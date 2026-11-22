Kena Pack 5G è l'offerta di Kena Mobile con inclusi 200 GB in 5G sulla rete di TIM e pagamento è semestrale (circa 4,99 euro al mese). Scopri come attivare la promozione

Kena Mobile è attualmente l’unico operatore in Italia a prevedere un’offerta di telefonia mobile con pagamento semestrale. Il piano in questione si chiama Kena Pack 5G ed è disponibile per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità da alcuni operatori selezionati.

Cliccando sul tasto di seguito potete confrontare gratuitamente le migliori offerte mobile con il comparatore di SOStariffe.it. Avviata la comparazione, in pochi secondi avrete le informazioni necessarie per scegliere la promozione perfetta per le vostre esigenze ed abitudini di consumo, che potrete poi attivare comodamente online.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Kena Pack 5G con 200 GB in 5G e pagamento semestrale a novembre 2026

Kena Pack 5G Dettagli Costi 29,99 € ogni 6 mesi (circa 4,99 €/mese)

(circa 4,99 €/mese) Attivazione gratis Minuti, SMS e Gigabyte minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps Chi può attivarla? nuovo numero

MNP da Iliad o alcuni MVNO selezionati (non PosteMobile)

Kena Pack 5G costa 29,99 euro ogni 6 mesi (pari a circa 4,99 euro al mese) e include:

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM

in download e 75 Mbps in upload sulla rete di TIM 9 GB per navigare in roaming in UE

Il contributo per l’attivazione è gratis, così come SIM e spedizione. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi. Per la verifica dell’identità è possibile scegliere tra video identificazione (Video ID Kena Check In) o utilizzare SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

La tariffa è disponibile per chi attiva un nuovo numero o richiede la portabilità del numero/MNP (Mobile Number Portability) dai seguenti operatori:

1Mobile, 2Appy, China Mobile, Conexo Technologies, Coop Voce, Dimensione, Digi Mobil, Daily Telecom, Energia Capitale Esco , Elite Mobile, Enegan Mobile, Fastweb Mobile, Feder Mobile, Green, Ho Mobile, Iliad, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Enel Mobile, Lycamobile, Massima Energia, Noitel, Noverca, Netvalue, Ntmobile, Opnet, Optima, Professional Link, Plintron, Rabona Mobile, Retelit , Segnoverde, Sky Mobile, Spusu, Tiscali, Telmekom, Withu Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile

Di recente dalla lista è stato escluso PosteMobile, a conferma che procede l’integrazione tra i servizi di Poste Italiane e TIM.

La velocità della connessione è la stessa prevista dalle offerte 5G “di base” di TIM. In assenza di adeguata copertura è possibile navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Le altre offerte di Kena Mobile di novembre 2026

Offerte Kena Mobile Costi Minuti, SMS e Gigabyte Kena 4,99 150 GB TOP 5G 4,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G fino a 250 Mbps Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G 5,99 €/mese

Attivazione gratis minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G fino a 250 Mbps + 100 GB con autoricarica

Kena Mobile permette di scegliere anche tra altre offerte 5G con pagamento mensile altrettanto convenienti come:

Kena 4,99 150 GB TOP 5G

minuti illimitati e 200 SMS

150 GB in 5G fino a 250 Mbps in download

in download 7,5 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 4,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile con portabilità da:

Iliad, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Dimensione, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 4,99 L150 GB TOP 5G »

Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G

minuti illimitati e 200 SMS

200 GB in 5G fino a 250 Mbps in download (+ 100 GB con autoricarica)

in download (+ 100 GB con autoricarica) 9 GB per navigare in roaming in UE

Il prezzo è di 5,99 euro al mese e il contributo per l’attivazione è gratis. La promozione è disponibile per chi attiva un nuovo numero o con portabilità da:

Iliad, Ho Mobile, Poste Mobile, LycaMobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu

Attiva Kena 5,99 200Giga Limited Edition 5G »

I servizi aggiuntivi di Kena Mobile

Tutte le offerte di Kena Mobile includono servizi di base come la Segreteria telefonica e la funzione Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi. Chi non è pienamente soddisfatto del proprio piano ha la possibilità di cambiare offerta gratis in qualsiasi momento direttamente dall’Area MyKena sul sito o app. In alternativa si può esercitare il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali per la disattivazione della linea.

Quando il traffico dati incluso si esaurisce, Kena Mobile blocca in automatico la connessione Internet per evitarvi spese inutili. Potete comunque riprendere a navigare quando volete utilizzando il servizio Restart, che consente di aprire un nuovo ciclo mensile del piano allo stesso prezzo di sempre. Altrimenti si attiverà in automatico il Piano Base Kena che prevede chiamate a 35 cent al minuto, SMS a 25 cent e navigazione a 50 cent ogni 50 MB.

L’integrazione nella rete della tecnologia VoLTE permette di effettuare chiamate con audio di altissima qualità anche mentre si utilizzano le app e in contemporanea si naviga su Internet.

I clienti di Kena Mobile, utilizzando il codice KENA10, ottengono uno sconto del 10% per il servizio di smartphone in abbonamento in collaborazione con Subbyx. Potete quindi scegliere tra i migliori modelli nuovi o rigenerati di iPhone e dispositivi Android a partire da 39,28 euro al mese (dando in permuta un vecchio cellulare) senza vincoli né pagamento anticipato. Sono disponibili anche diverse box a partire da 8,99 euro al mese.

Infine, con il servizio Kena Telepass i nuovi clienti che attivano Telepass Sempre entro il 9/12/26 e inseriscono il codice KENA200 prima della conclusione dell’ordine, ottengono gratis per un anno Assistenza Stradale in Italia e in Europa (poi 3,60 euro al mese), fino a 200 euro di cashback su carburante, ricarica elettrica e Strisce Blu (10 euro al mese per 20 mesi) e 3 giorni gratis di Skypass nel 2027. L’abbonamento a Telepass Sempre è gratis per un anno, poi si rinnova a 5,90 euro al mese.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico