clienti di rete fissa come:
L’offerta di Vodafone costa 27,95 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis.
Il prezzo scende a 23,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più 150 GB in 5G fino a 2 Gbps a 9,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 33,90 euro al mese.
Attivando l’opzione Infinito Insieme avrete anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi.
Attiva Vodafone Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere Fastweb Power Control per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità a 1 euro al mese, invece di 3 euro al mese. Attivazione Plug a 19,95 euro.
Attivando la fibra insieme a un’offerta di Fastweb Energia Flat avrete uno sconto fino a 20 euro al mese.
L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese. Potete poi aggiungere Luce Flat (fino a 800 kWh) con canone bloccato per 24 mesi a partire da 37 euro al mese.
Il prezzo scende a 25,95 euro al mese abbinando alla rete fissa una SIM voce e dati di Fastweb Mobile con inclusi minuti illimitati e 200 SMS più Giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps a partire da 11,95 euro al mese e 10 euro una tantum per l’attivazione. Il prezzo per l’offerta convergente fisso e mobile è quindi a partire da 37,90 euro al mese. Aggiungendo anche un’offerta energia risparmierete fino a 288 euro all’anno.
Attiva Fastweb Casa Start + mobile »
Potete poi aggiungere i seguenti servizi: